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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11411114121141311414

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 15:27

  Бетон написав:Війна ще не закінчилася, а вони вже анонсують податкове пекло для українців.

Гетьманцев анонсував прогресивну шкалу оподаткування для українців після війни.
Жодного слова про підвищення зарплат чи пенсій, зате податки вони вже порахували.

Так все правильно: если повысить ЗП/пенсии -- с них нужно будет платить больше налогов :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 15:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

WSJ: РФ за рахунок радянських запасів подолала дефіцит техніки на полі бою

Росії не загрожує дефіцит військової техніки на полі бою, адже в країні-агресорці залишилися її великі запаси після розпаду СРСР. Про це пише The Wall Street Journal.

У серпні 2023 року очільник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни майже вичерпали усі запаси техніки. Через західні санкції РФ не може отримувати компоненти для військової техніки, проте росіяни знайшли вихід із цієї ситуації.

Журналісти зазначають, що хоча ЗСУ щодня знищують багато російської техніки, проте Україна дарма сподівається, що в них закінчаться танки та бойові машини, адже армія РФ використовує на полі бою великі запаси з радянських часів. У виданні також нагадали, що заплановані військові витрати РФ у 2025 році досягли пострадянського максимуму. Путін виділив на війну в Україні понад 120 млрд доларів, що складає третину від усіх витрат країни.

Аналітик Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкл Гьерстад повідомив, що дефіцит техніки у Росії є, але він “не такий очевидний, як багато хто думає”. РФ відновлює ресурси швидше, ніж припускали експерти.

Фахівці української та західної розвідки також повідомляють про те, що РФ змінила тактику ведення бою. За їхніми словами, окупанти нині відправляють на штурми невеликі групи піхоти, а техніку ховають від ЗСУ у лісах.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман підсумував, що Росія адаптувалася до інтенсивного наступу на полі бою, тож Україні не варто сподіватися на те, що у РФ вичерпаються запаси танків та бойових машин
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 15:31

  Дюрі-бачі написав:
  Бетон написав:Гетьманцев анонсував прогресивну шкалу оподаткування для українців після війни.

Я не проти прогресивної шкали, якщо вона буде хоча б як в москалів:
13% до 2 тис $ в місяць,
15% 2-4 тис $
18% для 4-15 тис. $
20% для 15-30 тис $
22% більше 30 тис $ в місяць,

Так и будет. Но не забываем:
все расчеты на территории страны производятся исключительно в гривне

:lol:
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 15:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

The Guardian: Генштаб наказав відправити більше людей з ППО на фронт як піхоту

Дефіцит на фронті в Україні став настільки гострим, що Генеральний штаб наказав “і без того виснаженим підрозділам ППО” вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт як піхоту. Про це пише The Guardian з посиланням на співрозмовників у підрозділах ППО.

Одне з джерел зазначає, що це є ризиком для безпеки України. За його словами, “це досягає критичного рівня, коли ми не можемо бути впевнені, що протиповітряна оборона може функціонувати належним чином”.

Співрозмовник додав, що деякі з бійців пройшли навчання на Заході і мали реальні навички, а тепер їх відправляють на фронт як піхотинців без жодної підготовки.

Видання наголошує, що існує також побоювання, що, володіючи секретними знаннями про позиції і тактику української ППО, ці солдати можуть видати важливу інформацію, якщо потраплять у полон до росіян.

Журналісти нагадують, що про це минулого місяця повідомляла нардепка Мар’яна Безугла, а колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив це, назвавши рішення “дуже болючим”.

Інше джерело, офіцер ППО, розповів The Guardian, що у нього вже залишилося менше половини від повного складу бійців. Останніми днями йому сказали, що потрібно ще десятки людей. “У мене залишилися ті, кому за 50 і більше, і поранені. Неможливо керувати такими речами”, – додав він.

The Guardian пише, що дефіцит особового складу погіршив відносини між Києвом і Вашингтоном протягом останніх місяців. Чиновники в адміністрації Байдена були роздратовані тим, що Зеленський та інші посадовці часто вимагали більше зброї, але не змогли мобілізувати необхідну кількість людей для поповнення рядів
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 15:43

  Дюрі-бачі написав:
  Бетон написав:Гетьманцев анонсував прогресивну шкалу оподаткування для українців після війни.

Я не проти прогресивної шкали, якщо вона буде хоча б як в москалів:
13% до 2 тис $ в місяць,
15% 2-4 тис $
18% для 4-15 тис. $
20% для 15-30 тис $
22% більше 30 тис $ в місяць,

тільки замість $ ₴
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 15:46

  tester7336 написав:The Guardian: Генштаб наказав відправити більше людей з ППО на фронт як піхоту

Дефіцит на фронті в Україні став настільки гострим, що Генеральний штаб наказав “і без того виснаженим підрозділам ППО” вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт як піхоту. Про це пише The Guardian з посиланням на співрозмовників у підрозділах ППО.

Одне з джерел зазначає, що це є ризиком для безпеки України. За його словами, “це досягає критичного рівня, коли ми не можемо бути впевнені, що протиповітряна оборона може функціонувати належним чином”.

Співрозмовник додав, що деякі з бійців пройшли навчання на Заході і мали реальні навички, а тепер їх відправляють на фронт як піхотинців без жодної підготовки.

Видання наголошує, що існує також побоювання, що, володіючи секретними знаннями про позиції і тактику української ППО, ці солдати можуть видати важливу інформацію, якщо потраплять у полон до росіян.

Журналісти нагадують, що про це минулого місяця повідомляла нардепка Мар’яна Безугла, а колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив це, назвавши рішення “дуже болючим”.

Інше джерело, офіцер ППО, розповів The Guardian, що у нього вже залишилося менше половини від повного складу бійців. Останніми днями йому сказали, що потрібно ще десятки людей. “У мене залишилися ті, кому за 50 і більше, і поранені. Неможливо керувати такими речами”, – додав він.

The Guardian пише, що дефіцит особового складу погіршив відносини між Києвом і Вашингтоном протягом останніх місяців. Чиновники в адміністрації Байдена були роздратовані тим, що Зеленський та інші посадовці часто вимагали більше зброї, але не змогли мобілізувати необхідну кількість людей для поповнення рядів

хотаб відсвічувати окопним штурмовиком?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 16:10

tester7336

так мило, когда свои выводы предлагается делать на основе всякого порожняка, вроде писанины в гардиан или других помойках с якобы «историей» и «стандартами»

ведь для британцев война в Украине это не третьестепенная тема, они действительно все это анализируют, а не собирают инфу в комментариях к постам в телеграме и твиттере.
а «офицеры», которые об этом рассказывают, это точно не Генерал СВР или тем более канал ЗеРада :mrgreen:

или вообще этот мусор кацапского происхождения на а-ля «не давайте им дорогое пво, они не умеют им пользоваться»
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 16:14

  Banderlog написав:Кордони лишаться заблокованими для чоловіків ще довго.


Сто процентов. Ни границы не откроют, ни мобилизацию не отменят. Самый оптимистичный прогноз-прекращение ракетных обстрелов и ползущего наступления.
Не вижу в этом проблемы,так как желающий выехать-сделал это давно.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Не вижу в этом проблемы,так как желающий выехать-сделал это давно

Ви не бачите проблеми, а в Закарпатті і Чернівцях точно, можливо Львові, Луцьку, та інших західних містах будуть великі протести...
Виїхали відносно багаті, а ще сотні тисяч бідних тільки й чекають на відкриття кордонів.
Дюрі-бачі
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