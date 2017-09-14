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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 гру, 2024 22:41
Wirująświatła написав: UA написав:
І цей з ЛГБТ?
он у них главный.
Спочатку сортовий закон про мобілізацію поділив людей тут на тих хто не дуже хоче воювати, та тих, хто ні за яких обставин не піде воювати, але вимагає воювати від інших.
Зараз поділ став простіше
Люди та піdори
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Додано: Суб 21 гру, 2024 22:46
UA написав:
Зараз поділ став простіше
у меня только один вопрос как эти люди смогуть далее ужиться в одном обществе?
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Додано: Суб 21 гру, 2024 22:50
Wirująświatła написав: UA написав:
Зараз поділ став простіше
у меня только один вопрос как эти люди смогуть далее ужиться в одном обществе?
Никак.
Представь как это читать тем кто воюет.
Например нашему Успиху.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 22:53
UA написав:
Представь как это читать тем кто воюет.
военные ненавидят тцк - тыловых крыс которые ловят 50+ с паркинсона ради выполнения плана. А по вечерам сидят в ресторанах, прогуливают откупные.
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