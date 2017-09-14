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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 гру, 2024 15:11
ЛАД написав:
...
Очень хотелось бы услышать аргументы тех кто призывает воевать до победы.
На что вы рассчитываете?
Каким образом мы можем добиться победы?
Только, пожалуйста, реальные варианты, а не эмоциональные призывы.
Я два дня буду читать всех, даже тех, кто у меня в чс.
Сейчас, правда, появился непрогнозируемый фактор - Трамп. Очень трудно, практически невозможно предсказать, какую позицию он займёт и что будет делать. Тут можно только ждать.
знову перекручення, слідкуйте за руками:
- воювати до перемогу це одне (й що вважати перемогою?)
- не здаватися раніше часу - це зовсім інше, це треба просто триматися.
хто з форумчан каже воювати до перемоги? нема таких, трошки перебільшив?
й взагалі, ресурсів у Раші теж обмежена кількість - й це видно неозброєним оком, якщо око не замилене
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Додано: Нед 22 гру, 2024 15:14
"Сначала я сидел в Изоляции, потом пережил блокаду Мариуполя" История патриота Украины из Донбасса
Как "хорошо жить" при оккупации ...
Доносы, концлагеря ...
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Додано: Нед 22 гру, 2024 15:16
подивитесь відео це до всіх хто сподівається на переговори, їх не буде, чому у відео з 28хв.
до речі, напочатку відео пояснення від Ліпсица стосовно економіки рф
в кінці 5хв від Юрія Бутусова
Востаннє редагувалось prodigy
в Нед 22 гру, 2024 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 15:17
flyman написав: _Mykola_ написав:
+ якщо йде тенденція у аутсорсерів/аустаферів з 5-10% -> 75-80% розробників не з України, але компанія формально в Україні.
flyman
Це виводять, чи заводять?
хантер і Бачі пишуть, що злістні махінатори, які виводять валюту і це дуже фу-фу (мабуть для них, тру імпортери що заводять валюту - це ті що експлуатують надра, вивозять зерно, олію, чугуній, дерево, янтар ... і мутять з НДС, але це не ж кляте зажране олігархічне ІТ, єтодругоє - кармільці, як колись Бамбас, той шо не порожняк)
воу-воу - палехче
- я нигде не говорил ни про махинации
ни про "злостность". Я просто сказал, что в системе сообщающихся сосудов следить за уровнем _только одного из них_ - не совсем правильно...
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Додано: Нед 22 гру, 2024 15:21
Shaman написав: ЛАД написав:
...
Очень хотелось бы услышать аргументы тех кто призывает воевать до победы.
На что вы рассчитываете?
Каким образом мы можем добиться победы?
Только, пожалуйста, реальные варианты, а не эмоциональные призывы.
Я два дня буду читать всех, даже тех, кто у меня в чс.
Сейчас, правда, появился непрогнозируемый фактор - Трамп. Очень трудно, практически невозможно предсказать, какую позицию он займёт и что будет делать. Тут можно только ждать.
знову перекручення, слідкуйте за руками:
- воювати до перемогу це одне (й що вважати перемогою?)
- не здаватися раніше часу - це зовсім інше, це треба просто триматися.
хто з форумчан каже воювати до перемоги? нема таких, трошки перебільшив?
й взагалі, ресурсів у Раші теж обмежена кількість - й це видно неозброєним оком, якщо око не замилене
ЛАД спершу вставав в третю позицію - чому ніхто за добу не написав
Я написав, він мовчить, не помічає, як завжди ))
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Додано: Нед 22 гру, 2024 15:28
Shaman написав: ЛАД написав:
...
Очень хотелось бы услышать аргументы тех кто призывает воевать до победы.
На что вы рассчитываете?
Каким образом мы можем добиться победы?
Только, пожалуйста, реальные варианты, а не эмоциональные призывы.
Я два дня буду читать всех, даже тех, кто у меня в чс.
Сейчас, правда, появился непрогнозируемый фактор - Трамп. Очень трудно, практически невозможно предсказать, какую позицию он займёт и что будет делать. Тут можно только ждать.
знову перекручення, слідкуйте за руками:
- воювати до перемогу це одне (й що вважати перемогою?)
- не здаватися раніше часу - це зовсім інше, це треба просто триматися.
хто з форумчан каже воювати до перемоги? нема таких, трошки перебільшив?
й взагалі, ресурсів у Раші теж обмежена кількість - й це видно неозброєним оком, якщо око не замилене
А хто каже про здаватися?
Нема визначення Перемоги. Нема визначення Здавання.
Як під Перемогу можна підвести навіть лише збереження держави, суверенітету; так і під Здавання можна підвести втрату хоч якоїсь території (відмову від припинення боротьби за негайне звільнення).
Якщо заявляється, що війна завершиться перемовинами, то чого б не вести їх хоч паралельно війні?
Якщо рпв, перемир'я посилить ворога, то чому б за цей час не посилитися Україні побудовою ліній оборони?
Я давав посилання на відео, де комбат 3 ШБ прямо вважає, що навіть за півроку перемир'я можливо побудувати такі лінії оборони, що у ворога не виникне бажання нападати знов.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 22 гру, 2024 15:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 15:29
_hunter написав:
воу-воу - палехче
- я нигде не говорил ни про махинации
ни про "злостность". Я просто сказал, что в системе сообщающихся сосудов следить за уровнем _только одного из них_ - не совсем правильно...
примається,
чекаю спростувань від Дюрі про ІТ, яка "виводить валюту"
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 22 гру, 2024 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 15:30
prodigy написав:
питання: чому Україна не припинила транзіт 25 лютого 2022р?
це питання до кого?
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Vadim_
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Додано: Нед 22 гру, 2024 15:33
путін вже знайшов крайніх-це капітани
з 4000тон волонтери зібрали десь 100т (а може і половину)
-для очистки моря від нафтопродуктів треба бонами обмежити зону забруднення (а це не по карману рф), бо це 10000 кв.км
-потім застосовувати сорбенти (які дуже дорогі, ціна 1 тони більше за ціну 1 тони нафтопродукту), кількість сорбентів має бути сотні тон
-потім нафтопродукт звязаний сорбентом почне осідали на дно (а дна його треба прибрати потужними насосами(разом з водою, на спеціальні судна нафтозбірникі)
-ще треба організувати відкачку тої нафти яка залишилась в потонулих танкерах
-те, що волонтери ловлять птахів і намагаються відмити їх, це марна праця (птиці загинуть в 90% навіть після клінінгу)
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Додано: Нед 22 гру, 2024 15:35
Vadim_ написав: prodigy написав:
питання: чому Україна не припинила транзіт 25 лютого 2022р?
це питання до кого?
там є відповідь -чому? читайте уважно
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