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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11410114111141211413

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 13:32

  flyman написав:
  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:Станом на сьогодні ТЦК підпорядковується Сухопутним військам Збройних Сил України.


Так заявляв же хтось зі влади що па закону ТЦКашники не військові а цивільні люди

і надають вони соціальну підтримку

Именно , у чьому вона, кому і шо надали?
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 13:53

  Xenon написав:⚡️Генштаб наказав Повітряним Силам направляти своїх солдат на фронт як піхоту через критичний дефіцит людей, — The Guardian 

скоро молодых отцов с маленькими детьми начнут отправлять
Зображення
.
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 14:04

потужно
може вони самі підуть працювати7
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 14:12

  Vadim_ написав:Именно , у чьому вона, кому і шо надали?

напр., якщо "сірий, убогий" то нададуть повноцінний пансіон, одяг, грошове забезпечення вище середньої зепе, успішний Успіх
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 14:23

  flyman написав:
  Vadim_ написав:Именно , у чьому вона, кому і шо надали?

напр., якщо "сірий, убогий" то нададуть повноцінний пансіон, одяг, грошове забезпечення вище середньої зепе, успішний Успіх

І помешкання не у підвалі Флая?
тобто жив'ш за счёт народа Данбасса?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 14:36

  Vadim_ написав:
  flyman написав:
  Vadim_ написав:Именно , у чьому вона, кому і шо надали?

напр., якщо "сірий, убогий" то нададуть повноцінний пансіон, одяг, грошове забезпечення вище середньої зепе, успішний Успіх

І помешкання не у підвалі Флая?
тобто жив'ш за счёт народа Данбасса?

заграніца паможєт!
flyman
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  #<1 ... 11410114111141211413
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