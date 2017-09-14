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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 гру, 2024 20:36
холява написав: detroytred написав: холява написав:
ПЛЯ ... я і незнав , що вам відомо про його сусідів
Ні, невідомо))
Він вів мову про двох сусідів, вказуючи вік кожного, і в контексті цього одразу вказав на молодшого. Тут напрошується саме про молодого з цих двох сусідів.
РОЗУМІЄШ .....
.....цей " викладач " увесь час не про "сусідів" розповідає .
Я так думаю .
Невже ви думаєте що вони кожного разу сповідуються до Дюрі ?
аж смішно .
ви гадаєте що він насправді пише про якихось сусідів ?
Чому б ні???????????????????
Тим паче, коли оті чудики пиячать...то їх думки знає кожен мешканець не те що будинку, а району.
Чому можна інтерпретувати отак категорично в негативний бік, коли нема жодних впевнених підстав?
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detroytred
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Додано: Суб 21 гру, 2024 20:39
Wirująświatła написав:
этого старого педрилу выгнали с валютной ветки и теперь он ко всем клеится. берите Вельзевула пусть он пальцы ему откусит.
А это какому уровню EQ соответствует ?
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pesikot
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Додано: Суб 21 гру, 2024 20:41
холява написав:
аж смішно .
ви гадаєте що він насправді пише про якихось сусідів ?
какая вам разница? это ж форум, ничего проверить нельзя, каждый любую отсебятину несет. Один кретин сначала песдел что психиатр, потом оказалось патологоанатом, нюхающий внутренние органы трупов. Пусть лучше дюри про соседей песдит.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 21 гру, 2024 20:42
Wirująświatła
й до речі , а с чого ти взяв що мене десь вигнали ?
... що я там зараз напишу , що я держслужбовець ?
....що зараз не маю відношення до валюти ?
Що я там можу написати ?
Таку хуну як ти пишешь ? Було би дуже соромно серед поважних людей виглядати недоумком .
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холява
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Додано: Суб 21 гру, 2024 20:44
pesikot написав:
1)
ЛАД написав:
Очень хотелось бы услышать аргументы тех кто призывает воевать до победы.
На что вы рассчитываете?
После того, как я опишу свои мысли, хотелось бы услышать ответные аргументы тех, кто призывает не воевать
На что вы рассчитываете?
ЛАД
pesikot написав:
PS. ЛАД
, теперь твоя очередь
хотел ответов на свои вопросы
Но получив ответы, сам пропал.
Не было даже его ночных постов
А шо случилось ?
То такой активный был, прямо не заткнуть
А тут заткнулся и молчит )
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Додано: Суб 21 гру, 2024 20:46
Wirująświatła написав: холява написав:
аж смішно .
ви гадаєте що він насправді пише про якихось сусідів ?
какая вам разница? это ж форум, ничего проверить нельзя, каждый любую отсебятину несет. Один кретин сначала песдел что психиатр, потом оказалось патологоанатом, нюхающий внутренние органы трупов. Пусть лучше дюри про соседей песдит.
Покажіть запис де я казав що паталогоанатом ?!
Віталя ,гроші ставлю проти вашій видумки ...
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холява
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Додано: Суб 21 гру, 2024 20:49
Господар Вельзевула
нажаль ... шляпа з'їбалася ...
я слідкую за тобой .
ти навіть не уявляєш як щільно )))
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холява
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Додано: Суб 21 гру, 2024 20:49
Wirująświatła написав: холява написав:
аж смішно .
ви гадаєте що він насправді пише про якихось сусідів ?
какая вам разница? это ж форум, ничего проверить нельзя, каждый любую отсебятину несет
.
Это же ты про тебя ))
Ты трындишь, постоянно.
Но это только 25% проблемы
Ещё 50% проблемы, что ты судишь о других по себе.
Если ты трындишь, значит и другие трындят
Но это не относится к тем 300 ТГ-каналам, которые ты читаешь и считаешь, что там правда
Это ешё 25% твоей проблемы
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pesikot
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:18
холява написав:
РОЗУМІЄШ .....
.....цей " викладач " увесь час не про "сусідів" розповідає .
Я так думаю .
Невже ви думаєте що вони кожного разу сповідуються до Дюрі ?
аж смішно .
ви гадаєте що він насправді пише про якихось сусідів ?
Молодший із сабжевих сусідів в мене вже позичив 3 рази по тисячі гривень і не повертає вже 1.5 роки, тоді й розповів. Хотів позичити і ще більше, але кредит довіри вичерпано.
Та і Ви взагалі в Закарпатті хоч колись були? Тут сусіди в будинку живуть 20-30-50 років і всі чудово знають один-одного. Важко тільки новим, які купили квартири в цьому році.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:21
Дюрі-бачі написав: холява написав:
РОЗУМІЄШ .....
.....цей " викладач " увесь час не про "сусідів" розповідає .
Я так думаю .
Невже ви думаєте що вони кожного разу сповідуються до Дюрі ?
аж смішно .
ви гадаєте що він насправді пише про якихось сусідів ?
Молодший із сабжевих сусідів в мене вже позичив 3 рази по тисячі гривень і не повертає вже 1.5 роки, тоді й розповів. Хотів позичити і ще більше, але кредит довіри вичерпано.
Да не ведитесь вы,пан Юрий. С вашими оппонентами разговаривать нужно, гороху наевшись.
Я же правильно понимаю,что вы владелец знаменитого кафе-музея в Ужгороде?
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Господар Вельзевула
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