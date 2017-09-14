ДОПОВНЕНО О 09:20. Пресслужба президента Татарстану Рустама Мінніханова повідомила, що зафіксовано загалом вісім прильотів, з них один – на промислове підприємство, один – над річкою, шість – на житловий масив.
холява написав:.... а я все гадаю що ж ти такий НЕ ПАТРІОТ закарпатьский .... ....звісно , своя дитина сама найгарніша ....хай інші гинуть , получають поранення ... ... головне щоб твоя дитина .... а що до інших - поїбати
скільком власним дитинам нюхав мізки?
....ти навіть не уявляеш ...., кожного солдата , кого привозив з євака , рахував своїм дітям . ..... а як вивозив у мішку , то ридав наче свою дитину поховав . Но тобі того не зрозуміти , З ПОДВАЛУ
Кожного, обливаючи сльозами трепанував і нюхав до єкстазу мізки?
Генштаб: У Збройних силах створили підрозділ із захисту культурної спадщини
Службовці підрозділу працюватимуть у структурі цивільно-військового співробітництва Збройних сил. Їхніми завданнями є координація дій щодо захисту, збереження та запобігання знищенню об'єктів культурної спадщини, які перебувають під загрозою через бойові дії.
холява написав:.... а я все гадаю що ж ти такий НЕ ПАТРІОТ закарпатьский .... ....звісно , своя дитина сама найгарніша ....хай інші гинуть , получають поранення ... ... головне щоб твоя дитина .... а що до інших - поїбати
скільком власним дитинам нюхав мізки?
....ти навіть не уявляеш ...., кожного солдата , кого привозив з євака , рахував своїм дітям . ..... а як вивозив у мішку , то ридав наче свою дитину поховав . Но тобі того не зрозуміти , З ПОДВАЛУ[/quote] Кожного, обливаючи сльозами трепанував і нюхав до єкстазу мізки?[/quote]
Вадюля , як ти без мізків живеш ? Добре що є алкоголь , він заміняє ...
detroytred написав:В мене думки не виникло, що мова в нього була не про отих двох сусідів з щойно наведеного їм же прикладу. Серйозно, не уявляю, як таке розуміння могло виникнути.
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Ну там же про ухилянтов было,и про то,как ТЦК выпустили за бабло.типа как красная тряпка. особо нет смысла вести диалог с людьми, эмоционально реагирующими на вполне себе будничные вещи. Кстати, наезда на ТЦК я не увидел. За коррумпированность. Виноват лишь желающий жить.