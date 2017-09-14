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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 114161141711418114191142011421>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 19:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трішки оффтопа

1) Російську Казань атакували безпілотники, було вісім прильотів – відео
ДОПОВНЕНО О 09:20. Пресслужба президента Татарстану Рустама Мінніханова повідомила, що зафіксовано загалом вісім прильотів, з них один – на промислове підприємство, один – над річкою, шість – на житловий масив.

2) Казань визнала влучання в промисловий об’єкт. У ЦПД кажуть, там "хребет" російського ВПК
Місцева влада не розголошувала, у який саме об’єкт влучив безпілотник, проте вдень 21 грудня, вже після атаки, на пороховому заводі лунають вибухи, які місцева влада традиційно називає "хлопками".

В адміністрації Кіровського та Московського районів Казані кажуть, що вибухи пов'язані з випробуваннями на об’єкті і це планові заходи.

3) Росія скинула авіабомби на ще один онкодиспансер: тепер у Херсоні – фото
Зазначається, що вночі війська РФ випустили два КАБи по медзакладу.

Рашисти завжди б"ють по медичним закладам, цілеспрямованно
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 19:52

  Дюрі-бачі написав:
  serg1974 написав:Откуда такие нереальные заявки пожелания

У москалів за 6 місяців служби випускають з тюрми.
  serg1974 написав:нет срока и обещаний никаких.

Саме тому і ухиляються багато тих, хто б готовий піти служити, а після бусифікації йдуть в СЗЧ

суспільний договір порушено, і делеганти не викликають довіри
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 19:56

  холява написав:
  flyman написав:
  холява написав:.... а я все гадаю що ж ти такий НЕ ПАТРІОТ закарпатьский ....
....звісно , своя дитина сама найгарніша ....хай інші гинуть , получають поранення ...
... головне щоб твоя дитина .... а що до інших - поїбати

скільком власним дитинам нюхав мізки?


....ти навіть не уявляеш ...., кожного солдата , кого привозив з євака , рахував своїм дітям .
..... а як вивозив у мішку , то ридав наче свою дитину поховав .
Но тобі того не зрозуміти , З ПОДВАЛУ

Кожного, обливаючи сльозами трепанував і нюхав до єкстазу мізки?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 19:57

  холява написав:
  Дюрі-бачі написав:
  холява написав:ПРО КОГО ?

про молодшого із сусідів, мого ровесника.

  Дюрі-бачі написав:які живуть в моєму домі:
Одному 35 років, до війни була дружина, 2 дітей і другому 50

P.S. Він і зараз готовий йти служити, якщо контракт буде на 6 місяців чи рік, а потім випустять закордон



ТИ ЗАГОВОРИВСЯ
чи забрехався ...

В мене думки не виникло, що мова в нього була не про отих двох сусідів з щойно наведеного їм же прикладу.
Серйозно, не уявляю, як таке розуміння могло виникнути.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:07

Генштаб: У Збройних силах створили підрозділ із захисту культурної спадщини :lol: :oops:

Службовці підрозділу працюватимуть у структурі цивільно-військового співробітництва Збройних сил. Їхніми завданнями є координація дій щодо захисту, збереження та запобігання знищенню об'єктів культурної спадщини, які перебувають під загрозою через бойові дії.

До складу підрозділу ввійдуть військовослужбовці, які мають профільну освіту та досвід роботи у сфері культури, археології, історії та музейної справи.
https://life.pravda.com.ua/culture/u-zs ... li-305513/

яке місце "служби" для блатоти :lol: 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:10

  Vadim_ написав:
  холява написав:.... а я все гадаю що ж ти такий НЕ ПАТРІОТ закарпатьский ....
....звісно , своя дитина сама найгарніша ....хай інші гинуть , получають поранення ...
... головне щоб твоя дитина .... а що до інших - поїбати

скільком власним дитинам нюхав мізки?


....ти навіть не уявляеш ...., кожного солдата , кого привозив з євака , рахував своїм дітям .
..... а як вивозив у мішку , то ридав наче свою дитину поховав .
Но тобі того не зрозуміти , З ПОДВАЛУ[/quote]
Кожного, обливаючи сльозами трепанував і нюхав до єкстазу мізки?[/quote]

Вадюля , як ти без мізків живеш ?
Добре що є алкоголь , він заміняє ...
холява
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:10

  Vadim_ написав:
  _hunter написав:Мешает то, что сравнивать ту хату нужно не со Львовом -- а с каким-нить Гороховым -- где сравнимая хата стоит 3 тыщщи :lol:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budi ... V8F69.html

Була можливість виїхати/оселитись в Бенедетто дель Тронто чі поряд 20 років тому , але совкове мышление зупинило...типа тут родина и люди свои, :mrgreen:ага , такі добрі

"знал бы прикуп- жил бы в Сочи" (с) А люди тут да -добрым словом всегда приласкать готовы :D

Но не все еще потерянно...
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:14

  detroytred написав:В мене думки не виникло, що мова в нього була не про отих двох сусідів з щойно наведеного їм же прикладу.
Серйозно, не уявляю, як таке розуміння могло виникнути.
[/quote][/quote]


Ну там же про ухилянтов было,и про то,как ТЦК выпустили за бабло.типа как красная тряпка. особо нет смысла вести диалог с людьми, эмоционально реагирующими на вполне себе будничные вещи.
Кстати, наезда на ТЦК я не увидел. За коррумпированность. Виноват лишь желающий жить.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:15

  detroytred написав:
  Дюрі-бачі написав:
ТИ ЗАГОВОРИВСЯ
чи забрехався ...

В мене думки не виникло, що мова в нього була не про отих двох сусідів з щойно наведеного їм же прикладу.
Серйозно, не уявляю, як таке розуміння могло виникнути.


ПЛЯ ... я і незнав , що вам відомо про його сусідів
холява
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:18

  _hunter написав:
  Vadim_ написав:
  _hunter написав:Мешает то, что сравнивать ту хату нужно не со Львовом -- а с каким-нить Гороховым -- где сравнимая хата стоит 3 тыщщи :lol:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/budi ... V8F69.html

Була можливість виїхати/оселитись в Бенедетто дель Тронто чі поряд 20 років тому , але совкове мышление зупинило...типа тут родина и люди свои, :mrgreen:ага , такі добрі

"знал бы прикуп- жил бы в Сочи" (с) А люди тут да -добрым словом всегда приласкать готовы :D

Но не все еще потерянно...


Однозначно, ще є що...
alibob
 
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