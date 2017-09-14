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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1141711418114191142011421>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:19

Господар Вельзевула

Ти такий вумний , тому що за екраном монітора .
Було би трошкі (з обличчям )по іншому , ти би таку фуйню не ніс та й на макитру не мітру причепив .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:21

  холява написав:ПЛЯ ... я і незнав , що вам відомо про його сусідів

Ні, невідомо))
Він вів мову про двох сусідів, вказуючи вік кожного, і в контексті цього одразу вказав на молодшого. Тут напрошується саме про молодого з цих двох сусідів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:24

  detroytred написав:
  холява написав:ПЛЯ ... я і незнав , що вам відомо про його сусідів

Ні, невідомо))
Він вів мову про двох сусідів, вказуючи вік кожного, і в контексті цього одразу вказав на молодшого. Тут напрошується саме про молодого з цих двох сусідів.


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"Нє чітатель".
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:28

  alibob написав:
  detroytred написав:
  холява написав:ПЛЯ ... я і незнав , що вам відомо про його сусідів

Ні, невідомо))
Він вів мову про двох сусідів, вказуючи вік кожного, і в контексті цього одразу вказав на молодшого. Тут напрошується саме про молодого з цих двох сусідів.


Є читачі, а є...
"

нюхач мізків
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:29

  холява написав:Господар Вельзевула

Ти такий вумний , тому що за екраном монітора .
Було би трошкі (з обличчям )по іншому , ти би таку фуйню не ніс та й на макитру не мітру причепив .


Ух ты.
Ты о чем,дядя? Хочешь не за экраном побеседовать?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:30

  detroytred написав:
  холява написав:ПЛЯ ... я і незнав , що вам відомо про його сусідів

Ні, невідомо))
Він вів мову про двох сусідів, вказуючи вік кожного, і в контексті цього одразу вказав на молодшого. Тут напрошується саме про молодого з цих двох сусідів.



РОЗУМІЄШ .....
.....цей " викладач " увесь час не про "сусідів" розповідає .
Я так думаю .
Невже ви думаєте що вони кожного разу сповідуються до Дюрі ?
аж смішно .
ви гадаєте що він насправді пише про якихось сусідів ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:32

  Господар Вельзевула написав:
  холява написав:Господар Вельзевула

Ти такий вумний , тому що за екраном монітора .
Було би трошкі (з обличчям )по іншому , ти би таку фуйню не ніс та й на макитру не мітру причепив .


Ух ты.
Ты о чем,дядя? Хочешь не за экраном побеседовать?


ОЙ , дайте запоморочиння , зі мною вода .

Інтернет ХЕРОЙ
холява
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:33

  Господар Вельзевула написав:
  холява написав:Господар Вельзевула

Ти такий вумний , тому що за екраном монітора .
Було би трошкі (з обличчям )по іншому , ти би таку фуйню не ніс та й на макитру не мітру причепив .


Ух ты.
Ты о чем,дядя? Хочешь не за экраном побеседовать?

этого старого педрилу выгнали с валютной ветки и теперь он ко всем клеится. берите Вельзевула пусть он пальцы ему откусит.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:35

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:
  холява написав:Господар Вельзевула

Ти такий вумний , тому що за екраном монітора .
Було би трошкі (з обличчям )по іншому , ти би таку фуйню не ніс та й на макитру не мітру причепив .


Ух ты.
Ты о чем,дядя? Хочешь не за экраном побеседовать?

этого старого педрилу выгнали с валютной ветки и теперь он ко всем клеится. берите Вельзевула пусть он пальцы ему откусит.


Ветік , дочекайся тестера
холява
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  candle645 написав:Людський фактор, це лише коли повністю забили на рекомендації та best practices з кібер-безпеки, про які розказують на курсах вендорів, детально розписані в базових стандартах IETF/ISO та галузевих типу HCFA, GLBA, GDPR.


Що ви таких розумних слів написали. Насправді все по суті. А потім ті ж діячі ще дають інтервю і розповідають як десь довго і поволі, да але там не ламають кожен день.

Ці бази, київстари - коли всі боси розумні, а адмін дурак. В нас теж ламали фірму, так ось про безпеку там думали і робили місяцями, пощастило що дехто робив бекапи вручну на диск, то щось вдалось відновити. А як петух клюнув то почали робити все дуже швидко. Тут їх за 3 роки видно що ніяк не клює. Просто роль переоцінена.

  wild.tomcat написав:ну послухайте, ви ж там ніби якийсь "біляойтішник" чи як. навіть якщо припустити, шо поклали якісь робочі системи (ми цього напевно не знаємо), то як можна видалити бекапи, які знаходяться на якихось носіях, які для хакера недоступні

Просто сміх та й годі. а як тоді робити ті бекапи якщо вони не в одні мережі)) Це ж надо потратиться і продумати якось іншу структуру. А якщо кажуть що потерли значить НЕ продумали.
Ось в київстарі були якісь часткові бекапи, і тут глянем як воно буде.
BeneFuckTor
 
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