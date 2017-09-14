RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11419114201142111422

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 22:41

  Wirująświatła написав:
  UA написав:І цей з ЛГБТ?

он у них главный.

Спочатку сортовий закон про мобілізацію поділив людей тут на тих хто не дуже хоче воювати, та тих, хто ні за яких обставин не піде воювати, але вимагає воювати від інших.
Зараз поділ став простіше
Люди та піdори
UA
 
Повідомлень: 9205
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1872 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 22:46

  UA написав:Зараз поділ став простіше
у меня только один вопрос как эти люди смогуть далее ужиться в одном обществе?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26485
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 22:50

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Зараз поділ став простіше
у меня только один вопрос как эти люди смогуть далее ужиться в одном обществе?

Никак.
Представь как это читать тем кто воюет.
Например нашему Успиху.
UA
 
Повідомлень: 9205
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1872 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 22:53

  UA написав:Представь как это читать тем кто воюет.
военные ненавидят тцк - тыловых крыс которые ловят 50+ с паркинсона ради выполнения плана. А по вечерам сидят в ресторанах, прогуливают откупные.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26485
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 11419114201142111422
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
25 78443
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2024 11:02
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 250207
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 888812
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13282)
21.12.2024 22:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.