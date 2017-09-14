yama написав:Хтось би показав чіткий алгоритм план законного методу примусової мобілізації? Щоб по-пунктах.
Ми всі знаємо як погано але от як має бути добре вірно правильно і по закону незрозуміло
Виконати закон, який діє з травня. Вже мали б мільйони листів щастя із штрафами бути в поштових скриньках, а поліція мала б 24/7 шукати "ухилянтів". Навіть та ж бусифікація в цілому нормальний захід, але якщо її здійснити згідно із процедурою із складанням відповідного протоколу...
хто має складати цей протокол і проводити затримання ?
Господар Вельзевула написав:Не вижу в этом проблемы,так как желающий выехать-сделал это давно
Ви не бачите проблеми, а в Закарпатті і Чернівцях точно, можливо Львові, Луцьку, та інших західних містах будуть великі протести... Виїхали відносно багаті, а ще сотні тисяч бідних тільки й чекають на відкриття кордонів.
Аргументацию не говорили? Просто интересно. Ведь отсутствие своего жилья на земле обетованной уравнивает уровень дохода там и тут.
tester7336 написав:Старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман підсумував, що Росія адаптувалася до інтенсивного наступу на полі бою, тож Україні не варто сподіватися на те, що у РФ вичерпаються запаси танків та бойових машин
а атаки на жигулях , китайських мотоциклах, гольф карах свідчать що гольф карів у рф залишилось багато з часів ссср?
Господар Вельзевула написав:Не вижу в этом проблемы,так как желающий выехать-сделал это давно
Ви не бачите проблеми, а в Закарпатті і Чернівцях точно, можливо Львові, Луцьку, та інших західних містах будуть великі протести... Виїхали відносно багаті, а ще сотні тисяч бідних тільки й чекають на відкриття кордонів.
основний стимул виїзду - ухилитися від мобілізації, 90% тих хто хоче виїхати тікають від мобілізації, бо більшість із них досить нормально жили\живуть в Україні , але не хочуть за неї помирати.
Господар Вельзевула написав:Не вижу в этом проблемы,так как желающий выехать-сделал это давно
Ви не бачите проблеми, а в Закарпатті і Чернівцях точно, можливо Львові, Луцьку, та інших західних містах будуть великі протести... Виїхали відносно багаті, а ще сотні тисяч бідних тільки й чекають на відкриття кордонів.
Аргументацию не говорили? Просто интересно. Ведь отсутствие своего жилья на земле обетованной уравнивает уровень дохода там и тут.
в чем проблема сдавать жилье тут ( или продать его ) и снимать \купить там ? по состоянию на сегодня ТАМ ценьі на жилье в той же Италии например не вьіше чем у нас за каких то 38 тис евро можно купить умеблированую шикарную однушку 45м2 с ремонтом, не евро ремонтом , но зашел и живи у нас во Львове за такие деньги потолок 2,5 м в лучшем случае и какой-то цоколь либо хрущовка обшарпаная без ремонта вообще. тут 80 м2 https://ibb.co/MnctBm2 и 40 тис евро, не много предложений , но они есть и по 38 и по 45
Востаннє редагувалось yama в Суб 21 гру, 2024 17:02, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:Хтось би показав чіткий алгоритм план законного методу примусової мобілізації? Щоб по-пунктах.
Ми всі знаємо як погано але от як має бути добре вірно правильно і по закону незрозуміло
Виконати закон, який діє з травня. Вже мали б мільйони листів щастя із штрафами бути в поштових скриньках, а поліція мала б 24/7 шукати "ухилянтів". Навіть та ж бусифікація в цілому нормальний захід, але якщо її здійснити згідно із процедурою із складанням відповідного протоколу...
хто має складати цей протокол і проводити затримання ?
А Закон почитать -- слишком не интересно? -- має складати цей протокол - уповноважэный. і проводити затримання -- полиция.
Дюрі-бачі написав:Ви не бачите проблеми, а в Закарпатті і Чернівцях точно, можливо Львові, Луцьку, та інших західних містах будуть великі протести... Виїхали відносно багаті, а ще сотні тисяч бідних тільки й чекають на відкриття кордонів.
Аргументацию не говорили? Просто интересно. Ведь отсутствие своего жилья на земле обетованной уравнивает уровень дохода там и тут.
в чем проблема сдавать жилье тут ( или продать его ) и снимать \купить там ? по состоянию на сегодня ТАМ ценьі на жилье в той же Италии например не вьіше чем у нас за каких то 38 тис евро можно купить умеблированую шикарную однушку 45м2 с ремонтом, не евро ремонтом , но зашел и живи у нас во Львове за такие деньги потолок 2,5 м в лучшем случае и какой-то цоколь либо хрущовка обшарпаная без ремонта вообще. тут 80 м2 https://ibb.co/MnctBm2 и 40 тис евро, не много предложений , но они есть и по 38 и по 45