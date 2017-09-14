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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 гру, 2024 12:35
холява написав:
Читаючі дописувачив форуму в останній час, склалось враження що все що відбуваєтся в Україні коментуєтся в негативному плані .
Всі глупі , необразовані , ЗРАДА, а тутешні відмінники навчання знають шо робити .
Особливо знають ті , хто зворушливо накатує п'ятами від ЗСУ .
Закон трактують виключно під свою особу , не звертаючи уваги що окрім вумних є Держава .
Розповіді про своє виключне становище та особу, тільки надихає інших писати наскільки вони потрібні державі і бізнесу .
Закону ! Констітуції ! Права людини ! Чого тільки не пишуть ті хто чи поїхав з країни у незаконий способ , чи ті хто уникає ТЦК .
Що там буде з Державою -байдуже .
Чому ніхто не пише що Україна вже трі роки тримаєтся і стримує навал варварів ?
Чи не помічаєте ?
Пасквілі і бруд ,е основна тема дописувачів . ....Шмідт ( і не тільки )як напише то треба вже здаватися .
Самі вумні , за моніторами ,пишуть про поважний вік , недотримку законів , а самі той закон з задоволенням порушають .
Мені тяжко сказати що буде далі , але с таким форумним нарідом державі буде тяжко .
э дуже гарний вислів - риба гніє з голови.
і я не даремно весь час як приклад згадую 95й квартал як дотичних до можновладців.
народ бачить цих людей у владі і дотичних до них і не хоче мати себе за дурня.
тому ваше обурення потрібно скерувати в інший бік - важко з такою владою а не з народом. а народ вже якось підтягнеться до рівня можновладців.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 12:36
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
боюсь що зараз вже запізно, мобілізація не покращиться. Хіба трохи призупиниться потік сзч. Який там термін має бути в плані демобілізації? Ті хто одслужив 3 роки? Да , дехто з тих хто з 22 року і протримався весь цей час, обрадується і почекає 2 -4 місяці.
Но який процент з тих що йшли в 22му були згодні на 3 роки війни? І кого зараз з мобілізованих зігріє такий термін?
Думаю, що мали б бути контракти на 1 рік із гарантією демобілізації в момент його завершення і гарантією 100 тисяч бойових на весь термін контракту і гарантією, що весь термін контракту вважається бойовим завданням із відповідними виплатами в разі травми / смерті, а не потребою бігати щось доводити родичам. І щоб ці контракти могли підписати і ті, хто вже в ЗСУ.
Відповідно і влада б розуміла, що таймер запущено.
значить відпускати Ви все таки нікого не пропонуєте? ) з контрактом нічого не вийде до контракту люди ставляться негативно , чомусь склався стереотип що контрактник це пожизнєнно а мобілізований має шанс..) про 100 тисяч.
Всім одинаково платити і тим хто йде штурмувати і тим хто за 15 км? Тоді питання - чим Ви будете стимулювати людей йти вперед? Медальками?
Так ціна їм майже ноль, хіба кадровим воно дасть якісь плюшки.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 12:39
budivelnik написав: detroytred написав: prodigy написав:
ця гілка давно перетворилась в гілку зрадойобів, де ухилянти кожного дня обговорюють проблеми тцк, бусифікацію, закриття кордонів, проблеми фопів, даремні очикування на милість хуйла, рпв, сподівання на трампа, взаємні звинувачення, ностальгію за совком(з його гулагами і голодоморами), бо памятають тільки гарне (індустріалізацію і найкращій пломбір) зневага до української мови, маячня від долярчика(за три роки),
інколи по старій памяті заходиш і три-чотири сторін промотуєш, бо там месанджи людей з юлек листу. у 2022 видалив до нуля всіх з бл, останній місяць знов вніс з десяток, бо це не варто не те, що читати , навіть бачити на загал.
За будь-яких суб'єктивних оцінок учасників гілки це українці.
Особисто я в цьому не впевнений і парочка представників педерації легко може створити негативний фон.
detroytred написав:
І саме з цими різними українцями Україні потрібно навчитися знайти внутрішнє порозуміння, баланс.
Бо, так само, як ото вище в прикладі з маршрутниками, кращих співгромадян нема і не буде.
Нормальні звичайні реальні громадяни...
1 З одного боку ти вимагаєш щоб ПРАВИЛЬНІ можновладці НАВЯЗАЛИ свою ПРАВИЛЬНУ волю пересічним
в з другого заявляєш що з тими хто ПОШИРЮЄ зрадофілію треба порозумітись
Ти б якось визначився
Змушуємо чи Домовляємось ? Ділимо на ворогів і Героїв чи ставимо в один ряд перших і других.
труси-хрестик .. нє?
Не будуй на викривленні моїх думок.
Ну-ка, профантазуй-припиши, що таке "нав'язування своєї правильної волі пересічним".
Зрадофілія -- це твоя і Ко примара зі своєї стелі. Яку ви тулите, як заманеться вам.
Є закони України .... і в них визначено, що "не порозумітись" це з порушниками закону.
