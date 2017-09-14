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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 114231142411425114261142711428>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 13:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:спочатку треба зацікавити що ішли до вас, чи думаєте, за 20тис. багато буде гражданських згодних нести "невзгоди і лішєнія служби"?

і я і Успіх писали, що ключова проблема ухиляння не грошах, а в "по життєвості" служби.

Без її вирішення я не бачу перспектив для ЗСУ. Особливо враховуючи як влада спеціально замість поповнення старих формує нові бригади, які йдуть в СЗЧ майже в повному складі.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 22 гру, 2024 13:24, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 13:23

UA

а обгрунтувати, що Фіала олігарх? вже спілкувався з одним таким "експертом". я так розумію для тебе олігарх це той, хто зміг заробити гроші. тоді Будівельник теж олігарх ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 13:23

  Wirująświatła написав:https://www.youtube.com/shorts/NU5CocBiooE?feature=share

stm
https://www.youtube.com/shorts/Slj5XHskYVg
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 13:26

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:спочатку треба зацікавити що ішли до вас, чи думаєте, за 20тис. багато буде гражданських згодних нести "невзгоди і лішєнія служби"?

і я і Успіх писали, що ключова проблема ухиляння не грошах, а в "по життєвості" служби.

Без її вирішення я не бачу перспектив для ЗСУ. Особливо враховуючи як влада спеціально замість поповнення старих формує нові бригади, які йдуть в СЗЧ майже в повному складі.

для багатьох ключова проблема життя з NPC:
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 13:27

  tester7336 написав:The Guardian: Генштаб наказав відправити більше людей з ППО на фронт як піхоту

Дефіцит на фронті в Україні став настільки гострим, що Генеральний штаб наказав “і без того виснаженим підрозділам ППО” вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт як піхоту. Про це пише The Guardian з посиланням на співрозмовників у підрозділах ППО.

Одне з джерел зазначає, що це є ризиком для безпеки України. За його словами, “це досягає критичного рівня, коли ми не можемо бути впевнені, що протиповітряна оборона може функціонувати належним чином”.


можете надати посилання на це джерело?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 13:35

  Shaman написав:UA

а обгрунтувати, що Фіала олігарх? вже спілкувався з одним таким "експертом". я так розумію для тебе олігарх це той, хто зміг заробити гроші. тоді Будівельник теж олігарх ;)

Сучасні олігархи володіють багатоманітними суспільними ресурсами: економічними (промислові та фінансові підприємства й установи), інформаційними (друковані та електронні ЗМІ), політичними (партії, парламентські групи й фракції, важливі державні посади, вплив на перших осіб у державі)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 1%96%D1%8F
В Україні вже є офіційні мільярдери з айті сфери.
Вони олігархами не є.
Вони просто успішні підприємці.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:В Україні вже є офіційні мільярдери з айті сфери.
Вони олігархами не є.
Вони просто успішні підприємці.

Тільки всі вони і свої компанії і більшість коштів з України вивели
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 13:42

  Дюрі-бачі написав:
  UA написав:В Україні вже є офіційні мільярдери з айті сфери.
Вони олігархами не є.
Вони просто успішні підприємці.

Тільки всі вони і свої компанії і більшість коштів з України вивели

що вивели? клієнти заплати на юр. особу за послуги з отсорсу а та оплатила розробникам, тобто навпаки, завели валюту.
А ахякий інвестор не вивів, і не він один за зерно, метал та інші комодіси
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 13:44

  Дюрі-бачі написав:
  UA написав:В Україні вже є офіційні мільярдери з айті сфери.
Вони олігархами не є.
Вони просто успішні підприємці.

Тільки всі вони і свої компанії і більшість коштів з України вивели

А що їм лишалось робити?
Порешать з ТЦК?
В них конців таких немає, бо не олігархи.
Найм 22 річних кардинально проблему не вирішує.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 13:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:що вивели?

Компанії зареєстровані не в Україні, більшість податків платять не Україні, більшість капіталу тримають не в Українських банках.
Дюрі-бачі
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