Banderlog написав: боюсь що зараз вже запізно, мобілізація не покращиться. Хіба трохи призупиниться потік сзч. Який там термін має бути в плані демобілізації? Ті хто одслужив 3 роки? Да , дехто з тих хто з 22 року і протримався весь цей час, обрадується і почекає 2 -4 місяці.

Но який процент з тих що йшли в 22му були згодні на 3 роки війни? І кого зараз з мобілізованих зігріє такий термін? боюсь що зараз вже запізно, мобілізація не покращиться. Хіба трохи призупиниться потік сзч. Який там термін має бути в плані демобілізації? Ті хто одслужив 3 роки? Да , дехто з тих хто з 22 року і протримався весь цей час, обрадується і почекає 2 -4 місяці.Но який процент з тих що йшли в 22му були згодні на 3 роки війни? І кого зараз з мобілізованих зігріє такий термін?

контракти на 1 рік із гарантією демобілізації в момент його завершення і гарантією 100 тисяч бойових на весь термін контракту і гарантією, що весь термін контракту вважається бойовим завданням із відповідними виплатами в разі травми / смерті, а не потребою бігати щось доводити родичам.

Думаю, що мали б бутиІ щоб ці контракти могли підписати і ті, хто вже в ЗСУ.Відповідно і влада б розуміла, що таймер запущено.