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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 гру, 2024 17:18
yama написав: Banderlog написав:
а шо Ви хотіли? як я й писав після війни західну допомогу треба буде відддавати. Кордони лишаться заблокованими для чоловіків ще довго.
1) Німеччина після 2-ї світової отримала від США гроші на розбудову і відновлення, я не пригадую щоб вони їх повертали\віддавали
2) вибори можуть змінити багато чого як і прийом у ЄС
Что получила от США ГДР? Все зависит от условий окончания войны. Можем еще сами репарации рф выплачивать за погибших туристов приехавш х осмотреть православные святыни. Проигравшие обычно платят. Зап.Европу начали быстро восстанавливать потому что замаячила война с СССР. Ну И к деньгам тогда проще относились. Миллиард туда миллиард сюда. Сейчас принята политика протекционизма и кормить чужие народы больше не в трэнде.
После войны курс 200, минималка 50€ и трудовая повинность. Экономика сама себя не восстановит и варианта всего 2 либо дешевая раб.сила либо крупные инвестиции. Кто то должен будет оплатить банкет.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 17:29
yama написав: Дюрі-бачі написав: Господар Вельзевула написав:
Не вижу в этом проблемы,так как желающий выехать-сделал это давно
Ви не бачите проблеми, а в Закарпатті і Чернівцях точно, можливо Львові, Луцьку, та інших західних містах будуть великі протести...
Виїхали відносно багаті, а ще сотні тисяч бідних тільки й чекають на відкриття кордонів.
основний стимул виїзду - ухилитися від мобілізації, 90% тих хто хоче виїхати тікають від мобілізації, бо більшість із них досить нормально жили\живуть в Україні , але не хочуть за неї помирати.
Основний стимул виїзду заробляти гроші. Багато де їздили на сезонні роботи.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 17:32
tester7336 написав:
Росії не загрожує дефіцит військової техніки на полі бою, адже в країні-агресорці залишилися її великі запаси після розпаду СРСР. Про це пише The Wall Street Journal.
Нє, ну американцям звісно краще видно.
Але на нашому напрямку минулої осені на штурм кидали в переважно бехи з десантом і танчики в прикриття.
Зараз штурми переважно піхотні. Пару разів пробували закидати десант на буханках.
Ще бачив мотолигу з навареними від "Граду" трубами.
Та й по розходу дронів видно - зараз набагато більше сімок йде в хід ніж десяток.
Канєшно, ніхто не каже, шо рускі без техніки. Але дефіцит не то шо не загрожує - він вже є.
UPD.: ще дурачки понаваруювали антикумулятивні решітки на буханки...
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Суб 21 гру, 2024 18:06, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 17:33
Дюрі-бачі написав: Господар Вельзевула написав:
Аргументацию не говорили? Просто интересно. Ведь отсутствие своего жилья на земле обетованной уравнивает уровень дохода там и тут.
Вони завжди їздили на заробітки, а тепер сидять без грошей.
Ясно,спасибо. В принципе существенный аргумент.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 17:42
Banderlog написав:
Основний стимул виїзду заробляти гроші. Багато де їздили на сезонні роботи.
Типовий приклад двоє, які живуть в моєму домі:
Одному 35 років, до війни була дружина, 2 дітей і другому 50 років, була дружина і дочка.
По 8-10 місяців в році працювали на заробітках.
Зараз дружини їх кинули, один сидить вдома, інший - в мами-пенсіонерки, бухають. Продали автомобілі і з хати повиносили холодильники, телевізори, пральні машини... Електроенергію вимкнули за борги, воду теж вимкнути обіцяють. Ходять колектори, бо набрали кредити в МФО...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 21 гру, 2024 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 17:56
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
Основний стимул виїзду заробляти гроші. Багато де їздили на сезонні роботи.
Типовий приклад двоє, які живуть в моєму домі:
35 років, до війни була дружина, 2 дітей і 50 років, дружина, дочка.
По 8-10 місяців в році працювали на заробітках.
Зараз дружини їх кинули, сидять вдома, бухають. Продали з хати холодильники, телевізори, пральну машину. Електроенергію вимкнули за борги. Ходять колектори, бо набрали кредити...
Ужас,конечно. Я чего-то думал,что к вам столько бизнеса переехало, недвижимость вверх- думал и работы валом.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 17:59
Господар Вельзевула написав:
Ужас,конечно. Я чего-то думал,что к вам столько бизнеса переехало, недвижимость вверх- думал и работы валом.
Роботи багато, але:
1) Платять мало (~800-1000 грн / день), за аналогічну роботу в Чехії платили по 1500 крон в день (65$).
2) Бусифікація. Молодшого раз піймали ще весною 2023, віддав всі грош (десь 2 тис $) щоб відпустили. Після того боїться з дому виходити.
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