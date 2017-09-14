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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 114201142111422114231142411425>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 11:45

  холява написав:
  UA написав:
  prodigy написав:Бо, сьогодні, ви словаки і мадяри , купуючі рос.газ спонсоруєте вбивства українців - за гроші нафти/газу пуйло купує снаряди в кндр

нажаль, той пісьменник на дострелив фіцо

Качаючи рос.газ Зеленський спонсоруєте вбивства українців - за гроші нафти/газу пуйло купує снаряди в кндр.
Але Слугам пофиг, бо їх діти не на фронті.
І Холяві пофіг, бо в нього нема дітей.
Пропоную з метою посилення патриотизму заборонити українцям народжувати дітей.


У холяви є діти .

На фронтi?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 12:06

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
  detroytred написав:Форум тим і цікавий, що дає змогу ознайомитися з баченням інших людей, з якими не зіштовхуєшся в реалі. Розширяє "географію-базу", так би мовити.


ця гілка давно перетворилась в гілку зрадойобів, де ухилянти кожного дня обговорюють проблеми тцк, бусифікацію, закриття кордонів, проблеми фопів, даремні очикування на милість хуйла, рпв, сподівання на трампа, взаємні звинувачення, ностальгію за совком(з його гулагами і голодоморами)
так пишіть хороше. Хто вам мішає?
Патріотичний порив закономірно затихає. Хто хотів воювати ті вже воюють, хто не хотів но пішов повістці ті вже воюють, пішли і ті кого посадили в бус. Зараз підійшла черга тих хто відбивається од тцк навкулачки. Шо буде наступного року?
Які у вас пропозиції покращити мобілізацію?
2. Москальня піднімає ставки в грі і чим вони вищі тим відповісти нам нічим. Ми вже вийшли на границі наших можливостей.
І по ракетам, і по безпілотгикам і по кількомті армії

начебто і нік такий прогресивний - prodigy, який уособлює західну демократію та самовираження.
але йому не ясно, що війна - це битва за щось. в Україні це боротьба за демократію проти диктатури, європейський вибір в 2014 році, коли сотні людей загинули просто в центрі Києва. ти хочаб знаєш за що?
за те, щоб тебе не тримали в рабах, як на білорусі чи росії.
часто ті, хто вигравав війну, як ссср, з війни виходили слабшими, ніж ті хто програв і вилучав уроки життя, як германія.

я тут бачу, 10 років війни таких як prodigy нічому не навчили. він думає що війна це просто бойові дії. ні. війна це політика іншими методами.
за що воює prodigy?
я просто в шоці, твоїх співгромадян випалюють з авто, бьють, кидають як скот за ноги за руки в металевий кузов. через рік і тебе будуть тягти з твоєї хати за гриву і викинуть в полі як лайно
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 12:08

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:Які у вас пропозиції покращити мобілізацію?

Вся Україна вже 2 роки вимагає чіткий закон про демобілізацію. Його прийняття суттєво дозволить покращити мобілізацію на 6-9 місяців ціною повного розвалу ЗСУ через 15-18 місяців після його прийняття.
Москалі так вже другий рік беруть ресурси в борг від свого майбутнього, а чому не можемо ми?

боюсь що зараз вже запізно, мобілізація не покращиться. Хіба трохи призупиниться потік сзч. Який там термін має бути в плані демобілізації? Ті хто одслужив 3 роки? Да , дехто з тих хто з 22 року і протримався весь цей час, обрадується і почекає 2 -4 місяці.
Но який процент з тих що йшли в 22му були згодні на 3 роки війни? І кого зараз з мобілізованих зігріє такий термін?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 12:16

  detroytred написав:
  prodigy написав:
  detroytred написав:Форум тим і цікавий, що дає змогу ознайомитися з баченням інших людей, з якими не зіштовхуєшся в реалі. Розширяє "географію-базу", так би мовити.
ця гілка давно перетворилась в гілку зрадойобів, де ухилянти кожного дня обговорюють проблеми тцк, бусифікацію, закриття кордонів, проблеми фопів, даремні очикування на милість хуйла, рпв, сподівання на трампа, взаємні звинувачення, ностальгію за совком(з його гулагами і голодоморами), бо памятають тільки гарне (індустріалізацію і найкращій пломбір) зневага до української мови, маячня від долярчика(за три роки),
інколи по старій памяті заходиш і три-чотири сторін промотуєш, бо там месанджи людей з юлек листу. у 2022 видалив до нуля всіх з бл, останній місяць знов вніс з десяток, бо це не варто не те, що читати , навіть бачити на загал.
За будь-яких суб'єктивних оцінок учасників гілки це українці.
Особисто я в цьому не впевнений і парочка представників педерації легко може створити негативний фон.
  detroytred написав:І саме з цими різними українцями Україні потрібно навчитися знайти внутрішнє порозуміння, баланс.
Бо, так само, як ото вище в прикладі з маршрутниками, кращих співгромадян нема і не буде.
Нормальні звичайні реальні громадяни...
1 З одного боку ти вимагаєш щоб ПРАВИЛЬНІ можновладці НАВЯЗАЛИ свою ПРАВИЛЬНУ волю пересічним
в з другого заявляєш що з тими хто ПОШИРЮЄ зрадофілію треба порозумітись
Ти б якось визначився
Змушуємо чи Домовляємось ? Ділимо на ворогів і Героїв чи ставимо в один ряд перших і других.
труси-хрестик .. нє?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 12:17

