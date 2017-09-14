Так все правильно: если повысить ЗП/пенсии -- с них нужно будет платить больше налогов
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Додано: Суб 21 гру, 2024 15:27
Так все правильно: если повысить ЗП/пенсии -- с них нужно будет платить больше налогов
Додано: Суб 21 гру, 2024 15:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
WSJ: РФ за рахунок радянських запасів подолала дефіцит техніки на полі бою
Росії не загрожує дефіцит військової техніки на полі бою, адже в країні-агресорці залишилися її великі запаси після розпаду СРСР. Про це пише The Wall Street Journal.
У серпні 2023 року очільник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни майже вичерпали усі запаси техніки. Через західні санкції РФ не може отримувати компоненти для військової техніки, проте росіяни знайшли вихід із цієї ситуації.
Журналісти зазначають, що хоча ЗСУ щодня знищують багато російської техніки, проте Україна дарма сподівається, що в них закінчаться танки та бойові машини, адже армія РФ використовує на полі бою великі запаси з радянських часів. У виданні також нагадали, що заплановані військові витрати РФ у 2025 році досягли пострадянського максимуму. Путін виділив на війну в Україні понад 120 млрд доларів, що складає третину від усіх витрат країни.
Аналітик Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Гьерстад повідомив, що дефіцит техніки у Росії є, але він “не такий очевидний, як багато хто думає”. РФ відновлює ресурси швидше, ніж припускали експерти.
Фахівці української та західної розвідки також повідомляють про те, що РФ змінила тактику ведення бою. За їхніми словами, окупанти нині відправляють на штурми невеликі групи піхоти, а техніку ховають від ЗСУ у лісах.
Старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман підсумував, що Росія адаптувалася до інтенсивного наступу на полі бою, тож Україні не варто сподіватися на те, що у РФ вичерпаються запаси танків та бойових машин
Додано: Суб 21 гру, 2024 15:31
Так и будет. Но не забываем:
Додано: Суб 21 гру, 2024 15:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
The Guardian: Генштаб наказав відправити більше людей з ППО на фронт як піхоту
Дефіцит на фронті в Україні став настільки гострим, що Генеральний штаб наказав “і без того виснаженим підрозділам ППО” вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт як піхоту. Про це пише The Guardian з посиланням на співрозмовників у підрозділах ППО.
Одне з джерел зазначає, що це є ризиком для безпеки України. За його словами, “це досягає критичного рівня, коли ми не можемо бути впевнені, що протиповітряна оборона може функціонувати належним чином”.
Співрозмовник додав, що деякі з бійців пройшли навчання на Заході і мали реальні навички, а тепер їх відправляють на фронт як піхотинців без жодної підготовки.
Видання наголошує, що існує також побоювання, що, володіючи секретними знаннями про позиції і тактику української ППО, ці солдати можуть видати важливу інформацію, якщо потраплять у полон до росіян.
Журналісти нагадують, що про це минулого місяця повідомляла нардепка Мар’яна Безугла, а колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив це, назвавши рішення “дуже болючим”.
Інше джерело, офіцер ППО, розповів The Guardian, що у нього вже залишилося менше половини від повного складу бійців. Останніми днями йому сказали, що потрібно ще десятки людей. “У мене залишилися ті, кому за 50 і більше, і поранені. Неможливо керувати такими речами”, – додав він.
The Guardian пише, що дефіцит особового складу погіршив відносини між Києвом і Вашингтоном протягом останніх місяців. Чиновники в адміністрації Байдена були роздратовані тим, що Зеленський та інші посадовці часто вимагали більше зброї, але не змогли мобілізувати необхідну кількість людей для поповнення рядів
Додано: Суб 21 гру, 2024 15:43
тільки замість $ ₴
Додано: Суб 21 гру, 2024 15:46
хотаб відсвічувати окопним штурмовиком?
Додано: Суб 21 гру, 2024 16:10
tester7336
так мило, когда свои выводы предлагается делать на основе всякого порожняка, вроде писанины в гардиан или других помойках с якобы «историей» и «стандартами»
ведь для британцев война в Украине это не третьестепенная тема, они действительно все это анализируют, а не собирают инфу в комментариях к постам в телеграме и твиттере.
а «офицеры», которые об этом рассказывают, это точно не Генерал СВР или тем более канал ЗеРада
или вообще этот мусор кацапского происхождения на а-ля «не давайте им дорогое пво, они не умеют им пользоваться»
Додано: Суб 21 гру, 2024 16:14
Додано: Суб 21 гру, 2024 16:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ви не бачите проблеми, а в Закарпатті і Чернівцях точно, можливо Львові, Луцьку, та інших західних містах будуть великі протести...
Виїхали відносно багаті, а ще сотні тисяч бідних тільки й чекають на відкриття кордонів.
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