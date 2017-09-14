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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11418114191142011421>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:36

  холява написав:
  detroytred написав:
  холява написав:ПЛЯ ... я і незнав , що вам відомо про його сусідів

Ні, невідомо))
Він вів мову про двох сусідів, вказуючи вік кожного, і в контексті цього одразу вказав на молодшого. Тут напрошується саме про молодого з цих двох сусідів.



РОЗУМІЄШ .....
.....цей " викладач " увесь час не про "сусідів" розповідає .
Я так думаю .
Невже ви думаєте що вони кожного разу сповідуються до Дюрі ?
аж смішно .
ви гадаєте що він насправді пише про якихось сусідів ?

Чому б ні???????????????????
Тим паче, коли оті чудики пиячать...то їх думки знає кожен мешканець не те що будинку, а району.

Чому можна інтерпретувати отак категорично в негативний бік, коли нема жодних впевнених підстав?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:39

  Wirująświatła написав:этого старого педрилу выгнали с валютной ветки и теперь он ко всем клеится. берите Вельзевула пусть он пальцы ему откусит.

А это какому уровню EQ соответствует ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:41

  холява написав:аж смішно .
ви гадаєте що він насправді пише про якихось сусідів ?
какая вам разница? это ж форум, ничего проверить нельзя, каждый любую отсебятину несет. Один кретин сначала песдел что психиатр, потом оказалось патологоанатом, нюхающий внутренние органы трупов. Пусть лучше дюри про соседей песдит.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:42

Wirująświatła
й до речі , а с чого ти взяв що мене десь вигнали ?

... що я там зараз напишу , що я держслужбовець ?
....що зараз не маю відношення до валюти ?

Що я там можу написати ?
Таку хуну як ти пишешь ? Було би дуже соромно серед поважних людей виглядати недоумком .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:44

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Очень хотелось бы услышать аргументы тех кто призывает воевать до победы.
На что вы рассчитываете?

1) После того, как я опишу свои мысли, хотелось бы услышать ответные аргументы тех, кто призывает не воевать
На что вы рассчитываете?

  pesikot написав:PS. ЛАД, теперь твоя очередь

ЛАД хотел ответов на свои вопросы
Но получив ответы, сам пропал.

Не было даже его ночных постов
А шо случилось ?

То такой активный был, прямо не заткнуть
А тут заткнулся и молчит )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:46

  Wirująświatła написав:
  холява написав:аж смішно .
ви гадаєте що він насправді пише про якихось сусідів ?
какая вам разница? это ж форум, ничего проверить нельзя, каждый любую отсебятину несет. Один кретин сначала песдел что психиатр, потом оказалось патологоанатом, нюхающий внутренние органы трупов. Пусть лучше дюри про соседей песдит.


Покажіть запис де я казав що паталогоанатом ?!
Віталя ,гроші ставлю проти вашій видумки ...
холява
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:49

Господар Вельзевула

нажаль ... шляпа з'їбалася ...
я слідкую за тобой .
ти навіть не уявляєш як щільно )))
холява
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 20:49

  Wirująświatła написав:
  холява написав:аж смішно .
ви гадаєте що він насправді пише про якихось сусідів ?
какая вам разница? это ж форум, ничего проверить нельзя, каждый любую отсебятину несет.

Это же ты про тебя ))

Ты трындишь, постоянно.
Но это только 25% проблемы

Ещё 50% проблемы, что ты судишь о других по себе.
Если ты трындишь, значит и другие трындят

Но это не относится к тем 300 ТГ-каналам, которые ты читаешь и считаешь, что там правда
Это ешё 25% твоей проблемы
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 21:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:РОЗУМІЄШ .....
.....цей " викладач " увесь час не про "сусідів" розповідає .
Я так думаю .
Невже ви думаєте що вони кожного разу сповідуються до Дюрі ?
аж смішно .
ви гадаєте що він насправді пише про якихось сусідів ?

Молодший із сабжевих сусідів в мене вже позичив 3 рази по тисячі гривень і не повертає вже 1.5 роки, тоді й розповів. Хотів позичити і ще більше, але кредит довіри вичерпано.

Та і Ви взагалі в Закарпатті хоч колись були? Тут сусіди в будинку живуть 20-30-50 років і всі чудово знають один-одного. Важко тільки новим, які купили квартири в цьому році.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 21:21

  Дюрі-бачі написав:
  холява написав:РОЗУМІЄШ .....
.....цей " викладач " увесь час не про "сусідів" розповідає .
Я так думаю .
Невже ви думаєте що вони кожного разу сповідуються до Дюрі ?
аж смішно .
ви гадаєте що він насправді пише про якихось сусідів ?

Молодший із сабжевих сусідів в мене вже позичив 3 рази по тисячі гривень і не повертає вже 1.5 роки, тоді й розповів. Хотів позичити і ще більше, але кредит довіри вичерпано.


Да не ведитесь вы,пан Юрий. С вашими оппонентами разговаривать нужно, гороху наевшись.
Я же правильно понимаю,что вы владелец знаменитого кафе-музея в Ужгороде?
Господар Вельзевула
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