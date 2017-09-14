|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 22 гру, 2024 10:53
prodigy написав: detroytred написав:
Форум тим і цікавий, що дає змогу ознайомитися з баченням інших людей, з якими не зіштовхуєшся в реалі. Розширяє "географію-базу", так би мовити.
ця гілка давно перетворилась в гілку зрадойобів, де ухилянти кожного дня обговорюють проблеми тцк, бусифікацію, закриття кордонів, проблеми фопів, даремні очикування на милість хуйла, рпв, сподівання на трампа, взаємні звинувачення, ностальгію за совком(з його гулагами і голодоморами)
так пишіть хороше. Хто вам мішає?
Патріотичний порив закономірно затихає. Хто хотів воювати ті вже воюють, хто не хотів но пішов повістці ті вже воюють, пішли і ті кого посадили в бус. Зараз підійшла черга тих хто відбивається од тцк навкулачки. Шо буде наступного року?
Які у вас пропозиції покращити мобілізацію?
2. Москальня піднімає ставки в грі і чим вони вищі тим відповісти нам нічим. Ми вже вийшли на границі наших можливостей.
І по ракетам, і по безпілотгикам і по кількомті армії
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1560
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 22 гру, 2024 10:58
prodigy написав:
Бо, сьогодні, ви словаки і мадяри , купуючі рос.газ спонсоруєте вбивства українців - за гроші нафти/газу пуйло купує снаряди в кндр
нажаль, той пісьменник на дострелив фіцо
Качаючи рос.газ Зеленський спонсоруєте вбивства українців - за гроші нафти/газу пуйло купує снаряди в кндр.
Але Слугам пофиг, бо їх діти не на фронті.
І Холяві пофіг, бо в нього нема дітей.
Пропоную з метою посилення патриотизму заборонити українцям народжувати дітей.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9206
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1872 раз.
- Подякували: 2308 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Нед 22 гру, 2024 11:03
Banderlog написав:
Які у вас пропозиції покращити мобілізацію?
Вся Україна вже 2 роки вимагає чіткий закон про демобілізацію. Його прийняття суттєво дозволить покращити мобілізацію на 6-9 місяців ціною повного розвалу ЗСУ через 15-18 місяців після його прийняття.
Москалі так вже другий рік беруть ресурси в борг від свого майбутнього, а чому не можемо ми?
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4413
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 754 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 22 гру, 2024 11:08
prodigy написав: detroytred написав:
Форум тим і цікавий, що дає змогу ознайомитися з баченням інших людей, з якими не зіштовхуєшся в реалі. Розширяє "географію-базу", так би мовити.
ця гілка давно перетворилась в гілку зрадойобів, де ухилянти кожного дня обговорюють проблеми тцк, бусифікацію, закриття кордонів, проблеми фопів, даремні очикування на милість хуйла, рпв, сподівання на трампа,
Оно-то понятно, что _пенсионеру_ вопросы что тцк что закрытых кордонов не сильно интересно - как и отсутствующего ФОПа
Но - вот вам и положительный комментарий - в стране остались не только пенсы.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8834
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 485 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 22 гру, 2024 11:08
UA написав: prodigy написав:
Бо, сьогодні, ви словаки і мадяри , купуючі рос.газ спонсоруєте вбивства українців - за гроші нафти/газу пуйло купує снаряди в кндр
нажаль, той пісьменник на дострелив фіцо
Качаючи рос.газ Зеленський спонсоруєте вбивства українців - за гроші нафти/газу пуйло купує снаряди в кндр.
Але Слугам пофиг, бо їх діти не на фронті.
І Холяві пофіг, бо в нього нема дітей.
Пропоную з метою посилення патриотизму заборонити українцям народжувати дітей.
У холяви є діти .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4921
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4134 раз.
- Подякували: 4509 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Нед 22 гру, 2024 11:10
Banderlog написав:
так пишіть хороше. Хто вам мішає?
Отож.
Наявність на гілці навіть хоч одного оптиміста дає змогу мати оцей оптимістичний контент.
А так дивно виходить: оптимістів цілий перелік на гілці, а контент наче суто програшний.
Не сходиться.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31365
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 22 гру, 2024 11:13
Banderlog написав: prodigy написав: detroytred написав:
Форум тим і цікавий, що дає змогу ознайомитися з баченням інших людей, з якими не зіштовхуєшся в реалі. Розширяє "географію-базу", так би мовити.
ця гілка давно перетворилась в гілку зрадойобів, де ухилянти кожного дня обговорюють проблеми тцк, бусифікацію, закриття кордонів, проблеми фопів, даремні очикування на милість хуйла, рпв, сподівання на трампа, взаємні звинувачення, ностальгію за совком(з його гулагами і голодоморами)
так пишіть хороше. Хто вам мішає?
Патріотичний порив закономірно затихає. Хто хотів воювати ті вже воюють, хто не хотів но пішов повістці ті вже воюють, пішли і ті кого посадили в бус. Зараз підійшла черга тих хто відбивається од тцк навкулачки. Шо буде наступного року?
Які у вас пропозиції покращити мобілізацію?
2. Москальня піднімає ставки в грі і чим вони вищі тим відповісти нам нічим. Ми вже вийшли на границі наших можливостей.
І по ракетам, і по безпілотгикам і по кількомті армії
в следующем году можно мобилизировать нэзламных пенсов, которым не интересны вопросы тцк/границ/ФОПов
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8834
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 485 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25
|78493
|
|
|1493
|250258
|
|
|6076
|888860
|
|