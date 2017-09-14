RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11420114211142211423

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 10:53

  prodigy написав:
  detroytred написав:Форум тим і цікавий, що дає змогу ознайомитися з баченням інших людей, з якими не зіштовхуєшся в реалі. Розширяє "географію-базу", так би мовити.


ця гілка давно перетворилась в гілку зрадойобів, де ухилянти кожного дня обговорюють проблеми тцк, бусифікацію, закриття кордонів, проблеми фопів, даремні очикування на милість хуйла, рпв, сподівання на трампа, взаємні звинувачення, ностальгію за совком(з його гулагами і голодоморами)
так пишіть хороше. Хто вам мішає?
Патріотичний порив закономірно затихає. Хто хотів воювати ті вже воюють, хто не хотів но пішов повістці ті вже воюють, пішли і ті кого посадили в бус. Зараз підійшла черга тих хто відбивається од тцк навкулачки. Шо буде наступного року?
Які у вас пропозиції покращити мобілізацію?
2. Москальня піднімає ставки в грі і чим вони вищі тим відповісти нам нічим. Ми вже вийшли на границі наших можливостей.
І по ракетам, і по безпілотгикам і по кількомті армії
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1560
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 10:58

  prodigy написав:Бо, сьогодні, ви словаки і мадяри , купуючі рос.газ спонсоруєте вбивства українців - за гроші нафти/газу пуйло купує снаряди в кндр

нажаль, той пісьменник на дострелив фіцо

Качаючи рос.газ Зеленський спонсоруєте вбивства українців - за гроші нафти/газу пуйло купує снаряди в кндр.
Але Слугам пофиг, бо їх діти не на фронті.
І Холяві пофіг, бо в нього нема дітей.
Пропоную з метою посилення патриотизму заборонити українцям народжувати дітей.
UA
 
Повідомлень: 9206
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1872 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Які у вас пропозиції покращити мобілізацію?

Вся Україна вже 2 роки вимагає чіткий закон про демобілізацію. Його прийняття суттєво дозволить покращити мобілізацію на 6-9 місяців ціною повного розвалу ЗСУ через 15-18 місяців після його прийняття.
Москалі так вже другий рік беруть ресурси в борг від свого майбутнього, а чому не можемо ми?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4413
З нами з: 29.07.22
Подякував: 754 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 11:08

  prodigy написав:
  detroytred написав:Форум тим і цікавий, що дає змогу ознайомитися з баченням інших людей, з якими не зіштовхуєшся в реалі. Розширяє "географію-базу", так би мовити.


ця гілка давно перетворилась в гілку зрадойобів, де ухилянти кожного дня обговорюють проблеми тцк, бусифікацію, закриття кордонів, проблеми фопів, даремні очикування на милість хуйла, рпв, сподівання на трампа,

Оно-то понятно, что _пенсионеру_ вопросы что тцк что закрытых кордонов не сильно интересно - как и отсутствующего ФОПа :D
Но - вот вам и положительный комментарий - в стране остались не только пенсы.
_hunter
 
Повідомлень: 8834
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 11:08

  UA написав:
  prodigy написав:Бо, сьогодні, ви словаки і мадяри , купуючі рос.газ спонсоруєте вбивства українців - за гроші нафти/газу пуйло купує снаряди в кндр

нажаль, той пісьменник на дострелив фіцо

Качаючи рос.газ Зеленський спонсоруєте вбивства українців - за гроші нафти/газу пуйло купує снаряди в кндр.
Але Слугам пофиг, бо їх діти не на фронті.
І Холяві пофіг, бо в нього нема дітей.
Пропоную з метою посилення патриотизму заборонити українцям народжувати дітей.


У холяви є діти .
холява
2
 
Повідомлень: 4921
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4134 раз.
Подякували: 4509 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 11:10

  Banderlog написав: так пишіть хороше. Хто вам мішає?

Отож.
Наявність на гілці навіть хоч одного оптиміста дає змогу мати оцей оптимістичний контент.

А так дивно виходить: оптимістів цілий перелік на гілці, а контент наче суто програшний.
Не сходиться.
detroytred
 
Повідомлень: 31365
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 11:13

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
  detroytred написав:Форум тим і цікавий, що дає змогу ознайомитися з баченням інших людей, з якими не зіштовхуєшся в реалі. Розширяє "географію-базу", так би мовити.


ця гілка давно перетворилась в гілку зрадойобів, де ухилянти кожного дня обговорюють проблеми тцк, бусифікацію, закриття кордонів, проблеми фопів, даремні очикування на милість хуйла, рпв, сподівання на трампа, взаємні звинувачення, ностальгію за совком(з його гулагами і голодоморами)
так пишіть хороше. Хто вам мішає?
Патріотичний порив закономірно затихає. Хто хотів воювати ті вже воюють, хто не хотів но пішов повістці ті вже воюють, пішли і ті кого посадили в бус. Зараз підійшла черга тих хто відбивається од тцк навкулачки. Шо буде наступного року?
Які у вас пропозиції покращити мобілізацію?
2. Москальня піднімає ставки в грі і чим вони вищі тим відповісти нам нічим. Ми вже вийшли на границі наших можливостей.
І по ракетам, і по безпілотгикам і по кількомті армії

в следующем году можно мобилизировать нэзламных пенсов, которым не интересны вопросы тцк/границ/ФОПов :D
_hunter
 
Повідомлень: 8834
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 11420114211142211423
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
25 78493
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2024 11:02
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 250258
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 888860
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3700)
22.12.2024 10:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.