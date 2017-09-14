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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1142411425114261142711428>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 13:56

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:що вивели?

Компанії зареєстровані не в Україні, більшість податків платять не Україні, більшість капіталу тримають не в Українських банках.

Якщо будуть так як ти пишеш, то з ними не будуть мати справи зовсім.
Подивись рейтинги по веденню бізнесу, корупції і т.п.
вони валюту заводять, а не виводять.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 14:21

  _hunter написав:Заводят ровно на размер оплаты услуг суб-подрядчикам и содержание офиса(ов)...
Т.е. вот это все:
>>> Компанії зареєстровані не в Україні, більшість податків платять не Україні, більшість капіталу тримають не в Українських банках
-- оно так и есть.

хоч щось що зайшло ліпше чим 0? чи як ? чи "виводять"?
кажуть, ще є Дія-Сіті, і там для юр.особи окрім всього іншого потрібно бути резидентом, чи теж "виводять і все таке"?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 22 гру, 2024 14:23, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 14:25

Wirująświatła
цивилизация зашла в тупик. к ценностям "жизнь, еда, стая" добавились "газ и нефть" (как топливо прогресса), и что в результате? обесценились "стая" и "жизнь". Некоторые страны готовы покупать на рф газ/нефть и пофигу что за эти деньги разрушаются города и жизни. Всё это имеет большие последствия. Если обесценилась "жизнь" это значит, что таких войн будут десятки в ближайшее столетие.
flyman писал(а):
ропа (та інші комоди) дешевшають до мінімальних мінімумів
правильно. Чтобы вернуться к ценностям "жизнь, еда, стая" нужно обесценить "нефть". Например найти дешевое и всемдоступное топливо.
Во все столетия войн было десятки.
А "стая" важна своя, на другую "стаю" плевать, и так тоже было всегда. Поэтому газ/нефть для своей "стаи" важнее, чем жизнь чужой.
А вы так рассуждаете, как будто войны появились только с началом использования нефти.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 14:28

  UA написав:
  Shaman написав:UA

а обгрунтувати, що Фіала олігарх? вже спілкувався з одним таким "експертом". я так розумію для тебе олігарх це той, хто зміг заробити гроші. тоді Будівельник теж олігарх ;)

Сучасні олігархи володіють багатоманітними суспільними ресурсами: економічними (промислові та фінансові підприємства й установи), інформаційними (друковані та електронні ЗМІ), політичними (партії, парламентські групи й фракції, важливі державні посади, вплив на перших осіб у державі)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 1%96%D1%8F
В Україні вже є офіційні мільярдери з айті сфери.
Вони олігархами не є.
Вони просто успішні підприємці.

й четверте, через використання перелічених трьох ознак отримують якийсь додаткові переваги від держави. тому за цими ознаками, Фіала не є олігархом, бо своєї партії немає. а от Маск можливо скоро відповідатиме всім цим ознакам :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 14:30

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:що вивели?

Компанії зареєстровані не в Україні, більшість податків платять не Україні, більшість капіталу тримають не в Українських банках.

війна закінчиться, все повернеться. ІТ якраз дуже мобільний бізнес. можливо не в Харків, але у Львів та Київ
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 14:37

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:що вивели?

Компанії зареєстровані не в Україні, більшість податків платять не Україні, більшість капіталу тримають не в Українських банках.

війна закінчиться, все повернеться. ІТ якраз дуже мобільний бізнес. можливо не в Харків, але у Львів та Київ


якщо не буде відновлення за допомогю західних партнерів то тут буде дуже сутожно.
тому не поспішали б ви з висновками
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 14:38

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:Які у вас пропозиції покращити мобілізацію?

Вся Україна вже 2 роки вимагає чіткий закон про демобілізацію. Його прийняття суттєво дозволить покращити мобілізацію на 6-9 місяців ціною повного розвалу ЗСУ через 15-18 місяців після його прийняття.
Москалі так вже другий рік беруть ресурси в борг від свого майбутнього, а чому не можемо ми?

Не слишком ли высокая цена?
И где вы видите, что "москалі так вже другий рік беруть ресурси в борг від свого майбутнього"? По-моему, они пока что проедают запасы прошлого.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 14:38

  ЛАД написав:Во все столетия войн было десятки.
А "стая" важна своя, на другую "стаю" плевать, и так тоже было всегда. Поэтому газ/нефть для своей "стаи" важнее, чем жизнь чужой.
А вы так рассуждаете, как будто войны появились только с началом использования нефти.
это не математическая формула верная везде и всегда. я писал про текущий момент. В другие времена могли быть другие причины и предпосылки, в частности увеличение ценности "стая" с уменьшением ценности "жизнь". Это тоже вызывает войны но к нашему времени данная формула уже неприменима. Ценность "стая" не растёт с развалом совка. Хз мб в Сев.Корее (я не изучал), ценность "стая" выше ценности "жизнь"

Вы удивитесь но люди и общество меняются. Например методы которые работали с "трудными подростками" в 20веке сегодня не работают. Тонны трудов и наблюдений велкам на свалку. Общество изменилось. А "трудные подростки" как раз отражение проблем общества.

В любом случае война это отход от ценностей "жизнь". почему макака не убивает другую макаку? Увечье в стычке нанести может, но убийства запрещены. Работает ценность "жизнь" и она незыблема.

ценность "стаи" отдельная тема. Дробление стаи обесценивает людей из других стай. А потом удивляются почему так мало патриотов. Потому что патриотизм всегда ограничен своей стаей. И если ваша стая нуклеарная семья, не ищите патриотизма за ее пределами.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 14:46, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 14:38

  flyman написав:
  _hunter написав:Заводят ровно на размер оплаты услуг суб-подрядчикам и содержание офиса(ов)...
Т.е. вот это все:
>>> Компанії зареєстровані не в Україні, більшість податків платять не Україні, більшість капіталу тримають не в Українських банках
-- оно так и есть.

хоч щось що зайшло ліпше чим 0? чи як ? чи "виводять"?
кажуть, ще є Дія-Сіті, і там для юр.особи окрім всього іншого потрібно бути резидентом, чи теж "виводять і все таке"?

Да хоча б взяти кейс компанії Інфопульс входила в десятку-пятнашку найбільших аутсорсерів
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 22 гру, 2024 14:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 14:39

  flyman написав:
  _hunter написав:Заводят ровно на размер оплаты услуг суб-подрядчикам и содержание офиса(ов)...
Т.е. вот это все:
>>> Компанії зареєстровані не в Україні, більшість податків платять не Україні, більшість капіталу тримають не в Українських банках
-- оно так и есть.

хоч щось що зайшло ліпше чим 0? чи як ? чи "виводять"?
кажуть, ще є Дія-Сіті, і там для юр.особи окрім всього іншого потрібно бути резидентом, чи теж "виводять і все таке"?

хоч щось що зайшло бесспорно ліпше чим 0.

чи "виводять"? зависит от точки наблюдения:
-- если смотреть изолированно (по одному филиалу) -- в него заводят.
-- если смотреть на баланс всей структуры: услуги суб-подрядчиков продали за 2*X, суб-подрядчикам заплатили X (цифры сугубо условные). -- деньги _выводят_ :wink:

>>> і там для юр.особи окрім всього іншого потрібно бути резидентом
ну да -- нужно. Поэтому иногда решают открыть местное представительство. После того кидка с доп-налогом -- многие, наверное -- решат закрыть...

>>> , чи теж "виводять і все таке"?
см. предыдущий пункт про чи "виводять"?
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