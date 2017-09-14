Спочатку сортовий закон про мобілізацію поділив людей тут на тих хто не дуже хоче воювати, та тих, хто ні за яких обставин не піде воювати, але вимагає воювати від інших.
Зараз поділ став простіше
Люди та піdори
|
|
|
Додано: Суб 21 гру, 2024 22:41
Додано: Суб 21 гру, 2024 22:46
Додано: Суб 21 гру, 2024 22:50
Додано: Нед 22 гру, 2024 02:45
Так это мы в расею превращаемся не только снаружи человека(гражданина), что видно по отношению властей к пересичным именно с 240222, но и внутри
Зачем тогда успихам воевать и погибать, если по итогу будут те же существа(даже не макаки с шимпанзе, а скорей гиены с пираньями) в большинстве на данной территории, что и в Тагиле с Улан-Уде?
Додано: Нед 22 гру, 2024 08:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Читаючі дописувачив форуму в останній час, склалось враження що все що відбуваєтся в Україні коментуєтся в негативному плані .
Всі глупі , необразовані , ЗРАДА, а тутешні відмінники навчання знають шо робити .
Особливо знають ті , хто зворушливо накатує п'ятами від ЗСУ .
Закон трактують виключно під свою особу , не звертаючи уваги що окрім вумних є Держава .
Розповіді про своє виключне становище та особу, тільки надихає інших писати наскільки вони потрібні державі і бізнесу .
Закону ! Констітуції ! Права людини ! Чого тільки не пишуть ті хто чи поїхав з країни у незаконий способ , чи ті хто уникає ТЦК .
Що там буде з Державою -байдуже .
Чому ніхто не пише що Україна вже трі роки тримаєтся і стримує навал варварів ?
Чи не помічаєте ?
Пасквілі і бруд ,е основна тема дописувачів . ....Шмідт ( і не тільки )як напише то треба вже здаватися .
Самі вумні , за моніторами ,пишуть про поважний вік , недотримку законів , а самі той закон з задоволенням порушають .
Мені тяжко сказати що буде далі , але с таким форумним нарідом державі буде тяжко .
|