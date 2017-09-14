‼Переговори приведуть до ескалації, Сирського можуть звільнити, а Трамп досі не знає, як закінчити війну? Вісім головних подій 2025-го для України, — великий прогноз NV



📍Мирні переговори: Експерти очікують, що мирні переговори можуть відбутися в 2025 році, але їхні результати ймовірно будуть невизначеними через жорстку позицію рф. Переговори можуть призвести до ескалації конфлікту, оскільки рф не демонструє готовності до миру.

📍Гра, яку обере Трамп: Трамп наразі не має чітких відповідей на більшість питань, які стосуються України, тому прогноз на наступний рік залишається невизначеним. Ситуація проясниться після інавгурації нового президента. Питання війни в Україні буде частиною плану США щодо Китаю та Ірану, і політика щодо України залежатиме від цього.

📍Вибори в Україні: Якщо припинення бойових дій відбудеться на початку 2025 року, це може призвести до підготовки до виборів. Однак, найбільш ймовірний сценарій — продовження війни та переговорів, що затягнеться на весь рік. Прогнози щодо виборів навесні 2025 є завищеними, оскільки для цього війна повинна припинитись до січня.

📍Кадрові зміни в уряді та війську ЗСУ: Експерти вважають, що в 2025 році відбудуться нові гучні звільнення та призначення, як це відбувалося і раніше в умовах війни. Доля Сирського залежатиме від ситуації на фронті. Якщо ситуацію стабілізує, залишиться на посаді. В іншому випадку його та інших військових посадовців звільнять.

📍Відкриття переговорів з ЄС: У 2025 році Україна планує розпочати переговори про вступ до ЄС, зокрема відкриття першого кластеру. Шанси на відкриття кількох кластерів високі, адже Угорщина завершує головування в ЄС, а Польща його прийме.

📍Конфіскація активів РФ: ЄС розглядає можливість повної конфіскації активів центробанку рф для використання Україною, що може стати інструментом тиску на Кремль для досягнення мирних домовленостей.

📍Вибори у Німеччині та Франції: В Німеччині вибори пройдуть у лютому, і в разі перемоги блоку ХДС-ХСС, Україна може розраховувати на більшу військову допомогу. У Франції можливі дострокові вибори через бажання французів відправити Макрона у відставку. Питання: хто замінить його і як новий лідер ставитиметься до України.

📍Вибори в Молдові та Грузинське питання: У Молдові парламентські вибори стартують в липні, а в Грузії відбудеться внутрішньополітична криза, яка визначить, чи залишаться країни на проросійському шляху або оберуть проєвропейський курс. Це вплине на глобальний баланс сил та на євроінтеграцію України.



