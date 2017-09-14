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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 гру, 2024 15:11
ЛАД написав:
...
Очень хотелось бы услышать аргументы тех кто призывает воевать до победы.
На что вы рассчитываете?
Каким образом мы можем добиться победы?
Только, пожалуйста, реальные варианты, а не эмоциональные призывы.
Я два дня буду читать всех, даже тех, кто у меня в чс.
Сейчас, правда, появился непрогнозируемый фактор - Трамп. Очень трудно, практически невозможно предсказать, какую позицию он займёт и что будет делать. Тут можно только ждать.
знову перекручення, слідкуйте за руками:
- воювати до перемогу це одне (й що вважати перемогою?)
- не здаватися раніше часу - це зовсім інше, це треба просто триматися.
хто з форумчан каже воювати до перемоги? нема таких, трошки перебільшив?
й взагалі, ресурсів у Раші теж обмежена кількість - й це видно неозброєним оком, якщо око не замилене
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Додано: Нед 22 гру, 2024 15:14
"Сначала я сидел в Изоляции, потом пережил блокаду Мариуполя" История патриота Украины из Донбасса
Как "хорошо жить" при оккупации ...
Доносы, концлагеря ...
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Додано: Нед 22 гру, 2024 15:16
подивитесь відео це до всіх хто сподівається на переговори, їх не буде, чому у відео з 28хв.
до речі, напочатку відео пояснення від Ліпсица стосовно економіки рф
в кінці 5хв від Юрія Бутусова
Востаннє редагувалось prodigy
в Нед 22 гру, 2024 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 15:17
flyman написав: _Mykola_ написав:
+ якщо йде тенденція у аутсорсерів/аустаферів з 5-10% -> 75-80% розробників не з України, але компанія формально в Україні.
flyman
Це виводять, чи заводять?
хантер і Бачі пишуть, що злістні махінатори, які виводять валюту і це дуже фу-фу (мабуть для них, тру імпортери що заводять валюту - це ті що експлуатують надра, вивозять зерно, олію, чугуній, дерево, янтар ... і мутять з НДС, але це не ж кляте зажране олігархічне ІТ, єтодругоє - кармільці, як колись Бамбас, той шо не порожняк)
воу-воу - палехче
- я нигде не говорил ни про махинации
ни про "злостность". Я просто сказал, что в системе сообщающихся сосудов следить за уровнем _только одного из них_ - не совсем правильно...
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Додано: Нед 22 гру, 2024 15:19
Дюрі-бачі написав: Banderlog написав:
боюсь що зараз вже запізно, мобілізація не покращиться. Хіба трохи призупиниться потік сзч. Який там термін має бути в плані демобілізації? Ті хто одслужив 3 роки? Да , дехто з тих хто з 22 року і протримався весь цей час, обрадується і почекає 2 -4 місяці.
Но який процент з тих що йшли в 22му були згодні на 3 роки війни? І кого зараз з мобілізованих зігріє такий термін?
Думаю, що мали б бути контракти на 1 рік із гарантією демобілізації в момент його завершення і гарантією 100 тисяч бойових на весь термін контракту і гарантією, що весь термін контракту вважається бойовим завданням із відповідними виплатами в разі травми / смерті, а не потребою бігати щось доводити родичам.
І щоб ці контракти могли підписати і ті, хто вже в ЗСУ.
Відповідно і влада б розуміла, що таймер запущено.
Беня на таке мабуть не згоден
п.с. параллельно смотрю советскоє кіно "Ідіот"
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Додано: Нед 22 гру, 2024 15:21
Shaman написав: ЛАД написав:
...
Очень хотелось бы услышать аргументы тех кто призывает воевать до победы.
На что вы рассчитываете?
Каким образом мы можем добиться победы?
Только, пожалуйста, реальные варианты, а не эмоциональные призывы.
Я два дня буду читать всех, даже тех, кто у меня в чс.
Сейчас, правда, появился непрогнозируемый фактор - Трамп. Очень трудно, практически невозможно предсказать, какую позицию он займёт и что будет делать. Тут можно только ждать.
знову перекручення, слідкуйте за руками:
- воювати до перемогу це одне (й що вважати перемогою?)
- не здаватися раніше часу - це зовсім інше, це треба просто триматися.
хто з форумчан каже воювати до перемоги? нема таких, трошки перебільшив?
й взагалі, ресурсів у Раші теж обмежена кількість - й це видно неозброєним оком, якщо око не замилене
ЛАД спершу вставав в третю позицію - чому ніхто за добу не написав
Я написав, він мовчить, не помічає, як завжди ))
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