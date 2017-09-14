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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1141911420114211142211423 ... 11425>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 09:51

  Господар Вельзевула написав:
Ух ты.
Ты о чем,дядя? Хочешь не за экраном побеседовать?


синку, навчися культури спілкування на форумі і не наривайся на грубощі
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 10:00

  холява написав:Чому ніхто не пише що Україна вже трі роки тримаєтся і стримує навал варварів ?
Чи не помічаєте ?
Пасквілі і бруд ,е основна тема дописувачів .

На гілці достатньо героїв, патріотів, хероїв, турбопатріотів.
Що їм заважає урівноважувати своїми ура-переможними і оптимістичними дописами критичні та песимістичні?

Люди різні. Хтось більше звертає уваги на проблеми, хтось на досягнення. Але більшість завжди переймається проблемами, а не досягненнями.

Ключове --- про позитив та досягнення і так є купа куп в інфопросторі. Від влади і Ко.
З захоплюючими відгуками та оцінками. Жодну дрібницю не впустять.
Якщо влада та Ко стільки ж уваги приділяла б проблемам, то не було отакого перекосу на інших майданчиках.
_________________________
Гадаю, що з народом маршруток, в яких вам незручно було пред'являти посвідчення УБД, уж точно не легше, ніж з форумним.
Форум тим і цікавий, що дає змогу ознайомитися з баченням інших людей, з якими не зіштовхуєшся в реалі. Розширяє "географію-базу", так би мовити.

Головне - шлях героїв та патріотів завжди на порядки порядків важчий, ніж в інших...
Це теж колія. Власний вибір. Особиста колія. Власний - тому тягти його повинно бути в задоволення. Не зважаючи на інших.
По суті, задовільняючись - Слава Героям!
Якщо іншим, то це вже калькулятор, торгівля.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 22 гру, 2024 10:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 10:04

  Wirująświatła написав:Ранее Фицо заявил что если Украина не продлит транзит газа, может возникнуть "серьёзный конфликт", а после этого в комментарии Politico заявил, что Зеленский предложил ему 500 млн евро за поддержку вступления Украины в НАТО.

500 лямов евро??? чем дальше тем забористее новости.[/quote]

фицо кончений русовил, і не газ йому потрібен, а підтримка х**ла
вони на пару з йобанов здатні відсмоктати у бунерного за ради знижки і підтримки,
це 5 колона в ЕС і НАТО (приймати їх до блоку і союзу було помилкове рішення, це гриби у лісі збирати, хоч уважно дивишся, але парочку поганок у кошику згодом побачишь)

Зеленський сказав інакше-"відмовтеся від рос.газу і шукайте альтернативне джерело, а Україна компенсує вам 0,5млдр за рахунок заморожених звр сосії".
Бо, сьогодні, ви словаки і мадяри , купуючі рос.газ спонсоруєте вбивства українців - за гроші нафти/газу пуйло купує снаряди в кндр

нажаль, той пісьменник на дострелив фіцо
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 10:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Форум тим і цікавий, що дає змогу ознайомитися з баченням інших людей, з якими не зіштовхуєшся в реалі. Розширяє "географію-базу", так би мовити.


ця гілка давно перетворилась в гілку зрадойобів, де ухилянти кожного дня обговорюють проблеми тцк, бусифікацію, закриття кордонів, проблеми фопів, даремні очикування на милість хуйла, рпв, сподівання на трампа, взаємні звинувачення, ностальгію за совком(з його гулагами і голодоморами), бо памятають тільки гарне (індустріалізацію і найкращій пломбір) зневага до української мови, маячня від долярчика(за три роки),
інколи по старій памяті заходиш і три-чотири сторін промотуєш, бо там месанджи людей з юлек листу. у 2022 видалив до нуля всіх з бл, останній місяць знов вніс з десяток, бо це не варто не те, що читати , навіть бачити на загал.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 10:26

  prodigy написав:
  detroytred написав:Форум тим і цікавий, що дає змогу ознайомитися з баченням інших людей, з якими не зіштовхуєшся в реалі. Розширяє "географію-базу", так би мовити.


ця гілка давно перетворилась в гілку зрадойобів, де ухилянти кожного дня обговорюють проблеми тцк, бусифікацію, закриття кордонів, проблеми фопів, даремні очикування на милість хуйла, рпв, сподівання на трампа, взаємні звинувачення, ностальгію за совком(з його гулагами і голодоморами), бо памятають тільки гарне (індустріалізацію і найкращій пломбір) зневага до української мови, маячня від долярчика(за три роки),
інколи по старій памяті заходиш і три-чотири сторін промотуєш, бо там месанджи людей з юлек листу. у 2022 видалив до нуля всіх з бл, останній місяць знов вніс з десяток, бо це не варто не те, що читати , навіть бачити на загал.

За будь-яких суб'єктивних оцінок учасників гілки це українці.
І саме з цими різними українцями Україні потрібно навчитися знайти внутрішнє порозуміння, баланс.

