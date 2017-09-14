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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11420114211142211423>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 22:41

  Wirująświatła написав:
  UA написав:І цей з ЛГБТ?

он у них главный.

Спочатку сортовий закон про мобілізацію поділив людей тут на тих хто не дуже хоче воювати, та тих, хто ні за яких обставин не піде воювати, але вимагає воювати від інших.
Зараз поділ став простіше
Люди та піdори
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 22:46

  UA написав:Зараз поділ став простіше
у меня только один вопрос как эти люди смогуть далее ужиться в одном обществе?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 22:50

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Зараз поділ став простіше
у меня только один вопрос как эти люди смогуть далее ужиться в одном обществе?

Никак.
Представь как это читать тем кто воюет.
Например нашему Успиху.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 02:45

  UA написав:
  Wirująświatła написав:
  UA написав:І цей з ЛГБТ?

он у них главный.

Спочатку сортовий закон про мобілізацію поділив людей тут на тих хто не дуже хоче воювати, та тих, хто ні за яких обставин не піде воювати, але вимагає воювати від інших.
Зараз поділ став простіше
Люди та піdори

Так это мы в расею превращаемся не только снаружи человека(гражданина), что видно по отношению властей к пересичным именно с 240222, но и внутри
Зачем тогда успихам воевать и погибать, если по итогу будут те же существа(даже не макаки с шимпанзе, а скорей гиены с пираньями) в большинстве на данной территории, что и в Тагиле с Улан-Уде?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 08:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Читаючі дописувачив форуму в останній час, склалось враження що все що відбуваєтся в Україні коментуєтся в негативному плані .
Всі глупі , необразовані , ЗРАДА, а тутешні відмінники навчання знають шо робити .
Особливо знають ті , хто зворушливо накатує п'ятами від ЗСУ .
Закон трактують виключно під свою особу , не звертаючи уваги що окрім вумних є Держава .

Розповіді про своє виключне становище та особу, тільки надихає інших писати наскільки вони потрібні державі і бізнесу .

Закону ! Констітуції ! Права людини ! Чого тільки не пишуть ті хто чи поїхав з країни у незаконий способ , чи ті хто уникає ТЦК .
Що там буде з Державою -байдуже .

Чому ніхто не пише що Україна вже трі роки тримаєтся і стримує навал варварів ?
Чи не помічаєте ?
Пасквілі і бруд ,е основна тема дописувачів . ....Шмідт ( і не тільки )як напише то треба вже здаватися .
Самі вумні , за моніторами ,пишуть про поважний вік , недотримку законів , а самі той закон з задоволенням порушають .
Мені тяжко сказати що буде далі , але с таким форумним нарідом державі буде тяжко .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 09:51

  Господар Вельзевула написав:
Ух ты.
Ты о чем,дядя? Хочешь не за экраном побеседовать?


синку, навчися культури спілкування на форумі і не наривайся на грубощі
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 10:00

  холява написав:Чому ніхто не пише що Україна вже трі роки тримаєтся і стримує навал варварів ?
Чи не помічаєте ?
Пасквілі і бруд ,е основна тема дописувачів .

На гілці достатньо героїв, патріотів, хероїв, турбопатріотів.
Що їм заважає урівноважувати своїми ура-переможними і оптимістичними дописами критичні та песимістичні?

Люди різні. Хтось більше звертає уваги на проблеми, хтось на досягнення. Але більшість завжди переймається проблемами, а не досягненнями.

Ключове --- про позитив та досягнення і так є купа куп в інфопросторі. Від влади і Ко.
З захоплюючими відгуками та оцінками. Жодну дрібницю не впустять.
Якщо влада та Ко стільки ж уваги приділяла б проблемам, то не було отакого перекосу на інших майданчиках.
_________________________
Гадаю, що з народом маршруток, в яких вам незручно було пред'являти посвідчення УБД, уж точно не легше, ніж з форумним.
Форум тим і цікавий, що дає змогу ознайомитися з баченням інших людей, з якими не зіштовхуєшся в реалі. Розширяє "географію-базу", так би мовити.

