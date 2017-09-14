холява написав:

Читаючі дописувачив форуму в останній час, склалось враження що все що відбуваєтся в Україні коментуєтся в негативному плані .Всі глупі , необразовані , ЗРАДА, а тутешні відмінники навчання знають шо робити .Особливо знають ті , хто зворушливо накатує п'ятами від ЗСУ .Закон трактують виключно під свою особу , не звертаючи уваги що окрім вумних є Держава .Розповіді про своє виключне становище та особу, тільки надихає інших писати наскільки вони потрібні державі і бізнесу .Закону ! Констітуції ! Права людини ! Чого тільки не пишуть ті хто чи поїхав з країни у незаконий способ , чи ті хто уникає ТЦК .Що там буде з Державою -байдуже .Чому ніхто не пише що Україна вже трі роки тримаєтся і стримує навал варварів ?Чи не помічаєте ?Пасквілі і бруд ,е основна тема дописувачів . ....Шмідт ( і не тільки )як напише то треба вже здаватися .Самі вумні , за моніторами ,пишуть про поважний вік , недотримку законів , а самі той закон з задоволенням порушають .Мені тяжко сказати що буде далі , але с таким форумним нарідом державі буде тяжко .