  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:Які у вас пропозиції покращити мобілізацію?

Вся Україна вже 2 роки вимагає чіткий закон про демобілізацію. Його прийняття суттєво дозволить покращити мобілізацію на 6-9 місяців ціною повного розвалу ЗСУ через 15-18 місяців після його прийняття.
Москалі так вже другий рік беруть ресурси в борг від свого майбутнього, а чому не можемо ми?

боюсь що зараз вже запізно, мобілізація не покращиться. Хіба трохи призупиниться потік сзч. Який там термін має бути в плані демобілізації? Ті хто одслужив 3 роки? Да , дехто з тих хто з 22 року і протримався весь цей час, обрадується і почекає 2 -4 місяці.
Но який процент з тих що йшли в 22му були згодні на 3 роки війни? І кого зараз з мобілізованих зігріє такий термін?

Соскін має план:
1. Трамп знімає обмеження на видобудок ропи і газу (відповідно їх ціна вниз)
2. Трамп виганяє нелегалів, але
3. Якщо хто хоче "зелену карту" там то й іде найманцем воювати (напр. 6-12) за демцінності тут, такий собі "трамполегіон"
...
N Перемога

Заболотні блогери мають ще свої розклади многоходовочки:
- Трамп накладає мита на товари з Китаю
- починається рецесія в Китаю та світі
- ропа (та інші комоди) дешевшають до мінімальних мінімумів
- у РФ приходить пухнасте полярне звірятко
Востаннє редагувалось flyman в Нед 22 гру, 2024 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 12:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:боюсь що зараз вже запізно, мобілізація не покращиться. Хіба трохи призупиниться потік сзч. Який там термін має бути в плані демобілізації? Ті хто одслужив 3 роки? Да , дехто з тих хто з 22 року і протримався весь цей час, обрадується і почекає 2 -4 місяці.
Но який процент з тих що йшли в 22му були згодні на 3 роки війни? І кого зараз з мобілізованих зігріє такий термін?

Думаю, що мали б бути контракти на 1 рік із гарантією демобілізації в момент його завершення і гарантією 100 тисяч бойових на весь термін контракту і гарантією, що весь термін контракту вважається бойовим завданням із відповідними виплатами в разі травми / смерті, а не потребою бігати щось доводити родичам. І щоб ці контракти могли підписати і ті, хто вже в ЗСУ.
Відповідно і влада б розуміла, що таймер запущено.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 12:26

  Wirująświatła написав:к ценностям "жизнь, еда, стая" добавились "газ и нефть"
Це вологі фінтазії зграйки диктаторів...
Один з них навіть влаштував війну надіючись що 1м3 газу буде коштувати 2 долара а газпром - буде мати капіталізацію в 1 трильйон...
Зараз це для нього закінчується не дуже.. Втратив Сірію , от-то втратить Лівію і доступ до Африки... а там і розвал
Є ще Іран.. в якому бушує енергетична криза. В країні з газом/нафтою - відключили електростанції бо газу для генерації електрики не вистарчає..

А в той час в загниваючій Хорватії вже не знають що робити з електрикою з вітрогенераторів взимку..Влітку вони ще якось справляються бо туристів багато - а взимку в них повний швах , хоч бери і 50% вітряків зупиняй...

Тому нафта і газ будуть актуальними для примітивних диктатур...
питання правда куди потрапимо ми
відібємся і підемо вверх
чи ....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 12:29

  budivelnik написав:в загниваючій Хорватії вже не знають що робити з електрикою з вітрогенераторів взимку..
экспорт отменили? даже мы экспортируем.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 12:30

budivelnik
Про кацапов в Ливии и коллапс энергетики в Персии поподробнее бы
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 12:34

  Wirująświatła написав:
  budivelnik написав:в загниваючій Хорватії вже не знають що робити з електрикою з вітрогенераторів взимку..
экспорт отменили? даже мы экспортируем.
Звичайно що експортують...
Тільки в них одна маленька проблемка
А навколишні країни так само як і Хорвати і собі вітряків набудували...
Та сама Словенія експортує 16% від загального виробітку...
budivelnik
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