Головне - шлях героїв та патріотів завжди на порядки порядків важчий, ніж в інших...
Це теж колія. Власний вибір. Особиста колія. Власний - тому тягти його повинно бути в задоволення. Не зважаючи на інших.
По суті, задовільняючись - Слава Героям!
Якщо іншим, то це вже калькулятор, торгівля.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 22 гру, 2024 10:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 10:04

  Wirująświatła написав:Ранее Фицо заявил что если Украина не продлит транзит газа, может возникнуть "серьёзный конфликт", а после этого в комментарии Politico заявил, что Зеленский предложил ему 500 млн евро за поддержку вступления Украины в НАТО.

500 лямов евро??? чем дальше тем забористее новости.[/quote]

фицо кончений русовил, і не газ йому потрібен, а підтримка х**ла
вони на пару з йобанов здатні відсмоктати у бунерного за ради знижки і підтримки,
це 5 колона в ЕС і НАТО (приймати їх до блоку і союзу було помилкове рішення, це гриби у лісі збирати, хоч уважно дивишся, але парочку поганок у кошику згодом побачишь)

Зеленський сказав інакше-"відмовтеся від рос.газу і шукайте альтернативне джерело, а Україна компенсує вам 0,5млдр за рахунок заморожених звр сосії".
Бо, сьогодні, ви словаки і мадяри , купуючі рос.газ спонсоруєте вбивства українців - за гроші нафти/газу пуйло купує снаряди в кндр

нажаль, той пісьменник на дострелив фіцо
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Форум тим і цікавий, що дає змогу ознайомитися з баченням інших людей, з якими не зіштовхуєшся в реалі. Розширяє "географію-базу", так би мовити.


ця гілка давно перетворилась в гілку зрадойобів, де ухилянти кожного дня обговорюють проблеми тцк, бусифікацію, закриття кордонів, проблеми фопів, даремні очикування на милість хуйла, рпв, сподівання на трампа, взаємні звинувачення, ностальгію за совком(з його гулагами і голодоморами), бо памятають тільки гарне (індустріалізацію і найкращій пломбір) зневага до української мови, маячня від долярчика(за три роки),
інколи по старій памяті заходиш і три-чотири сторін промотуєш, бо там месанджи людей з юлек листу. у 2022 видалив до нуля всіх з бл, останній місяць знов вніс з десяток, бо це не варто не те, що читати , навіть бачити на загал.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 10:26

  prodigy написав:
  detroytred написав:Форум тим і цікавий, що дає змогу ознайомитися з баченням інших людей, з якими не зіштовхуєшся в реалі. Розширяє "географію-базу", так би мовити.


ця гілка давно перетворилась в гілку зрадойобів, де ухилянти кожного дня обговорюють проблеми тцк, бусифікацію, закриття кордонів, проблеми фопів, даремні очикування на милість хуйла, рпв, сподівання на трампа, взаємні звинувачення, ностальгію за совком(з його гулагами і голодоморами), бо памятають тільки гарне (індустріалізацію і найкращій пломбір) зневага до української мови, маячня від долярчика(за три роки),
інколи по старій памяті заходиш і три-чотири сторін промотуєш, бо там месанджи людей з юлек листу. у 2022 видалив до нуля всіх з бл, останній місяць знов вніс з десяток, бо це не варто не те, що читати , навіть бачити на загал.

За будь-яких суб'єктивних оцінок учасників гілки це українці.
І саме з цими різними українцями Україні потрібно навчитися знайти внутрішнє порозуміння, баланс.

Бо, так само, як ото вище в прикладі з маршрутниками, кращих співгромадян нема і не буде.
Нормальні звичайні реальні громадяни...
detroytred
 
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