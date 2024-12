Додано: Суб 21 гру, 2024 15:36

The Guardian: Генштаб наказав відправити більше людей з ППО на фронт як піхоту



Дефіцит на фронті в Україні став настільки гострим, що Генеральний штаб наказав “і без того виснаженим підрозділам ППО” вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт як піхоту. Про це пише The Guardian з посиланням на співрозмовників у підрозділах ППО.



Одне з джерел зазначає, що це є ризиком для безпеки України. За його словами, “це досягає критичного рівня, коли ми не можемо бути впевнені, що протиповітряна оборона може функціонувати належним чином”.



Співрозмовник додав, що деякі з бійців пройшли навчання на Заході і мали реальні навички, а тепер їх відправляють на фронт як піхотинців без жодної підготовки.



Видання наголошує, що існує також побоювання, що, володіючи секретними знаннями про позиції і тактику української ППО, ці солдати можуть видати важливу інформацію, якщо потраплять у полон до росіян.



Журналісти нагадують, що про це минулого місяця повідомляла нардепка Мар’яна Безугла, а колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив це, назвавши рішення “дуже болючим”.



Інше джерело, офіцер ППО, розповів The Guardian, що у нього вже залишилося менше половини від повного складу бійців. Останніми днями йому сказали, що потрібно ще десятки людей. “У мене залишилися ті, кому за 50 і більше, і поранені. Неможливо керувати такими речами”, – додав він.



The Guardian пише, що дефіцит особового складу погіршив відносини між Києвом і Вашингтоном протягом останніх місяців. Чиновники в адміністрації Байдена були роздратовані тим, що Зеленський та інші посадовці часто вимагали більше зброї, але не змогли мобілізувати необхідну кількість людей для поповнення рядів