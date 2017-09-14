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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 гру, 2024 18:46
flyman написав: холява написав:
.... а я все гадаю що ж ти такий НЕ ПАТРІОТ закарпатьский ....
....звісно , своя дитина сама найгарніша ....хай інші гинуть , получають поранення ...
... головне щоб твоя дитина .... а що до інших - поїбати
скільком власним дитинам нюхав мізки?
....ти навіть не уявляеш ...., кожного солдата , кого привозив з євака , рахував своїм дітям .
..... а як вивозив у мішку , то ридав наче свою дитину поховав .
Но тобі того не зрозуміти , З ПОДВАЛУ
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Додано: Суб 21 гру, 2024 18:48
Дюрі-бачі написав: холява написав:
ПРО КОГО ?
про молодшого із сусідів, мого ровесника.
Дюрі-бачі написав:
які живуть в моєму домі:
Одному 35 років, до війни була дружина, 2 дітей і другому 50
P.S. Він і зараз готовий йти служити, якщо контракт буде на 6 місяців чи рік, а потім випустять закордон
ТИ ЗАГОВОРИВСЯ
чи забрехався ...
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Додано: Суб 21 гру, 2024 18:49
В течение месяца, который Джо Байден остается у власти, его администрация сосредоточена на использовании всех оставшихся ресурсов для оказания военной помощи Украине и усиления санкций, направленных на ослабление экономики Владимира Путина .
Чиновники на Украине и в столицах ряда стран-союзников говорят, что уже слишком поздно.
По их словам, независимо от того, что сделает Байден в свои последние недели, Украина движется к горькому урегулированию, в котором президенту Владимиру Зеленскому , возможно, придется оставить участки территории в подвешенном состоянии в обмен на гарантии безопасности, которые не соответствуют членству в НАТО, о котором он просил. Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что результат во многом будет следствием решений, которые Байден принял или не принял за последние два года.
Парадокс, по словам других чиновников, заключается в том, что исход для Украины теперь одинаков, независимо от того, кто у власти — Байден или Дональд Трамп .Трамп призвал к немедленному прекращению огня, а его кандидаты в министры национальной безопасности дали понять, что любая сделка, скорее всего, приведет к тому, что Украине придется согласиться на замораживание своей территории вдоль нынешних линий фронта и отказаться от стремления вступить в НАТО в ближайшее время.За начинающейся игрой в обвинения скрывается более глубокая правда, которая расстраивает чиновников по обе стороны Атлантики: несмотря на все разговоры о том, что европейские столицы возрождают свою жесткую силу, США по-прежнему остаются единственной страной НАТО, которая может склонить чашу весов в крупном конфликте с участием России. Поэтому исход войны на Украине неизбежно будет определяться решениями, принятыми в Белом доме.
По словам двух высокопоставленных европейских чиновников, фундаментальная проблема заключалась в том, что стратегия Байдена, похоже, была направлена на то, чтобы не допустить поражения Украины, не прокладывая пути к победе. Это, по словам чиновников, заперло Украину в затяжном конфликте, унесшем десятки тысяч жизней.
По словам высокопоставленного европейского чиновника, у Байдена было два стратегических варианта: наращивать поддержку, чтобы позволить Киеву закончить работу, или настаивать на мирных переговорах. Он не выбрал ни один из них.
Тем не менее, пока Байден мучился, решая, отправлять ли в Киев больше ПВО, ракеты большей дальности или истребители, Путин направил свои ракеты на города Украины. Это ослабило экономику Киева и решимость его народа, подорвав способность охваченной войной страны дать отпор, в то время как Москве было предоставлено решающее время для подготовки и адаптации своей обороны.
«Мы считаем, что более ранние и более масштабные действия были бы весьма решающими», — заявила в интервью министр иностранных дел Латвии Байба Бразе . «Но что есть, то есть».
От вже і цап-відбувайло готовий. Трамп скаже що звісно ж путін юхло, але і Байдент чмо. Або здавайтеся зараз, або от вам і далі підтримка "скільки потрібно". Після Херсону або Запоріжжя дзвоніть, раптом що.
Востаннє редагувалось d44
в Суб 21 гру, 2024 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 18:50
Wirująświatła написав:
После войны курс 200, минималка 50€ и трудовая повинность. Экономика сама себя не восстановит и варианта всего 2 либо дешевая раб.сила либо крупные инвестиции. Кто то должен будет оплатить банкет.
Конечно же, а ты уже готов руководить теми, у кого будет трудовая повинность
Бо така цяця, як ти, работать не будет.
Така цяця может только начальствовавать )
А по факту будет, что ты со своих трёх подвалов будешь иметь ровно ни-хре-на
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pesikot
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Додано: Суб 21 гру, 2024 18:51
pesikot
Якщо ти втратишь все своє майно через знищення реєстрів
Хто буде винен ?
