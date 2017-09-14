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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11413114141141511416

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 17:18

  yama написав:
  Banderlog написав:а шо Ви хотіли? як я й писав після війни західну допомогу треба буде відддавати. Кордони лишаться заблокованими для чоловіків ще довго.

1) Німеччина після 2-ї світової отримала від США гроші на розбудову і відновлення, я не пригадую щоб вони їх повертали\віддавали
2) вибори можуть змінити багато чого як і прийом у ЄС

Что получила от США ГДР? Все зависит от условий окончания войны. Можем еще сами репарации рф выплачивать за погибших туристов приехавш х осмотреть православные святыни. Проигравшие обычно платят. Зап.Европу начали быстро восстанавливать потому что замаячила война с СССР. Ну И к деньгам тогда проще относились. Миллиард туда миллиард сюда. Сейчас принята политика протекционизма и кормить чужие народы больше не в трэнде.

После войны курс 200, минималка 50€ и трудовая повинность. Экономика сама себя не восстановит и варианта всего 2 либо дешевая раб.сила либо крупные инвестиции. Кто то должен будет оплатить банкет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 17:29

  yama написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Господар Вельзевула написав:Не вижу в этом проблемы,так как желающий выехать-сделал это давно

Ви не бачите проблеми, а в Закарпатті і Чернівцях точно, можливо Львові, Луцьку, та інших західних містах будуть великі протести...
Виїхали відносно багаті, а ще сотні тисяч бідних тільки й чекають на відкриття кордонів.

основний стимул виїзду - ухилитися від мобілізації, 90% тих хто хоче виїхати тікають від мобілізації, бо більшість із них досить нормально жили\живуть в Україні , але не хочуть за неї помирати.

Основний стимул виїзду заробляти гроші. Багато де їздили на сезонні роботи.
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:Росії не загрожує дефіцит військової техніки на полі бою, адже в країні-агресорці залишилися її великі запаси після розпаду СРСР. Про це пише The Wall Street Journal.

Нє, ну американцям звісно краще видно.
Але на нашому напрямку минулої осені на штурм кидали в переважно бехи з десантом і танчики в прикриття.
Зараз штурми переважно піхотні. Пару разів пробували закидати десант на буханках.
Ще бачив мотолигу з навареними від "Граду" трубами.
Та й по розходу дронів видно - зараз набагато більше сімок йде в хід ніж десяток.
Канєшно, ніхто не каже, шо рускі без техніки. Але дефіцит не то шо не загрожує - він вже є.
UPD.: ще дурачки понаваруювали антикумулятивні решітки на буханки...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 21 гру, 2024 18:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 17:33

  Дюрі-бачі написав:
  Господар Вельзевула написав:Аргументацию не говорили? Просто интересно. Ведь отсутствие своего жилья на земле обетованной уравнивает уровень дохода там и тут.

Вони завжди їздили на заробітки, а тепер сидять без грошей.


Ясно,спасибо. В принципе существенный аргумент.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 17:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Основний стимул виїзду заробляти гроші. Багато де їздили на сезонні роботи.

Типовий приклад двоє, які живуть в моєму домі:
Одному 35 років, до війни була дружина, 2 дітей і другому 50 років, була дружина і дочка.
По 8-10 місяців в році працювали на заробітках.
Зараз дружини їх кинули, один сидить вдома, інший - в мами-пенсіонерки, бухають. Продали автомобілі і з хати повиносили холодильники, телевізори, пральні машини... Електроенергію вимкнули за борги, воду теж вимкнути обіцяють. Ходять колектори, бо набрали кредити в МФО...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 21 гру, 2024 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 17:56

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:Основний стимул виїзду заробляти гроші. Багато де їздили на сезонні роботи.

Типовий приклад двоє, які живуть в моєму домі:
35 років, до війни була дружина, 2 дітей і 50 років, дружина, дочка.
По 8-10 місяців в році працювали на заробітках.
Зараз дружини їх кинули, сидять вдома, бухають. Продали з хати холодильники, телевізори, пральну машину. Електроенергію вимкнули за борги. Ходять колектори, бо набрали кредити...


Ужас,конечно. Я чего-то думал,что к вам столько бизнеса переехало, недвижимость вверх- думал и работы валом.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 17:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Ужас,конечно. Я чего-то думал,что к вам столько бизнеса переехало, недвижимость вверх- думал и работы валом.

Роботи багато, але:
1) Платять мало (~800-1000 грн / день), за аналогічну роботу в Чехії платили по 1500 крон в день (65$).
2) Бусифікація. Молодшого раз піймали ще весною 2023, віддав всі гроші (кілька 2 тис. $) щоб відпустили. Після того боїться з дому виходити.
Дюрі-бачі
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