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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 гру, 2024 22:41
Wirująświatła написав: UA написав:
І цей з ЛГБТ?
он у них главный.
Спочатку сортовий закон про мобілізацію поділив людей тут на тих хто не дуже хоче воювати, та тих, хто ні за яких обставин не піде воювати, але вимагає воювати від інших.
Зараз поділ став простіше
Люди та піdори
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Додано: Суб 21 гру, 2024 22:46
UA написав:
Зараз поділ став простіше
у меня только один вопрос как эти люди смогуть далее ужиться в одном обществе?
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Додано: Суб 21 гру, 2024 22:50
Wirująświatła написав: UA написав:
Зараз поділ став простіше
у меня только один вопрос как эти люди смогуть далее ужиться в одном обществе?
Никак.
Представь как это читать тем кто воюет.
Например нашему Успиху.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 02:45
UA написав: Wirująświatła написав: UA написав:
І цей з ЛГБТ?
он у них главный.
Спочатку сортовий закон про мобілізацію поділив людей тут на тих хто не дуже хоче воювати, та тих, хто ні за яких обставин не піде воювати, але вимагає воювати від інших.
Зараз поділ став простіше
Люди та піdори
Так это мы в расею превращаемся не только снаружи человека(гражданина), что видно по отношению властей к пересичным именно с 240222, но и внутри
Зачем тогда успихам воевать и погибать, если по итогу будут те же существа(даже не макаки с шимпанзе, а скорей гиены с пираньями) в большинстве на данной территории, что и в Тагиле с Улан-Уде?
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