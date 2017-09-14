Додано: Суб 21 гру, 2024 18:49

В течение месяца, который Джо Байден остается у власти, его администрация сосредоточена на использовании всех оставшихся ресурсов для оказания военной помощи Украине и усиления санкций, направленных на ослабление экономики Владимира Путина .

Чиновники на Украине и в столицах ряда стран-союзников говорят, что уже слишком поздно.

По их словам, независимо от того, что сделает Байден в свои последние недели, Украина движется к горькому урегулированию, в котором президенту Владимиру Зеленскому , возможно, придется оставить участки территории в подвешенном состоянии в обмен на гарантии безопасности, которые не соответствуют членству в НАТО, о котором он просил. Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что результат во многом будет следствием решений, которые Байден принял или не принял за последние два года.

Парадокс, по словам других чиновников, заключается в том, что исход для Украины теперь одинаков, независимо от того, кто у власти — Байден или Дональд Трамп .Трамп призвал к немедленному прекращению огня, а его кандидаты в министры национальной безопасности дали понять, что любая сделка, скорее всего, приведет к тому, что Украине придется согласиться на замораживание своей территории вдоль нынешних линий фронта и отказаться от стремления вступить в НАТО в ближайшее время.За начинающейся игрой в обвинения скрывается более глубокая правда, которая расстраивает чиновников по обе стороны Атлантики: несмотря на все разговоры о том, что европейские столицы возрождают свою жесткую силу, США по-прежнему остаются единственной страной НАТО, которая может склонить чашу весов в крупном конфликте с участием России. Поэтому исход войны на Украине неизбежно будет определяться решениями, принятыми в Белом доме.

По словам двух высокопоставленных европейских чиновников, фундаментальная проблема заключалась в том, что стратегия Байдена, похоже, была направлена ​​на то, чтобы не допустить поражения Украины, не прокладывая пути к победе. Это, по словам чиновников, заперло Украину в затяжном конфликте, унесшем десятки тысяч жизней.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, у Байдена было два стратегических варианта: наращивать поддержку, чтобы позволить Киеву закончить работу, или настаивать на мирных переговорах. Он не выбрал ни один из них.

Тем не менее, пока Байден мучился, решая, отправлять ли в Киев больше ПВО, ракеты большей дальности или истребители, Путин направил свои ракеты на города Украины. Это ослабило экономику Киева и решимость его народа, подорвав способность охваченной войной страны дать отпор, в то время как Москве было предоставлено решающее время для подготовки и адаптации своей обороны.



«Мы считаем, что более ранние и более масштабные действия были бы весьма решающими», — заявила в интервью министр иностранных дел Латвии Байба Бразе . «Но что есть, то есть».

От вже і цап-відбувайло готовий. Трамп скаже що звісно ж путін юхло, але і Байдент чмо. Або здавайтеся зараз, або от вам і далі підтримка "скільки потрібно". Після Херсону або Запоріжжя дзвоніть, раптом що.