З усіма іншими треба розумітись.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 22 гру, 2024 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 12:40
барабашов написав:budivelnik
Про кацапов в Ливии и коллапс энергетики в Персии поподробнее бы
Президент Лівії поки що відмовляє педераційникам на право введення їх вівйськ на територію Лівії і на використання своїх портів
В Ірані , після ударів Ізраїлю по трубопроводам ще місяць тому , іранці почали використовувавати газ зі сховищ і довикористовувались до того що стали перед дилемою
їм подавати газ в будинки ( там газ це 70% енергоспоживання населення) і все газифікавано ледве не на 95%
Чи подавати газ промисловості..
Прийняли рішення зупинити подачу газу для електростанцій..
Тому тепер по 2-4 години з прогнозом негативний світла в них немає , школи/інститути переводять на заочне, держустанови працюють до 14
Так як зима- обійшли всі будинки і примусово відключили ті які використовуються як другий в сімї....
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Додано: Нед 22 гру, 2024 12:45
detroytred написав:
і в них визначено, що "не порозумітись" це з порушниками закону.
З усіма іншими треба розумітись.
Так з НЕ ПОРУШНИКАМИ не треба ніякого порозуміння.. Вони й так розумні і все що треба виконують
Проблема тільки в порушниках
До речі в тебе море таких ідейок кеп-очевидність..типу
Щоб проблеми не стало то треба знайти крайнього...
Знайти то знайдемо- проблема то куди дінеться?
Тому й виходить
Є такі як я, які проблему бачать і як можуть пробують мінімізувати наслідки проблеми(частенько при цьому працюючи за межеми діючого законодавства)
є теоретики які хочуть щоб було все правильно і... нічого не роблять , просто констатують те що бачать і не пробують змінити.
Бо на їх думку спроба змін -це єралашик примітивний
...
Так і живемо.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 12:48
budivelnik написав: Wirująświatła написав: budivelnik написав:
в загниваючій Хорватії вже не знають що робити з електрикою з вітрогенераторів взимку..
экспорт отменили? даже мы экспортируем.
Звичайно що експортують...
Тільки в них одна маленька проблемка
А навколишні країни так само як і Хорвати і собі вітряків набудували...
Та сама Словенія експортує 16% від загального виробітку...
Вот именно, что маленькая и вот именно, что проблема.
Одна Германия импортирует 30+ млрд кВт/ч
Поэтому АЖ 7 лярдов Хорватии -- бонус, конечно, приятный, но и только
При этом: а что у той загниваючій Хорватії с промышленностью?
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Додано: Нед 22 гру, 2024 12:49
як називається суспільство, де фактично ворога народу - комбрига 211 випустили?
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Додано: Нед 22 гру, 2024 12:51
budivelnik написав: detroytred написав:
і в них визначено, що "не порозумітись" це з порушниками закону.
З усіма іншими треба розумітись.
Так з НЕ ПОРУШНИКАМИ не треба ніякого порозуміння.. Вони й так розумні і все що треба виконують
Проблема тільки в порушниках
До речі в тебе море таких ідейок кеп-очевидність..типу
Щоб проблеми не стало то треба знайти крайнього...
Знайти то знайдемо- проблема то куди дінеться?
Тому й виходить
Є такі як я, які проблему бачать і як можуть пробують мінімізувати наслідки проблеми(частенько при цьому працюючи за межеми діючого законодавства)
є теоретики які хочуть щоб було все правильно і... нічого не роблять , просто констатують те що бачать і не пробують змінити.
Бо на їх думку спроба змін -це єралашик примітивний
...
Так і живемо.
Чергова будова на вигадках (оте про виділене.)
Те, що хтось вважає себе невизнаним генієм, не новина.
Проблеми рівня Нобелівської премії на цих сторінках вже не одну вирішив.
Так і живемо.
Я ж веду мову не про свої власні геніальні))) ідейки кепо-очвидні, як ти кажеш, а про ідеї визнаних реформаторів-практиків.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 22 гру, 2024 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 12:53
UA написав: Wirująświatła написав:
модерация вы хотите угробить ветку? трите дальше. киевскую ветку угробили, давайте и эту. люди приходят почитать что то новое, чего нет в других сми. Для трансляции марафона форум не нужен, у всех есть тг с куда более качественным контентом, чем ваш.
Олигарх Томаш Фиала требует придерживается генеральной линии.
Мы общаемся на олигархическом ресурсе.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 12:55
budivelnik написав: Wirująświatła написав:
к ценностям "жизнь, еда, стая" добавились "газ и нефть"
Це вологі фінтазії зграйки диктаторів...
Один з них навіть влаштував війну надіючись що 1м3 газу буде коштувати 2 долара а газпром - буде мати капіталізацію в 1 трильйон...
Зараз це для нього закінчується не дуже.. Втратив Сірію , от-то втратить Лівію і доступ до Африки... а там і розвал
Є ще Іран.. в якому бушує енергетична криза. В країні з газом/нафтою - відключили електростанції бо газу для генерації електрики не вистарчає..
А в той час в загниваючій Хорватії вже не знають що робити з електрикою з вітрогенераторів взимку..Влітку вони ще якось справляються бо туристів багато - а взимку в них повний швах , хоч бери і 50% вітряків зупиняй...
Тому нафта і газ будуть актуальними для примітивних диктатур...
питання правда куди потрапимо ми
відібємся і підемо вверх
чи ....
файна байка про вітряки, як від акурта про турецький рай, тільки Хорватію
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