Спочатку сортовий закон про мобілізацію поділив людей тут на тих хто не дуже хоче воювати, та тих, хто ні за яких обставин не піде воювати, але вимагає воювати від інших.
Зараз поділ став простіше
Люди та піdори
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Додано: Суб 21 гру, 2024 22:41
Додано: Суб 21 гру, 2024 22:46
Додано: Суб 21 гру, 2024 22:50
Додано: Нед 22 гру, 2024 02:45
Так это мы в расею превращаемся не только снаружи человека(гражданина), что видно по отношению властей к пересичным именно с 240222, но и внутри
Зачем тогда успихам воевать и погибать, если по итогу будут те же существа(даже не макаки с шимпанзе, а скорей гиены с пираньями) в большинстве на данной территории, что и в Тагиле с Улан-Уде?
Додано: Нед 22 гру, 2024 08:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Читаючі дописувачив форуму в останній час, склалось враження що все що відбуваєтся в Україні коментуєтся в негативному плані .
Всі глупі , необразовані , ЗРАДА, а тутешні відмінники навчання знають шо робити .
Особливо знають ті , хто зворушливо накатує п'ятами від ЗСУ .
Закон трактують виключно під свою особу , не звертаючи уваги що окрім вумних є Держава .
Розповіді про своє виключне становище та особу, тільки надихає інших писати наскільки вони потрібні державі і бізнесу .
Закону ! Констітуції ! Права людини ! Чого тільки не пишуть ті хто чи поїхав з країни у незаконий способ , чи ті хто уникає ТЦК .
Що там буде з Державою -байдуже .
Чому ніхто не пише що Україна вже трі роки тримаєтся і стримує навал варварів ?
Чи не помічаєте ?
Пасквілі і бруд ,е основна тема дописувачів . ....Шмідт ( і не тільки )як напише то треба вже здаватися .
Самі вумні , за моніторами ,пишуть про поважний вік , недотримку законів , а самі той закон з задоволенням порушають .
Мені тяжко сказати що буде далі , але с таким форумним нарідом державі буде тяжко .
Додано: Нед 22 гру, 2024 09:51
Додано: Нед 22 гру, 2024 10:00
На гілці достатньо героїв, патріотів, хероїв, турбопатріотів.
Що їм заважає урівноважувати своїми ура-переможними і оптимістичними дописами критичні та песимістичні?
Люди різні. Хтось більше звертає уваги на проблеми, хтось на досягнення. Але більшість завжди переймається проблемами, а не досягненнями.
Ключове --- про позитив та досягнення і так є купа куп в інфопросторі. Від влади і Ко.
З захоплюючими відгуками та оцінками. Жодну дрібницю не впустять.
Якщо влада та Ко стільки ж уваги приділяла б проблемам, то не було отакого перекосу на інших майданчиках.
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Гадаю, що з народом маршруток, в яких вам незручно було пред'являти посвідчення УБД, уж точно не легше, ніж з форумним.
Форум тим і цікавий, що дає змогу ознайомитися з баченням інших людей, з якими не зіштовхуєшся в реалі. Розширяє "географію-базу", так би мовити.
Головне - шлях героїв та патріотів завжди на порядки порядків важчий, ніж в інших...
Це теж колія. Власний вибір. Особиста колія. Власний - тому тягти його повинно бути в задоволення. Не зважаючи на інших.
По суті, задовільняючись - Слава Героям!
Якщо іншим, то це вже калькулятор, торгівля.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 22 гру, 2024 10:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 гру, 2024 10:04
500 лямов евро??? чем дальше тем забористее новости.[/quote]
фицо кончений русовил, і не газ йому потрібен, а підтримка х**ла
вони на пару з йобанов здатні відсмоктати у бунерного за ради знижки і підтримки,
це 5 колона в ЕС і НАТО (приймати їх до блоку і союзу було помилкове рішення, це гриби у лісі збирати, хоч уважно дивишся, але парочку поганок у кошику згодом побачишь)
Зеленський сказав інакше-"відмовтеся від рос.газу і шукайте альтернативне джерело, а Україна компенсує вам 0,5млдр за рахунок заморожених звр сосії".
Бо, сьогодні, ви словаки і мадяри , купуючі рос.газ спонсоруєте вбивства українців - за гроші нафти/газу пуйло купує снаряди в кндр
нажаль, той пісьменник на дострелив фіцо
Додано: Нед 22 гру, 2024 10:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ця гілка давно перетворилась в гілку зрадойобів, де ухилянти кожного дня обговорюють проблеми тцк, бусифікацію, закриття кордонів, проблеми фопів, даремні очикування на милість хуйла, рпв, сподівання на трампа, взаємні звинувачення, ностальгію за совком(з його гулагами і голодоморами), бо памятають тільки гарне (індустріалізацію і найкращій пломбір) зневага до української мови, маячня від долярчика(за три роки),
інколи по старій памяті заходиш і три-чотири сторін промотуєш, бо там месанджи людей з юлек листу. у 2022 видалив до нуля всіх з бл, останній місяць знов вніс з десяток, бо це не варто не те, що читати , навіть бачити на загал.
Додано: Нед 22 гру, 2024 10:26
За будь-яких суб'єктивних оцінок учасників гілки це українці.
І саме з цими різними українцями Україні потрібно навчитися знайти внутрішнє порозуміння, баланс.
Бо, так само, як ото вище в прикладі з маршрутниками, кращих співгромадян нема і не буде.
Нормальні звичайні реальні громадяни...
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