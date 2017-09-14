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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11413114141141511416>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 16:28

  UA написав:
  pesikot написав:Тобто, винна жертва ...

А не той хто зламав чи згвалтував
Так ? чи ні ? )

Якщо в тебе через знищення реєстрів заберуть відстрочку.
Хто буде винен?
Ти?

Якщо ти втратишь все своє майно через знищення реєстрів
Хто буде винен ?
Ти ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 16:36

  Дюрі-бачі написав:
  yama написав:Хтось би показав чіткий алгоритм план законного методу примусової мобілізації? Щоб по-пунктах.

Ми всі знаємо як погано але от як має бути добре вірно правильно і по закону незрозуміло

Виконати закон, який діє з травня. Вже мали б мільйони листів щастя із штрафами бути в поштових скриньках, а поліція мала б 24/7 шукати "ухилянтів".
Навіть та ж бусифікація в цілому нормальний захід, але якщо її здійснити згідно із процедурою із складанням відповідного протоколу...

хто має складати цей протокол і проводити затримання ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 16:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:а шо Ви хотіли? як я й писав після війни західну допомогу треба буде відддавати. Кордони лишаться заблокованими для чоловіків ще довго.

1) Німеччина після 2-ї світової отримала від США гроші на розбудову і відновлення, я не пригадую щоб вони їх повертали\віддавали
2) вибори можуть змінити багато чого як і прийом у ЄС
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 16:43

  Дюрі-бачі написав:
  Господар Вельзевула написав:Не вижу в этом проблемы,так как желающий выехать-сделал это давно

Ви не бачите проблеми, а в Закарпатті і Чернівцях точно, можливо Львові, Луцьку, та інших західних містах будуть великі протести...
Виїхали відносно багаті, а ще сотні тисяч бідних тільки й чекають на відкриття кордонів.


Аргументацию не говорили? Просто интересно. Ведь отсутствие своего жилья на земле обетованной уравнивает уровень дохода там и тут.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 16:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:Старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман підсумував, що Росія адаптувалася до інтенсивного наступу на полі бою, тож Україні не варто сподіватися на те, що у РФ вичерпаються запаси танків та бойових машин
а атаки на жигулях , китайських мотоциклах, гольф карах свідчать що гольф карів у рф залишилось багато з часів ссср?
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 16:46

  Дюрі-бачі написав:
  Господар Вельзевула написав:Не вижу в этом проблемы,так как желающий выехать-сделал это давно

Ви не бачите проблеми, а в Закарпатті і Чернівцях точно, можливо Львові, Луцьку, та інших західних містах будуть великі протести...
Виїхали відносно багаті, а ще сотні тисяч бідних тільки й чекають на відкриття кордонів.

основний стимул виїзду - ухилитися від мобілізації, 90% тих хто хоче виїхати тікають від мобілізації, бо більшість із них досить нормально жили\живуть в Україні , але не хочуть за неї помирати.
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 16:48

  Господар Вельзевула написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Господар Вельзевула написав:Не вижу в этом проблемы,так как желающий выехать-сделал это давно

Ви не бачите проблеми, а в Закарпатті і Чернівцях точно, можливо Львові, Луцьку, та інших західних містах будуть великі протести...
Виїхали відносно багаті, а ще сотні тисяч бідних тільки й чекають на відкриття кордонів.


Аргументацию не говорили? Просто интересно. Ведь отсутствие своего жилья на земле обетованной уравнивает уровень дохода там и тут.

в чем проблема сдавать жилье тут ( или продать его ) и снимать \купить там ? по состоянию на сегодня ТАМ ценьі на жилье в той же Италии например не вьіше чем у нас за каких то 38 тис евро можно купить умеблированую шикарную однушку 45м2 с ремонтом, не евро ремонтом , но зашел и живи у нас во Львове за такие деньги потолок 2,5 м в лучшем случае и какой-то цоколь либо хрущовка обшарпаная без ремонта вообще.
тут 80 м2 https://ibb.co/MnctBm2 и 40 тис евро, не много предложений , но они есть и по 38 и по 45
Востаннє редагувалось yama в Суб 21 гру, 2024 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 16:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Аргументацию не говорили? Просто интересно. Ведь отсутствие своего жилья на земле обетованной уравнивает уровень дохода там и тут.

Вони завжди їздили на заробітки, а тепер сидять без грошей.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 17:00

  yama написав:
  Дюрі-бачі написав:
  yama написав:Хтось би показав чіткий алгоритм план законного методу примусової мобілізації? Щоб по-пунктах.

Ми всі знаємо як погано але от як має бути добре вірно правильно і по закону незрозуміло

Виконати закон, який діє з травня. Вже мали б мільйони листів щастя із штрафами бути в поштових скриньках, а поліція мала б 24/7 шукати "ухилянтів".
Навіть та ж бусифікація в цілому нормальний захід, але якщо її здійснити згідно із процедурою із складанням відповідного протоколу...

хто має складати цей протокол і проводити затримання ?

А Закон почитать -- слишком не интересно? -- має складати цей протокол - уповноважэный. і проводити затримання -- полиция.
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 17:09

  yama написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Дюрі-бачі написав:Ви не бачите проблеми, а в Закарпатті і Чернівцях точно, можливо Львові, Луцьку, та інших західних містах будуть великі протести...
Виїхали відносно багаті, а ще сотні тисяч бідних тільки й чекають на відкриття кордонів.


Аргументацию не говорили? Просто интересно. Ведь отсутствие своего жилья на земле обетованной уравнивает уровень дохода там и тут.

в чем проблема сдавать жилье тут ( или продать его ) и снимать \купить там ? по состоянию на сегодня ТАМ ценьі на жилье в той же Италии например не вьіше чем у нас за каких то 38 тис евро можно купить умеблированую шикарную однушку 45м2 с ремонтом, не евро ремонтом , но зашел и живи у нас во Львове за такие деньги потолок 2,5 м в лучшем случае и какой-то цоколь либо хрущовка обшарпаная без ремонта вообще.
тут 80 м2 https://ibb.co/MnctBm2 и 40 тис евро, не много предложений , но они есть и по 38 и по 45

Мешает то, что сравнивать ту хату нужно не со Львовом -- а с каким-нить Гороховым -- где сравнимая хата стоит 3 тыщщи :lol:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budi ... V8F69.html
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