Бо, так само, як ото вище в прикладі з маршрутниками, кращих співгромадян нема і не буде.
Нормальні звичайні реальні громадяни...
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 10:53

  prodigy написав:
  detroytred написав:Форум тим і цікавий, що дає змогу ознайомитися з баченням інших людей, з якими не зіштовхуєшся в реалі. Розширяє "географію-базу", так би мовити.


ця гілка давно перетворилась в гілку зрадойобів, де ухилянти кожного дня обговорюють проблеми тцк, бусифікацію, закриття кордонів, проблеми фопів, даремні очикування на милість хуйла, рпв, сподівання на трампа, взаємні звинувачення, ностальгію за совком(з його гулагами і голодоморами)
так пишіть хороше. Хто вам мішає?
Патріотичний порив закономірно затихає. Хто хотів воювати ті вже воюють, хто не хотів но пішов повістці ті вже воюють, пішли і ті кого посадили в бус. Зараз підійшла черга тих хто відбивається од тцк навкулачки. Шо буде наступного року?
Які у вас пропозиції покращити мобілізацію?
2. Москальня піднімає ставки в грі і чим вони вищі тим відповісти нам нічим. Ми вже вийшли на границі наших можливостей.
І по ракетам, і по безпілотгикам і по кількомті армії
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Які у вас пропозиції покращити мобілізацію?

Вся Україна вже 2 роки вимагає чіткий закон про демобілізацію. Його прийняття суттєво дозволить покращити мобілізацію на 6-9 місяців ціною повного розвалу ЗСУ через 15-18 місяців після його прийняття.
Москалі так вже другий рік беруть ресурси в борг від свого майбутнього, а чому не можемо ми?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 11:08

  UA написав:
  prodigy написав:Бо, сьогодні, ви словаки і мадяри , купуючі рос.газ спонсоруєте вбивства українців - за гроші нафти/газу пуйло купує снаряди в кндр

нажаль, той пісьменник на дострелив фіцо

Качаючи рос.газ Зеленський спонсоруєте вбивства українців - за гроші нафти/газу пуйло купує снаряди в кндр.
Але Слугам пофиг, бо їх діти не на фронті.
І Холяві пофіг, бо в нього нема дітей.
Пропоную з метою посилення патриотизму заборонити українцям народжувати дітей.


У холяви є діти .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 11:10

  Banderlog написав: так пишіть хороше. Хто вам мішає?

Отож.
Наявність на гілці навіть хоч одного оптиміста дає змогу мати оцей оптимістичний контент.

А так дивно виходить: оптимістів цілий перелік на гілці, а контент наче суто програшний.
Не сходиться.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 11:44

‼Переговори приведуть до ескалації, Сирського можуть звільнити, а Трамп досі не знає, як закінчити війну? Вісім головних подій 2025-го для України, — великий прогноз NV

📍Мирні переговори: Експерти очікують, що мирні переговори можуть відбутися в 2025 році, але їхні результати ймовірно будуть невизначеними через жорстку позицію рф. Переговори можуть призвести до ескалації конфлікту, оскільки рф не демонструє готовності до миру.
📍Гра, яку обере Трамп: Трамп наразі не має чітких відповідей на більшість питань, які стосуються України, тому прогноз на наступний рік залишається невизначеним. Ситуація проясниться після інавгурації нового президента. Питання війни в Україні буде частиною плану США щодо Китаю та Ірану, і політика щодо України залежатиме від цього.
📍Вибори в Україні: Якщо припинення бойових дій відбудеться на початку 2025 року, це може призвести до підготовки до виборів. Однак, найбільш ймовірний сценарій — продовження війни та переговорів, що затягнеться на весь рік. Прогнози щодо виборів навесні 2025 є завищеними, оскільки для цього війна повинна припинитись до січня.
📍Кадрові зміни в уряді та війську ЗСУ: Експерти вважають, що в 2025 році відбудуться нові гучні звільнення та призначення, як це відбувалося і раніше в умовах війни. Доля Сирського залежатиме від ситуації на фронті. Якщо ситуацію стабілізує, залишиться на посаді. В іншому випадку його та інших військових посадовців звільнять.
📍Відкриття переговорів з ЄС: У 2025 році Україна планує розпочати переговори про вступ до ЄС, зокрема відкриття першого кластеру. Шанси на відкриття кількох кластерів високі, адже Угорщина завершує головування в ЄС, а Польща його прийме.
📍Конфіскація активів РФ: ЄС розглядає можливість повної конфіскації активів центробанку рф для використання Україною, що може стати інструментом тиску на Кремль для досягнення мирних домовленостей.
📍Вибори у Німеччині та Франції: В Німеччині вибори пройдуть у лютому, і в разі перемоги блоку ХДС-ХСС, Україна може розраховувати на більшу військову допомогу. У Франції можливі дострокові вибори через бажання французів відправити Макрона у відставку. Питання: хто замінить його і як новий лідер ставитиметься до України.
📍Вибори в Молдові та Грузинське питання: У Молдові парламентські вибори стартують в липні, а в Грузії відбудеться внутрішньополітична криза, яка визначить, чи залишаться країни на проросійському шляху або оберуть проєвропейський курс. Це вплине на глобальний баланс сил та на євроінтеграцію України.

Wirująświatła
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