Додано: Нед 22 гру, 2024 12:06

Banderlog написав: prodigy написав: detroytred написав: Форум тим і цікавий, що дає змогу ознайомитися з баченням інших людей, з якими не зіштовхуєшся в реалі. Розширяє "географію-базу", так би мовити. Форум тим і цікавий, що дає змогу ознайомитися з баченням інших людей, з якими не зіштовхуєшся в реалі. Розширяє "географію-базу", так би мовити.



ця гілка давно перетворилась в гілку зрадойобів, де ухилянти кожного дня обговорюють проблеми тцк, бусифікацію, закриття кордонів, проблеми фопів, даремні очикування на милість хуйла, рпв, сподівання на трампа, взаємні звинувачення, ностальгію за совком(з його гулагами і голодоморами) ця гілка давно перетворилась в гілку зрадойобів, де ухилянти кожного дня обговорюють проблеми тцк, бусифікацію, закриття кордонів, проблеми фопів, даремні очикування на милість хуйла, рпв, сподівання на трампа, взаємні звинувачення, ностальгію за совком(з його гулагами і голодоморами) так пишіть хороше. Хто вам мішає?

Патріотичний порив закономірно затихає. Хто хотів воювати ті вже воюють, хто не хотів но пішов повістці ті вже воюють, пішли і ті кого посадили в бус. Зараз підійшла черга тих хто відбивається од тцк навкулачки. Шо буде наступного року?

Які у вас пропозиції покращити мобілізацію?

2. Москальня піднімає ставки в грі і чим вони вищі тим відповісти нам нічим. Ми вже вийшли на границі наших можливостей.

І по ракетам, і по безпілотгикам і по кількомті армії так пишіть хороше. Хто вам мішає?Патріотичний порив закономірно затихає. Хто хотів воювати ті вже воюють, хто не хотів но пішов повістці ті вже воюють, пішли і ті кого посадили в бус. Зараз підійшла черга тих хто відбивається од тцк навкулачки. Шо буде наступного року?Які у вас пропозиції покращити мобілізацію?2. Москальня піднімає ставки в грі і чим вони вищі тим відповісти нам нічим. Ми вже вийшли на границі наших можливостей.І по ракетам, і по безпілотгикам і по кількомті армії

начебто і нік такий прогресивний - prodigy, який уособлює західну демократію та самовираження.але йому не ясно, що війна - це битва за щось. в Україні це боротьба за демократію проти диктатури, європейський вибір в 2014 році, коли сотні людей загинули просто в центрі Києва. ти хочаб знаєш за що?за те, щоб тебе не тримали в рабах, як на білорусі чи росії.часто ті, хто вигравав війну, як ссср, з війни виходили слабшими, ніж ті хто програв і вилучав уроки життя, як германія.я тут бачу, 10 років війни таких як prodigy нічому не навчили. він думає що війна це просто бойові дії. ні. війна це політика іншими методами.за що воює prodigy?я просто в шоці, твоїх співгромадян випалюють з авто, бьють, кидають як скот за ноги за руки в металевий кузов. через рік і тебе будуть тягти з твоєї хати за гриву і викинуть в полі як лайно