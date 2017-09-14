prodigy написав:Бо, сьогодні, ви словаки і мадяри , купуючі рос.газ спонсоруєте вбивства українців - за гроші нафти/газу пуйло купує снаряди в кндр
нажаль, той пісьменник на дострелив фіцо
Качаючи рос.газ Зеленський спонсоруєте вбивства українців - за гроші нафти/газу пуйло купує снаряди в кндр.
Газовий контракт Поточну транзитну угоду між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом" укладено наприкінці 2019 року терміном на п'ять років. Незважаючи на війну, Україна дозволяє російському газу проходити через свою територію до таких країн, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина. Поточний обсяг транзиту становить 42 млн. кубометрів на добу.
При цьому Україна не планує продовжувати транзитний контракт із "Газпромом", який закінчується 31 грудня 2024 року.
питання: чому Україна не припинила транзіт 25 лютого 2022р? на виконання контркту наполягали в ЕС.Був час для клієнтів газпрому знайти альтернатівні джерела купивлі газу: Італія, Австрія впорались. Прочитавши ваш коментарій-перевірив чи не в соловьова його скопипастили? ні, у кісельова. може досіть клоунади?
Banderlog написав:боюсь що зараз вже запізно, мобілізація не покращиться. Хіба трохи призупиниться потік сзч. Який там термін має бути в плані демобілізації? Ті хто одслужив 3 роки? Да , дехто з тих хто з 22 року і протримався весь цей час, обрадується і почекає 2 -4 місяці. Но який процент з тих що йшли в 22му були згодні на 3 роки війни? І кого зараз з мобілізованих зігріє такий термін?
Думаю, що мали б бути контракти на 1 рік із гарантією демобілізації в момент його завершення і гарантією 100 тисяч бойових на весь термін контракту і гарантією, що весь термін контракту вважається бойовим завданням із відповідними виплатами в разі травми / смерті, а не потребою бігати щось доводити родичам. І щоб ці контракти могли підписати і ті, хто вже в ЗСУ. Відповідно і влада б розуміла, що таймер запущено.
значить відпускати Ви все таки нікого не пропонуєте? ) з контрактом нічого не вийде до контракту люди ставляться негативно , чомусь склався стереотип що контрактник це пожизнєнно а мобілізований має шанс..) про 100 тисяч. Всім одинаково платити і тим хто йде штурмувати і тим хто за 15 км? Тоді питання - чим Ви будете стимулювати людей йти вперед? Медальками? Так ціна їм майже ноль, хіба кадровим воно дасть якісь плюшки.
спочатку треба зацікавити що ішли до вас, чи думаєте, за 20тис. багато буде гражданських згодних нести "невзгоди і лішєнія служби"?
особисто я не знаю більш демократичного ресурсу в Україні, ніж цей. мені про це і Хотаб повідомляв: "ти вже на срок собі написав)) і нічого, живий" в такий час критикувати владу дають - це знаєете, дорогого вартує. ви спробуйте таке в сосії написать
Banderlog написав:Шо буде наступного року? Які у вас пропозиції покращити мобілізацію?
наступного року буде важче ніч в цьому, а цей рік найкривавіший за весь термін війни. якщо грамотно керувати військом, то великої потреби в 200тис нових солдат і не існувало, але помилки на оперативному рівні почалися майже відразу після заміни главкома. треба переходити на рівень війни 21 сторіччя https://www.objectiv.tv/uk/objectively/ ... isw-video/
у 2025р країни НАТО збільшать поставки дронів і роботів у два-три рази (потрібно на порядок) Трамп вимагає від країн членів НАТО 5% від ввп , цього ніхто ніколи не робив, навіть США інвестували 3,5% макс і то, короткий термін. Єксперти прогнозують , що домовляться на 3,5% (хоч сьогодні деякі країни дають 1,5% замість 2,0% згідно умов НАТО)
Все це куйня. Спочатку треба зробити працюючими закони. Хоча б ті, що є.
І почати це треба з самої гори. І вниз. Якщо управлінці-можновладці не зацікавлені в цьому і не зміняться самі (під впливом, наприклад, втрати держави), то ніякого іншого рецепту, окрім банального примусу однією частиною суспільства іншого, нема. Хтось когось нагне, примусить...
Все інше це казки Венського лісу. Поки ж проміжний варіант -- для латання дірок нахиляють вибірково бідних-слабких.
Бетон написав:особисто я не знаю більш демократичного ресурсу в Україні, ніж цей. мені про це і Хотаб повідомляв: "ти вже на срок собі написав)) і нічого, живий" в такий час критикувати владу дають - це знаєете, дорогого вартує. ви спробуйте таке в сосії написать