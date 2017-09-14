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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:23
Господар Вельзевула
Звісно, що ні. В мене із власності в Ужгороді була маленька квартира на 38 м2, і ту на маму переписав...
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:25
Дюрі-бачі
останній раз 7 жовтня .
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холява
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:25
Дюрі-бачі написав:Господар Вельзевула
Звісно, що ні. В мене із власності в Ужгороді була маленька квартира на 38 м2, і ту на маму переписав...
вы самый скромный форумчанин за всю историю финанс.юа
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Wirująświatła
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:33
detroytred написав: budivelnik написав:
Питання на засипку
Чому при 200 000 призваних в 2024 році в мережі гуляє максимум сотня відео компроментуючих ТЦК ?
Виходить що 199 900 осіб змогли призвати без перевищення повноважень...
Тобто 99,5% працюють +/- по Законодавству
і 0,5% - працюють як придурки....
Не виходить.
Причини чому в мережі сотня відео можуть бути будь-які. Це не заперечує можливості інших цифр.
Але якщо навіть особисто мене намагалися бусифікувати, коли спробував поекспериментувати, як воно бути пересічним, і тільки за оцей тиждень бачив 5 отаких випадків; а знайомого прапорщика-афганця 61-річного сивого діда навіть і слова не сказали, а запхали в бусік, де вже було напхано, то особисто в мене нема сумніву, що випадків тисячі.
Вже навіть у спецовках електриків в сусідній будинок завітали...
.........
Статистики у меня, конечно, нет, но из последних случаев призыва людей, о которых знаю, почкму-то почти все не по повестке, а "бусификацией". Правда, не силовыми методами. Так люди не лезли в драку и не убегали.
А вчера вечером рассказали именно о настоящей "бусификации" на ХТЗ - наблюдали из окна. Парень сопротивлялся сильно, вызывали вторую машину полиции, сбежались бабы с базара (там рядом) "отстаивать" парня, полицейский потом стоял с разбитым носом, парня всё же скрутили, надели наручники, но, видимо, неудачно, кто-то вызвал скорую и парня увезла скорая. Для интереса попытался найти в интернете - не удалось, хотя, говорят, снимали на телефон многие. Правда, искал не очень настойчиво и у меня нет такого опыта - тг-каналы не мониторю. Может, Виталий сумеет найти.
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ЛАД
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:34
холява написав:Дюрі-бачі
останній раз 7 жовтня .
Это у твого любимця дэнь народжэння был и тады в запой вошёл мощно, по тагильски?
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барабашов
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Додано: Суб 21 гру, 2024 21:39
‼Президент Сербии Александр Вучич заявил, что словацкий премьер Фицо в понедельник поедет на ковёр встречу с Путиным на фоне остановки транзита газа
По словам сербского лидера, он узнал о визите "неофициально", но это "вполне достоверно".
"В понедельник Фицо отправится к Путину, как лидер страны Евросоюза. И мне не нужно объяснять, какую реакцию это вызовет у других европейских лидеров. Это только показывает, насколько усложняется ситуация", - сказал Вучич.
Ранее Фицо заявил что если Украина не продлит транзит газа, может возникнуть "серьёзный конфликт", а после этого в комментарии Politico заявил, что Зеленский предложил ему 500 млн евро за поддержку вступления Украины в НАТО.
500 лямов евро??? чем дальше тем забористее новости.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 21 гру, 2024 22:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 22:25
Wirująświatła написав:
этого старого педрилу
выгнали с валютной ветки и теперь он ко всем клеится. берите Вельзевула пусть он пальцы ему откусит.
І цей з ЛГБТ?
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UA
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Додано: Суб 21 гру, 2024 22:31
UA написав: Wirująświatła написав:
этого старого педрилу
выгнали с валютной ветки и теперь он ко всем клеится. берите Вельзевула пусть он пальцы ему откусит.
І цей з ЛГБТ?
он у них главный.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 21 гру, 2024 22:36
Орбан пропонує зробити “хитрий трюк” для транзиту російського газу через Україну
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт веде переговори з Москвою та Києвом про збереження транзиту російського газу через Україну. Він пропонує «трюк», який допоможе це зробити, повідомляє Reuters.
«Ми зараз намагаємось провернути такий трюк… що, наприклад, якщо газ, до того моменту, як він увійде на територію України, вже не буде російським, а перебуватиме у власності покупців. Тобто газ, який потрапляє до України, вже не буде російським газом, а буде угорським», — сказав Орбан.
Він додав, що переговори ще тривають. Тож ще неясно, чи приймуть такий варіант Росія та Україна. Але Орбан вкотре наголосив, що Угорщина не відмовлятиметься від транзитного маршруту для газу Україною.
Цього року Угорщина імпортувала близько 7,5 мільярда кубометрів російського газу «Турецьким потоком» і додатково через Румунію. Країна також має внутрішній видобуток обсягом близько 1-1,5 мільярда кубометрів газу, каже Орбан.
ЗЫ
то что Украина давно хотела - они теперь как хитрый трюк преподносят. Умора.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 22:38
Правоохранители задержали подозреваемую в поджоге банкоматов в Петербурге. Ей оказалась 68-летняя пенсионерка. Женщину задержали в её квартире на Большеохтинском проспекте, 15. Возбуждено уголовное дело о теракте. Поджигательнице грозит до 20 лет лишения свободы
чем дальше тем забористее новости.
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Wirująświatła
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