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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11425114261142711428>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 14:54

  холява написав:Покажіть запис де я казав що паталогоанатом ?!
Віталя ,гроші ставлю проти вашій видумки ...
  холява написав:А ось знаєте що я перше зроблю під час вашого розтину ?
Обов,язково понюхаю чим тхнуть ваші мізки .(це при розтині обов,язково ) )))

номер карты дать? или песдеть не мешки ворочать
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 14:56

  tester7336 написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Компанії зареєстровані не в Україні, більшість податків платять не Україні, більшість капіталу тримають не в Українських банках.

війна закінчиться, все повернеться. ІТ якраз дуже мобільний бізнес. можливо не в Харків, але у Львів та Київ

якщо не буде відновлення за допомогю західних партнерів то тут буде дуже сутожно.
тому не поспішали б ви з висновками

а чого її не буде? не треба дивитися песимістично раніше часу. якщо у населення буде бажання відновлювати країну, то гроші знайдуться ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 14:57

💩путін заявив, що настав час випробувати «Орєшнік» у бойових умовах, — відповідний указ отримало Міністерство оборони росії.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 14:59

  Vadim_ написав:
  холява написав:Мені тяжко сказати що буде далі , але с таким форумним нарідом державі буде тяжко .

Ви ці букви написали сидячи у посадці у траншеї по коліно у воді , чі дома з корочькою УБД ,херой за пів року десь далеко поряд з 0?

мудило, холява своє відвоював, й звільнили його за віком (вибачте, що в так в третій особі). не на 0, але теж на дуже складній ділянці.

а ти що зробив, окрім поливання брудом на форумі? ти не те що 0, тобі до ТЦК глибоко в тилу підійти лячно...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 15:00

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:що вивели?

Компанії зареєстровані не в Україні, більшість податків платять не Україні, більшість капіталу тримають не в Українських банках.

війна закінчиться, все повернеться. ІТ якраз дуже мобільний бізнес. можливо не в Харків, але у Львів та Київ

Тільки щоб воно "повернулося" потрібно крім поліпшення умов ведення бізнесу, щоб хтось закінчив вуз, а потім ще попрацював біля старших колег і набрався досвіду. І це по ковідно-воєній освіті. Як там у будівельника: "шаман думкою багатіє"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 15:06

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:боюсь що зараз вже запізно, мобілізація не покращиться. Хіба трохи призупиниться потік сзч. Який там термін має бути в плані демобілізації? Ті хто одслужив 3 роки? Да , дехто з тих хто з 22 року і протримався весь цей час, обрадується і почекає 2 -4 місяці.
Но який процент з тих що йшли в 22му були згодні на 3 роки війни? І кого зараз з мобілізованих зігріє такий термін?

Думаю, що мали б бути контракти на 1 рік із гарантією демобілізації в момент його завершення і гарантією 100 тисяч бойових на весь термін контракту і гарантією, що весь термін контракту вважається бойовим завданням із відповідними виплатами в разі травми / смерті, а не потребою бігати щось доводити родичам. І щоб ці контракти могли підписати і ті, хто вже в ЗСУ.
Відповідно і влада б розуміла, що таймер запущено.

1. Вы предлагали и контракт на полгода. На тех же условиях?
2. Можно так сделать. Но вы уверены, что через 1 год (полгода?) война закончится? Иначе можно облегчить мобилизацию сегодня, но через год (полгода) остаться без армии - люди отслужат контракт и уедут (как вы предлагали в другом посте), а новых не будет.
3. Если платить "100 тисяч бойових на весь термін контракту і гарантією, що весь термін контракту вважається бойовим завданням із відповідними виплатами в разі травми / смерті", то никаких денег не хватит.
За что платить боевые, если человек всё время проведет в тылу или даже пару-тройку месяцев будет на передовой?
За что платить "відповідні виплати в разі травми/смерті", если человек, например, упьётся до смерти или в увольнении попадёт под машину?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 15:07

  prodigy написав:
  detroytred написав:Форум тим і цікавий, що дає змогу ознайомитися з баченням інших людей, з якими не зіштовхуєшся в реалі. Розширяє "географію-базу", так би мовити.


ця гілка давно перетворилась в гілку зрадойобів, де ухилянти кожного дня обговорюють проблеми тцк, бусифікацію, закриття кордонів, проблеми фопів, даремні очикування на милість хуйла, рпв, сподівання на трампа, взаємні звинувачення, ностальгію за совком(з його гулагами і голодоморами), бо памятають тільки гарне (індустріалізацію і найкращій пломбір) зневага до української мови, маячня від долярчика(за три роки),
інколи по старій памяті заходиш і три-чотири сторін промотуєш, бо там месанджи людей з юлек листу. у 2022 видалив до нуля всіх з бл, останній місяць знов вніс з десяток, бо це не варто не те, що читати , навіть бачити на загал.

Напишіть , як член не зрадойобів , шо ви хотіли на гільці би читати?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 15:08

  _Mykola_ написав:+ якщо йде тенденція у аутсорсерів/аустаферів з 5-10% -> 75-80% розробників не з України, але компанія формально в Україні.
flyman
Це виводять, чи заводять? :mrgreen:

хантер і Бачі пишуть, що злістні махінатори, які виводять валюту і це дуже фу-фу (мабуть для них, тру імпортери що заводять валюту - це ті що експлуатують надра, вивозять зерно, олію, чугуній, дерево, янтар ... і мутять з НДС, але це не ж кляте зажране олігархічне ІТ, єтодругоє - кармільці, як колись Бамбас, той шо не порожняк)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 22 гру, 2024 15:12, всього редагувалось 5 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 15:09

  Бетон написав:як називається суспільство, де фактично ворога народу - комбрига 211 випустили?

Так і ти не в СІЗО
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 15:11

  ЛАД написав:...
Очень хотелось бы услышать аргументы тех кто призывает воевать до победы.
На что вы рассчитываете?
Каким образом мы можем добиться победы?
Только, пожалуйста, реальные варианты, а не эмоциональные призывы.
Я два дня буду читать всех, даже тех, кто у меня в чс.

Сейчас, правда, появился непрогнозируемый фактор - Трамп. Очень трудно, практически невозможно предсказать, какую позицию он займёт и что будет делать. Тут можно только ждать.

знову перекручення, слідкуйте за руками:
- воювати до перемогу це одне (й що вважати перемогою?)
- не здаватися раніше часу - це зовсім інше, це треба просто триматися.

хто з форумчан каже воювати до перемоги? нема таких, трошки перебільшив?

й взагалі, ресурсів у Раші теж обмежена кількість - й це видно неозброєним оком, якщо око не замилене :D
Shaman
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