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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11411114121141311414>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 13:32

  flyman написав:
  Vadim_ написав:
  Wirująświatła написав:Станом на сьогодні ТЦК підпорядковується Сухопутним військам Збройних Сил України.


Так заявляв же хтось зі влади що па закону ТЦКашники не військові а цивільні люди

і надають вони соціальну підтримку

Именно , у чьому вона, кому і шо надали?
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 13:53

  Xenon написав:⚡️Генштаб наказав Повітряним Силам направляти своїх солдат на фронт як піхоту через критичний дефіцит людей, — The Guardian 

скоро молодых отцов с маленькими детьми начнут отправлять
Зображення
.
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 14:04

потужно
може вони самі підуть працювати7
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 14:12

  Vadim_ написав:Именно , у чьому вона, кому і шо надали?

напр., якщо "сірий, убогий" то нададуть повноцінний пансіон, одяг, грошове забезпечення вище середньої зепе, успішний Успіх
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 14:23

  flyman написав:
  Vadim_ написав:Именно , у чьому вона, кому і шо надали?

напр., якщо "сірий, убогий" то нададуть повноцінний пансіон, одяг, грошове забезпечення вище середньої зепе, успішний Успіх

І помешкання не у підвалі Флая?
тобто жив'ш за счёт народа Данбасса?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 14:36

  Vadim_ написав:
  flyman написав:
  Vadim_ написав:Именно , у чьому вона, кому і шо надали?

напр., якщо "сірий, убогий" то нададуть повноцінний пансіон, одяг, грошове забезпечення вище середньої зепе, успішний Успіх

І помешкання не у підвалі Флая?
тобто жив'ш за счёт народа Данбасса?

#допомогадоліта #западснамі
Востаннє редагувалось flyman в Суб 21 гру, 2024 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 14:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Казани красивое стеклянное здание остановило собой дрон.
Дед хотел движухи, а то заскучали
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Війна ще не закінчилася, а вони вже анонсують податкове пекло для українців.

Гетьманцев анонсував прогресивну шкалу оподаткування для українців після війни.
Жодного слова про підвищення зарплат чи пенсій, зате податки вони вже порахували.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 15:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Гетьманцев анонсував прогресивну шкалу оподаткування для українців після війни.

Я не проти прогресивної шкали, якщо вона буде хоча б як в москалів:
13% до 2 тис $ в місяць,
15% 2-4 тис $
18% для 4-15 тис. $
20% для 15-30 тис $
22% більше 30 тис $ в місяць,
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 21 гру, 2024 15:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 15:24

  Бетон написав:
Гетьманцев анонсував прогресивну шкалу оподаткування для українців після війни.
а шо Ви хотіли? як я й писав після війни західну допомогу треба буде відддавати. Кордони лишаться заблокованими для чоловіків ще довго.
Banderlog
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