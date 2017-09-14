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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 гру, 2024 14:44
_hunter написав: flyman написав: _hunter написав:
Заводят ровно на размер оплаты услуг суб-подрядчикам и содержание офиса(ов)...
Т.е. вот это все:
>>> Компанії зареєстровані не в Україні, більшість податків платять не Україні, більшість капіталу тримають не в Українських банках
-- оно так и есть.
хоч щось що зайшло ліпше чим 0? чи як ? чи "виводять"?
кажуть, ще є Дія-Сіті, і там для юр.особи окрім всього іншого потрібно бути резидентом, чи теж "виводять і все таке"?
хоч щось що зайшло бесспорно ліпше чим 0.
чи "виводять"? зависит от точки наблюдения:
-- если смотреть изолированно (по одному филиалу) -- в него заводят.
-- если смотреть на баланс всей структуры: услуги суб-подрядчиков продали за 2*X, суб-подрядчикам заплатили X (цифры сугубо условные). -- деньги _выводят_
>>> і там для юр.особи окрім всього іншого потрібно бути резидентом
ну да -- нужно. Поэтому иногда решают открыть местное представительство. После того кидка с доп-налогом -- многие, наверное -- решат закрыть...
>>> , чи теж "виводять і все таке"?
см. предыдущий пункт про чи "виводять"?
+ якщо йде тенденція у аутсорсерів/аустаферів з 5-10% -> 75-80% розробників не з України, але компанія формально в Україні.
flyman
Це виводять, чи заводять?
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Додано: Нед 22 гру, 2024 14:54
холява написав:
Покажіть запис де я казав що паталогоанатом ?!
Віталя ,гроші ставлю проти вашій видумки ...
холява написав:
А ось знаєте що я перше зроблю під час вашого розтину ?
Обов,язково понюхаю чим тхнуть ваші мізки .(це при розтині обов,язково ) )))
номер карты дать? или песдеть не мешки ворочать
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Додано: Нед 22 гру, 2024 14:56
tester7336 написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав:
Компанії зареєстровані не в Україні, більшість податків платять не Україні, більшість капіталу тримають не в Українських банках.
війна закінчиться, все повернеться. ІТ якраз дуже мобільний бізнес. можливо не в Харків, але у Львів та Київ
якщо не буде відновлення за допомогю західних партнерів то тут буде дуже сутожно.
тому не поспішали б ви з висновками
а чого її не буде? не треба дивитися песимістично раніше часу. якщо у населення буде бажання відновлювати країну, то гроші знайдуться
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Додано: Нед 22 гру, 2024 14:57
💩путін заявив, що настав час випробувати «Орєшнік» у бойових умовах, — відповідний указ отримало Міністерство оборони росії.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 14:59
Vadim_ написав: холява написав:
Мені тяжко сказати що буде далі , але с таким форумним нарідом
державі буде тяжко .
Ви ці букви написали сидячи у посадці у траншеї по коліно у воді , чі дома з корочькою УБД ,херой за пів року десь далеко поряд з 0?
мудило, холява
своє відвоював, й звільнили його за віком (вибачте, що в так в третій особі). не на 0, але теж на дуже складній ділянці.
а ти що зробив, окрім поливання брудом на форумі? ти не те що 0, тобі до ТЦК глибоко в тилу підійти лячно...
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Додано: Нед 22 гру, 2024 15:00
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: flyman написав:
що вивели?
Компанії зареєстровані не в Україні, більшість податків платять не Україні, більшість капіталу тримають не в Українських банках.
війна закінчиться, все повернеться. ІТ якраз дуже мобільний бізнес. можливо не в Харків, але у Львів та Київ
Тільки щоб воно "повернулося" потрібно крім поліпшення умов ведення бізнесу, щоб хтось закінчив вуз, а потім ще попрацював біля старших колег і набрався досвіду. І це по ковідно-воєній освіті. Як там у будівельника: "шаман думкою багатіє"
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Додано: Нед 22 гру, 2024 15:06
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
боюсь що зараз вже запізно, мобілізація не покращиться. Хіба трохи призупиниться потік сзч. Який там термін має бути в плані демобілізації? Ті хто одслужив 3 роки? Да , дехто з тих хто з 22 року і протримався весь цей час, обрадується і почекає 2 -4 місяці.
Но який процент з тих що йшли в 22му були згодні на 3 роки війни? І кого зараз з мобілізованих зігріє такий термін?
Думаю, що мали б бути контракти на 1 рік із гарантією демобілізації в момент його завершення і гарантією 100 тисяч бойових на весь термін контракту і гарантією, що весь термін контракту вважається бойовим завданням із відповідними виплатами в разі травми / смерті, а не потребою бігати щось доводити родичам. І щоб ці контракти могли підписати і ті, хто вже в ЗСУ.
Відповідно і влада б розуміла, що таймер запущено.
1. Вы предлагали и контракт на полгода. На тех же условиях?
2. Можно так сделать. Но вы уверены, что через 1 год (полгода?) война закончится? Иначе можно облегчить мобилизацию сегодня, но через год (полгода) остаться без армии - люди отслужат контракт и уедут (как вы предлагали в другом посте), а новых не будет.
3. Если платить "100 тисяч бойових на весь термін контракту і гарантією, що весь термін контракту вважається бойовим завданням із відповідними виплатами в разі травми / смерті", то никаких денег не хватит.
За что платить боевые, если человек всё время проведет в тылу или даже пару-тройку месяцев будет на передовой?
За что платить "відповідні виплати в разі травми/смерті", если человек, например, упьётся до смерти или в увольнении попадёт под машину?
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Додано: Нед 22 гру, 2024 15:07
prodigy написав: detroytred написав:
Форум тим і цікавий, що дає змогу ознайомитися з баченням інших людей, з якими не зіштовхуєшся в реалі. Розширяє "географію-базу", так би мовити.
ця гілка давно перетворилась в гілку зрадойобів
, де ухилянти кожного дня обговорюють проблеми тцк, бусифікацію, закриття кордонів, проблеми фопів, даремні очикування на милість хуйла, рпв, сподівання на трампа, взаємні звинувачення, ностальгію за совком(з його гулагами і голодоморами), бо памятають тільки гарне (індустріалізацію і найкращій пломбір) зневага до української мови, маячня від долярчика(за три роки),
інколи по старій памяті заходиш і три-чотири сторін промотуєш, бо там месанджи людей з юлек листу. у 2022 видалив до нуля всіх з бл, останній місяць знов вніс з десяток, бо це не варто не те, що читати , навіть бачити на загал.
Напишіть , як член не зрадойобів , шо ви хотіли на гільці би читати?
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Додано: Нед 22 гру, 2024 15:08
_Mykola_ написав:
+ якщо йде тенденція у аутсорсерів/аустаферів з 5-10% -> 75-80% розробників не з України, але компанія формально в Україні.
flyman
Це виводять, чи заводять?
хантер і Бачі пишуть, що злістні махінатори, які виводять валюту і це дуже фу-фу (мабуть для них, тру імпортери що заводять валюту - це ті що експлуатують надра, вивозять зерно, олію, чугуній, дерево, янтар ... і мутять з НДС, але це не ж кляте зажране олігархічне ІТ, єтодругоє - кармільці, як колись Бамбас, той шо не порожняк)
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 22 гру, 2024 15:12, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 15:09
Бетон написав:
як називається суспільство, де фактично ворога народу - комбрига 211 випустили?
Так і ти не в СІЗО
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