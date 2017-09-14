_hunter написав:Заводят ровно на размер оплаты услуг суб-подрядчикам и содержание офиса(ов)... Т.е. вот это все: >>> Компанії зареєстровані не в Україні, більшість податків платять не Україні, більшість капіталу тримають не в Українських банках -- оно так и есть.
хоч щось що зайшло ліпше чим 0? чи як ? чи "виводять"? кажуть, ще є Дія-Сіті, і там для юр.особи окрім всього іншого потрібно бути резидентом, чи теж "виводять і все таке"?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 22 гру, 2024 14:23, всього редагувалось 1 раз.
цивилизация зашла в тупик. к ценностям "жизнь, еда, стая" добавились "газ и нефть" (как топливо прогресса), и что в результате? обесценились "стая" и "жизнь". Некоторые страны готовы покупать на рф газ/нефть и пофигу что за эти деньги разрушаются города и жизни. Всё это имеет большие последствия. Если обесценилась "жизнь" это значит, что таких войн будут десятки в ближайшее столетие. flyman писал(а): ропа (та інші комоди) дешевшають до мінімальних мінімумів правильно. Чтобы вернуться к ценностям "жизнь, еда, стая" нужно обесценить "нефть". Например найти дешевое и всемдоступное топливо.
Во все столетия войн было десятки. А "стая" важна своя, на другую "стаю" плевать, и так тоже было всегда. Поэтому газ/нефть для своей "стаи" важнее, чем жизнь чужой. А вы так рассуждаете, как будто войны появились только с началом использования нефти.
а обгрунтувати, що Фіала олігарх? вже спілкувався з одним таким "експертом". я так розумію для тебе олігарх це той, хто зміг заробити гроші. тоді Будівельник теж олігарх
Сучасні олігархи володіють багатоманітними суспільними ресурсами: економічними (промислові та фінансові підприємства й установи), інформаційними (друковані та електронні ЗМІ), політичними (партії, парламентські групи й фракції, важливі державні посади, вплив на перших осіб у державі) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 1%96%D1%8F В Україні вже є офіційні мільярдери з айті сфери. Вони олігархами не є. Вони просто успішні підприємці.
й четверте, через використання перелічених трьох ознак отримують якийсь додаткові переваги від держави. тому за цими ознаками, Фіала не є олігархом, бо своєї партії немає. а от Маск можливо скоро відповідатиме всім цим ознакам
Banderlog написав:Які у вас пропозиції покращити мобілізацію?
Вся Україна вже 2 роки вимагає чіткий закон про демобілізацію. Його прийняття суттєво дозволить покращити мобілізацію на 6-9 місяців ціною повного розвалу ЗСУ через 15-18 місяців після його прийняття. Москалі так вже другий рік беруть ресурси в борг від свого майбутнього, а чому не можемо ми?
Не слишком ли высокая цена? И где вы видите, что "москалі так вже другий рік беруть ресурси в борг від свого майбутнього"? По-моему, они пока что проедают запасы прошлого.
ЛАД написав:Во все столетия войн было десятки. А "стая" важна своя, на другую "стаю" плевать, и так тоже было всегда. Поэтому газ/нефть для своей "стаи" важнее, чем жизнь чужой. А вы так рассуждаете, как будто войны появились только с началом использования нефти.
это не математическая формула верная везде и всегда. я писал про текущий момент. В другие времена могли быть другие причины и предпосылки, в частности увеличение ценности "стая" с уменьшением ценности "жизнь". Это тоже вызывает войны но к нашему времени данная формула уже неприменима. Ценность "стая" не растёт с развалом совка. Хз мб в Сев.Корее (я не изучал), ценность "стая" выше ценности "жизнь"
Вы удивитесь но люди и общество меняются. Например методы которые работали с "трудными подростками" в 20веке сегодня не работают. Тонны трудов и наблюдений велкам на свалку. Общество изменилось. А "трудные подростки" как раз отражение проблем общества.
В любом случае война это отход от ценностей "жизнь". почему макака не убивает другую макаку? Увечье в стычке нанести может, но убийства запрещены. Работает ценность "жизнь" и она незыблема.
ценность "стаи" отдельная тема. Дробление стаи обесценивает людей из других стай. А потом удивляются почему так мало патриотов. Потому что патриотизм всегда ограничен своей стаей. И если ваша стая нуклеарная семья, не ищите патриотизма за ее пределами.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 14:46, всього редагувалось 3 разів.
_hunter написав:Заводят ровно на размер оплаты услуг суб-подрядчикам и содержание офиса(ов)... Т.е. вот это все: >>> Компанії зареєстровані не в Україні, більшість податків платять не Україні, більшість капіталу тримають не в Українських банках -- оно так и есть.
хоч щось що зайшло ліпше чим 0? чи як ? чи "виводять"? кажуть, ще є Дія-Сіті, і там для юр.особи окрім всього іншого потрібно бути резидентом, чи теж "виводять і все таке"?
_hunter написав:Заводят ровно на размер оплаты услуг суб-подрядчикам и содержание офиса(ов)... Т.е. вот это все: >>> Компанії зареєстровані не в Україні, більшість податків платять не Україні, більшість капіталу тримають не в Українських банках -- оно так и есть.
хоч щось що зайшло ліпше чим 0? чи як ? чи "виводять"? кажуть, ще є Дія-Сіті, і там для юр.особи окрім всього іншого потрібно бути резидентом, чи теж "виводять і все таке"?
хоч щось що зайшло бесспорно ліпше чим 0.
чи "виводять"? зависит от точки наблюдения: -- если смотреть изолированно (по одному филиалу) -- в него заводят. -- если смотреть на баланс всей структуры: услуги суб-подрядчиков продали за 2*X, суб-подрядчикам заплатили X (цифры сугубо условные). -- деньги _выводят_
>>> і там для юр.особи окрім всього іншого потрібно бути резидентом ну да -- нужно. Поэтому иногда решают открыть местное представительство. После того кидка с доп-налогом -- многие, наверное -- решат закрыть...
>>> , чи теж "виводять і все таке"? см. предыдущий пункт про чи "виводять"?