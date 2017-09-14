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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 гру, 2024 13:32
flyman написав: Vadim_ написав: Wirująświatła написав:
Станом на сьогодні ТЦК підпорядковується Сухопутним військам Збройних Сил України.
Так заявляв же хтось зі влади що па закону ТЦКашники не військові а цивільні
люди
і надають вони соціальну підтримку
Именно , у чьому вона, кому і шо надали?
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Додано: Суб 21 гру, 2024 13:53
Xenon написав:
⚡️Генштаб наказав Повітряним Силам направляти своїх солдат на фронт як піхоту через критичний дефіцит людей, — The Guardian
скоро молодых отцов с маленькими детьми начнут отправлять.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 14:04
потужно
може вони самі підуть працювати7
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Додано: Суб 21 гру, 2024 14:12
Vadim_ написав:
Именно , у чьому вона, кому і шо надали?
напр., якщо "сірий, убогий" то нададуть повноцінний пансіон, одяг, грошове забезпечення вище середньої зепе, успішний Успіх
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Додано: Суб 21 гру, 2024 14:23
flyman написав: Vadim_ написав:
Именно , у чьому вона, кому і шо надали?
напр., якщо "сірий, убогий" то нададуть повноцінний пансіон, одяг, грошове забезпечення вище середньої зепе, успішний Успіх
І помешкання не у підвалі Флая?
тобто жив'ш за счёт народа Данбасса?
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Додано: Суб 21 гру, 2024 14:36
Vadim_ написав: flyman написав: Vadim_ написав:
Именно , у чьому вона, кому і шо надали?
напр., якщо "сірий, убогий" то нададуть повноцінний пансіон, одяг, грошове забезпечення вище середньої зепе, успішний Успіх
І помешкання не у підвалі Флая?
тобто жив'ш за счёт народа Данбасса?
#допомогадоліта #западснамі
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 21 гру, 2024 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 14:38
В Казани красивое стеклянное здание остановило собой дрон.
Дед хотел движухи, а то заскучали
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Бетон
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Додано: Суб 21 гру, 2024 15:03
Війна ще не закінчилася, а вони вже анонсують податкове пекло для українців.
Гетьманцев анонсував прогресивну шкалу оподаткування для українців після війни.
Жодного слова про підвищення зарплат чи пенсій, зате податки вони вже порахували.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 15:24
Бетон написав:
Гетьманцев анонсував прогресивну шкалу оподаткування для українців після війни.
Я не проти прогресивної шкали, якщо вона буде хоча б як в москалів:
13% до 2 тис $ в місяць,
15% 2-4 тис $
18% для 4-15 тис. $
20% для 15-30 тис $
22% більше 30 тис $ в місяць,
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 21 гру, 2024 15:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 15:24
Бетон написав:
Гетьманцев анонсував прогресивну шкалу оподаткування для українців після війни.
а шо Ви хотіли? як я й писав після війни західну допомогу треба буде відддавати. Кордони лишаться заблокованими для чоловіків ще довго.
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