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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:23
Господар Вельзевула
Звісно, що ні. В мене із власності в Ужгороді була маленька квартира на 38 м2, і ту на маму переписав...
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:25
Дюрі-бачі
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:25
Дюрі-бачі написав:Господар Вельзевула
Звісно, що ні. В мене із власності в Ужгороді була маленька квартира на 38 м2, і ту на маму переписав...
вы самый скромный форумчанин за всю историю финанс.юа
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:33
detroytred написав: budivelnik написав:
Питання на засипку
Чому при 200 000 призваних в 2024 році в мережі гуляє максимум сотня відео компроментуючих ТЦК ?
Виходить що 199 900 осіб змогли призвати без перевищення повноважень...
Тобто 99,5% працюють +/- по Законодавству
і 0,5% - працюють як придурки....
Не виходить.
Причини чому в мережі сотня відео можуть бути будь-які. Це не заперечує можливості інших цифр.
Але якщо навіть особисто мене намагалися бусифікувати, коли спробував поекспериментувати, як воно бути пересічним, і тільки за оцей тиждень бачив 5 отаких випадків; а знайомого прапорщика-афганця 61-річного сивого діда навіть і слова не сказали, а запхали в бусік, де вже було напхано, то особисто в мене нема сумніву, що випадків тисячі.
Вже навіть у спецовках електриків в сусідній будинок завітали...
.........
Статистики у меня, конечно, нет, но из последних случаев призыва людей, о которых знаю, почкму-то почти все не по повестке, а "бусификацией". Правда, не силовыми методами. Так люди не лезли в драку и не убегали.
А вчера вечером рассказали именно о настоящей "бусификации" на ХТЗ - наблюдали из окна. Парень сопротивлялся сильно, вызывали вторую машину полиции, сбежались бабы с базара (там рядом) "отстаивать" парня, полицейский потом стоял с разбитым носом, парня всё же скрутили, надели наручники, но, видимо, неудачно, кто-то вызвал скорую и парня увезла скорая. Для интереса попытался найти в интернете - не удалось, хотя, говорят, снимали на телефон многие. Правда, искал не очень настойчиво и у меня нет такого опыта - тг-каналы не мониторю. Может, Виталий сумеет найти.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:34
холява написав:Дюрі-бачі
останній раз 7 жовтня .
Это у твого любимця дэнь народжэння был и тады в запой вошёл мощно, по тагильски?
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