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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11410114111141211413>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 10:41

  _hunter написав:А это -- после "шашлыки/ЗНО" -- должно что-то означать? :roll:

Це на майбутнє.
Якщо незабаром введуть, то означає, що нічого не змінилося з шашликів.
Якщо не введуть, то змінилося.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 11:14

  Wirująświatła написав:Станом на сьогодні ТЦК підпорядковується Сухопутним військам Збройних Сил України.


Так заявляв же хтось зі влади що па закону ТЦКашники не військові а цивільні люди
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 11:19

  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:Станом на сьогодні ТЦК підпорядковується Сухопутним військам Збройних Сил України.


Так заявляв же хтось зі влади що па закону ТЦКашники не військові а цивільні люди

і надають вони соціальну підтримку
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 12:09

  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:Станом на сьогодні ТЦК підпорядковується Сухопутним військам Збройних Сил України.


Так заявляв же хтось зі влади що па закону ТЦКашники не військові а цивільні люди

Пора навчитись читати ЗУ, а не хайпові заяви Безкутніх та інших прошмандовок.

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 12:23

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 12:47

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:Станом на сьогодні ТЦК підпорядковується Сухопутним військам Збройних Сил України.


Так заявляв же хтось зі влади що па закону ТЦКашники не військові а цивільні люди

Пора навчитись читати ЗУ, а не хайпові заяви Безкутніх та інших прошмандовок.

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ну там цікаві "прошмандовки" в погонах при звании))
якщо читати тільки ЗУ то я можу виїхать хоч зараз.

картинка - бомба, ржу
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 13:05

Знущання над військовослужбовцями були ще у 22 бригадах ЗСУ

"Такі серйозні справи не виносилися на загал, через те щоб нас не звинувачували в дискредитації армії. Більше того, були випадки, коли люди, які пішли в СЗЧ (самовільне залишення частини, — прим. ред) й не хотіли виконувати накази, або тримати позиції, але після звернень ці факти не підтверджувалися"
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/684 ... adah-video
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 13:18

по стопам кацапов

(Интересно, пилотов F16 тоже отправят в штурмовики?)

⚡️Генштаб наказав Повітряним Силам направляти своїх солдат на фронт як піхоту через критичний дефіцит людей, — The Guardian 

Навіть добре навчених на Заході операторів ППО відправляють на фронт, що погіршує ефективність ППО

https://www.theguardian.com/world/2024/ ... ine-troops
Востаннє редагувалось Xenon в Суб 21 гру, 2024 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 13:19

А чи існує наразі у країні взагалі орган, який би взяв на себе відповідальність за національну кібербезпеку? Їх у нас одинадцять, щоб ви знали. І усі за щось відповідальні, але як тільки стається гучний інцидент – усі по кущах ховаються. Паралельно відчайдушно с*уться між собою за гранти, потоки, міжнародну технічну допомогу та право називатися "відповідальним за кібербезпеку".
https://espreso.tv/poglyad-kiberataka-n ... -bezpekoyu
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 13:29

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
🔴На початку 2025 року в Україні знизять мобілізаційний вік до 18-20 років, — радник комітету ВР з питань економічного розвитку Назарій Волянський

Він зазначив, що першочергово цього вимагають європейські та американські партнери.

https://t.me/irpin_bucha_gostomel/36190


Нардеп Федір Веніславський нагадав, що президент Володимир Зеленський вже зазначав, що на сьогоднішній день питання про зниження мобілізаційного віку не стоїть.

Так він відреагував на слова радника комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, який заявив, що у 2025 році можливе зниження мобілізаційного віку до 18-20 років.

Нардеп від "Слуги народу" Дмитро Наталуха також заявив, що жодного рішення про зниження мобілізаційного віку не планується приймати ані Радою, ані комітетом.
За словами Наталухи, у профільному Комітеті будуть піднімати питання щодо позбавлення Волянського статусу радника.
https://www.unian.ua/society/u-radi-spr ... 59758.html


вот это скорость реакции за высказывание в разрез с великим зе.
так что выводы напрашиваются сами по поводу всего остального беспредела в стране.
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