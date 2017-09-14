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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11418114191142011421

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 21:23

Господар Вельзевула
Звісно, що ні. В мене із власності в Ужгороді була маленька квартира на 38 м2, і ту на маму переписав...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 21:25

Дюрі-бачі

останній раз 7 жовтня .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 21:25

  Дюрі-бачі написав:Господар Вельзевула
Звісно, що ні. В мене із власності в Ужгороді була маленька квартира на 38 м2, і ту на маму переписав...

вы самый скромный форумчанин за всю историю финанс.юа
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 21:33

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Питання на засипку
Чому при 200 000 призваних в 2024 році в мережі гуляє максимум сотня відео компроментуючих ТЦК ?
Виходить що 199 900 осіб змогли призвати без перевищення повноважень...
Тобто 99,5% працюють +/- по Законодавству
і 0,5% - працюють як придурки....

Не виходить.
Причини чому в мережі сотня відео можуть бути будь-які. Це не заперечує можливості інших цифр.
Але якщо навіть особисто мене намагалися бусифікувати, коли спробував поекспериментувати, як воно бути пересічним, і тільки за оцей тиждень бачив 5 отаких випадків; а знайомого прапорщика-афганця 61-річного сивого діда навіть і слова не сказали, а запхали в бусік, де вже було напхано, то особисто в мене нема сумніву, що випадків тисячі.
Вже навіть у спецовках електриків в сусідній будинок завітали...
.........

Статистики у меня, конечно, нет, но из последних случаев призыва людей, о которых знаю, почкму-то почти все не по повестке, а "бусификацией". Правда, не силовыми методами. Так люди не лезли в драку и не убегали.
А вчера вечером рассказали именно о настоящей "бусификации" на ХТЗ - наблюдали из окна. Парень сопротивлялся сильно, вызывали вторую машину полиции, сбежались бабы с базара (там рядом) "отстаивать" парня, полицейский потом стоял с разбитым носом, парня всё же скрутили, надели наручники, но, видимо, неудачно, кто-то вызвал скорую и парня увезла скорая. Для интереса попытался найти в интернете - не удалось, хотя, говорят, снимали на телефон многие. Правда, искал не очень настойчиво и у меня нет такого опыта - тг-каналы не мониторю. Может, Виталий сумеет найти.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 21:34

  холява написав:Дюрі-бачі

останній раз 7 жовтня .

Это у твого любимця дэнь народжэння был и тады в запой вошёл мощно, по тагильски?
барабашов
 
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  #<1 ... 11418114191142011421
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