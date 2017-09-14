Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 гру, 2024 13:22
flyman написав:
спочатку треба зацікавити що ішли до вас, чи думаєте, за 20тис. багато буде гражданських згодних нести "невзгоди і лішєнія служби"?
і я і Успіх писали, що ключова проблема ухиляння не грошах, а в "по життєвості" служби.
Без її вирішення я не бачу перспектив для ЗСУ. Особливо враховуючи як влада спеціально замість поповнення старих формує нові бригади, які йдуть в СЗЧ майже в повному складі.
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Дюрі-бачі
в Нед 22 гру, 2024 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 13:23
UA
а обгрунтувати, що Фіала олігарх? вже спілкувався з одним таким "експертом". я так розумію для тебе олігарх це той, хто зміг заробити гроші. тоді Будівельник теж олігарх
Shaman
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Додано: Нед 22 гру, 2024 13:23
Wirująświatła написав:
https://www.youtube.com/shorts/NU5CocBiooE?feature=share
stm
https://www.youtube.com/shorts/Slj5XHskYVg
flyman
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Додано: Нед 22 гру, 2024 13:26
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
спочатку треба зацікавити що ішли до вас, чи думаєте, за 20тис. багато буде гражданських згодних нести "невзгоди і лішєнія служби"?
і я і Успіх писали, що ключова проблема ухиляння не грошах, а в "по життєвості" служби.
Без її вирішення я не бачу перспектив для ЗСУ. Особливо враховуючи як влада спеціально замість поповнення старих формує нові бригади, які йдуть в СЗЧ майже в повному складі.
для багатьох ключова проблема життя з NPC:
flyman
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Додано: Нед 22 гру, 2024 13:27
tester7336 написав: The Guardian: Генштаб наказав відправити більше людей з ППО на фронт як піхоту
Дефіцит на фронті в Україні став настільки гострим, що Генеральний штаб наказав “і без того виснаженим підрозділам ППО” вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт як піхоту. Про це пише The Guardian з посиланням на співрозмовників у підрозділах ППО.
Одне з джерел зазначає
, що це є ризиком для безпеки України. За його словами, “це досягає критичного рівня, коли ми не можемо бути впевнені, що протиповітряна оборона може функціонувати належним чином”.
можете надати посилання на це джерело?
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Додано: Нед 22 гру, 2024 13:35
Shaman написав: UA
а обгрунтувати, що Фіала олігарх? вже спілкувався з одним таким "експертом". я так розумію для тебе олігарх це той, хто зміг заробити гроші. тоді Будівельник теж олігарх
Сучасні олігархи володіють багатоманітними суспільними ресурсами: економічними (промислові та фінансові підприємства й установи), інформаційними (друковані та електронні ЗМІ), політичними (партії, парламентські групи й фракції, важливі державні посади, вплив на перших осіб у державі)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 1%96%D1%8F
В Україні вже є офіційні мільярдери з айті сфери.
Вони олігархами не є.
Вони просто успішні підприємці.
UA
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Додано: Нед 22 гру, 2024 13:37
UA написав:
В Україні вже є офіційні мільярдери з айті сфери.
Вони олігархами не є.
Вони просто успішні підприємці.
Тільки всі вони і свої компанії і більшість коштів з України вивели
Дюрі-бачі
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Додано: Нед 22 гру, 2024 13:42
Дюрі-бачі написав: UA написав:
В Україні вже є офіційні мільярдери з айті сфери.
Вони олігархами не є.
Вони просто успішні підприємці.
Тільки всі вони і свої компанії і більшість коштів з України вивели
що вивели? клієнти заплати на юр. особу за послуги з отсорсу а та оплатила розробникам, тобто навпаки, завели валюту.
А ахякий інвестор не вивів, і не він один за зерно, метал та інші комодіси
flyman
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Додано: Нед 22 гру, 2024 13:44
Дюрі-бачі написав: UA написав:
В Україні вже є офіційні мільярдери з айті сфери.
Вони олігархами не є.
Вони просто успішні підприємці.
Тільки всі вони і свої компанії і більшість коштів з України вивели
А що їм лишалось робити?
Порешать з ТЦК?
В них конців таких немає, бо не олігархи.
Найм 22 річних кардинально проблему не вирішує.
UA
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Додано: Нед 22 гру, 2024 13:51
flyman написав:
що вивели?
Компанії зареєстровані не в Україні, більшість податків платять не Україні, більшість капіталу тримають не в Українських банках.
Дюрі-бачі
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