Ти ?
Винен каракалпак з провінції мУхань. Ні бойового дрона, ні дірки в цифровій безпеці держави не залатав. А держава вчила, в університеті у викладацькій сісяв бюджетну ціцю.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 21 гру, 2024 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 18:51
d44 написав:
В течение месяца, который Джо Байден остается у власти, его администрация сосредоточена на использовании всех оставшихся ресурсов для оказания военной помощи Украине и усиления санкций, направленных на ослабление экономики Владимира Путина .
Чиновники на Украине и в столицах ряда стран-союзников говорят, что уже слишком поздно.
По их словам, независимо от того, что сделает Байден в свои последние недели, Украина движется к горькому урегулированию, в котором президенту Владимиру Зеленскому , возможно, придется оставить участки территории в подвешенном состоянии в обмен на гарантии безопасности, которые не соответствуют членству в НАТО, о котором он просил. Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что результат во многом будет следствием решений, которые Байден принял или не принял за последние два года.
Парадокс, по словам других чиновников, заключается в том, что исход для Украины теперь одинаков, независимо от того, кто у власти — Байден или Дональд Трамп .Трамп призвал к немедленному прекращению огня, а его кандидаты в министры национальной безопасности дали понять, что любая сделка, скорее всего, приведет к тому, что Украине придется согласиться на замораживание своей территории вдоль нынешних линий фронта и отказаться от стремления вступить в НАТО в ближайшее время.За начинающейся игрой в обвинения скрывается более глубокая правда, которая расстраивает чиновников по обе стороны Атлантики: несмотря на все разговоры о том, что европейские столицы возрождают свою жесткую силу, США по-прежнему остаются единственной страной НАТО, которая может склонить чашу весов в крупном конфликте с участием России. Поэтому исход войны на Украине неизбежно будет определяться решениями, принятыми в Белом доме.
По словам двух высокопоставленных европейских чиновников, фундаментальная проблема заключалась в том, что стратегия Байдена, похоже, была направлена на то, чтобы не допустить поражения Украины, не прокладывая пути к победе. Это, по словам чиновников, заперло Украину в затяжном конфликте, унесшем десятки тысяч жизней.
По словам высокопоставленного европейского чиновника, у Байдена было два стратегических варианта: наращивать поддержку, чтобы позволить Киеву закончить работу, или настаивать на мирных переговорах. Он не выбрал ни один из них.
Тем не менее, пока Байден мучился, решая, отправлять ли в Киев больше ПВО, ракеты большей дальности или истребители, Путин направил свои ракеты на города Украины. Это ослабило экономику Киева и решимость его народа, подорвав способность охваченной войной страны дать отпор, в то время как Москве было предоставлено решающее время для подготовки и адаптации своей обороны.
«Мы считаем, что более ранние и более масштабные действия были бы весьма решающими», — заявила в интервью министр иностранных дел Латвии Байба Бразе . «Но что есть, то есть».
От вже і цап-відбувайло готовий. Трамп скаже що звісно ж путін юхло, але і Байдент чмо. Або здавайтеся зараз, або от вам і далі підтримка "скільки потрібно". Після Херсону або Запоріжжя дзвоніть, раптом що.
.......... та не позвонимо .....
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холява
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Додано: Суб 21 гру, 2024 19:00
_hunter
Якщо там є погреб з грибами на фундаменті - мУхань забере!!
Туди воєнком не доїжджає.
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Hotab
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Додано: Суб 21 гру, 2024 19:11
Дюрі-бачі написав: холява написав:
ПРО КОГО ?
про молодшого із сусідів, мого ровесника.
Дюрі-бачі написав:
які живуть в моєму домі:
Одному 35 років, до війни була дружина, 2 дітей і другому 50
P.S. Він і зараз готовий йти служити, якщо контракт буде на 6 місяців чи рік, а потім випустять закордон
То есть чтобы так в контракте и было написано ? Один год и свободен. Откуда такие нереальные заявки пожелания если многие 2+ года служат уже и в таком же положении- то есть нет срока и обещаний никаких.
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serg1974
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Додано: Суб 21 гру, 2024 19:45
serg1974 написав:
Откуда такие нереальные заявки пожелания
У москалів за 6 місяців служби випускають з тюрми.
serg1974 написав:
нет срока и обещаний никаких.
Саме тому і ухиляються багато тих, хто б готовий піти служити, а після бусифікації йдуть в СЗЧ
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 21 гру, 2024 19:51
Була можливість виїхати/оселитись в Бенедетто дель Тронто чі поряд 20 років тому , але совкове мышление зупинило...типа тут родина и люди свои,
ага , такі добрі
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