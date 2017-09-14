На конец 2023 года установленная электрическая мощность генерирующих источников* Словении - 4806 МВт, в том числе: Возобновляемые источники - 2296 МВт, из которых: ТЭС, сжигающие биомассу - 96 МВт; ГЭС (за исключением ГАЭС) - 1162 МВт; ВЭС- 3 МВт; СЭС - 004 МВт Невозобновляемые источники - 2510 МВт, из которых: ТЭС, сжигающие органическое топливо - 1640 МВт; ТЭС, сжигающие другие невозобновляемые энергоносители - 2 МВт ; ГАЭС - 180 МВт; АЭС - 622 МВт
https://www.eeseaec.org/energeticheskij-profil-slovenii Для сравнения мощность разрушенной харьковской ТЭЦ-5 была 2×120 МВт + 1×300 МВт = 540 МВт, Киевской ТЭЦ-5 - 2 х 100 МВт + 2 х 250 МВт = 700 МВт, Запорожской АЭС - 6000 МВт. Все цифры из укр. Вики. Для ТЭЦ привёл только электрическую мощность (они ещё и тепло вырабатывают). Несколько смешно звучит разговор о достижениях Хорватии и, тем более, Словении в выработке ветровой или солнечной электроэнергии.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 гру, 2024 15:49, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Все це куйня. Спочатку треба зробити працюючими закони. Хоча б ті, що є.
І почати це треба з самої гори. І вниз. Якщо управлінці-можновладці не зацікавлені в цьому і не зміняться самі (під впливом, наприклад, втрати держави), то ніякого іншого рецепту, окрім банального примусу однією частиною суспільства іншого, нема. Хтось когось нагне, примусить...
Все інше це казки Венського лісу. Поки ж проміжний варіант -- для латання дірок нахиляють вибірково бідних-слабких.
А якщо "зміняться самі", то, вважаєте, є інший рецепт? Гадаю, примус це єдиний рецепт для набору массового війська, навіть при працюючих законах. Єдина різниця в законних чи незаконних методах примусу.
detroytred написав:Все це куйня. Спочатку треба зробити працюючими закони. Хоча б ті, що є.
І почати це треба з самої гори. І вниз. Якщо управлінці-можновладці не зацікавлені в цьому і не зміняться самі (під впливом, наприклад, втрати держави), то ніякого іншого рецепту, окрім банального примусу однією частиною суспільства іншого, нема. Хтось когось нагне, примусить...
Все інше це казки Венського лісу. Поки ж проміжний варіант -- для латання дірок нахиляють вибірково бідних-слабких.
А якщо "зміняться самі", то, вважаєте, є інший рецепт? Гадаю, примус це єдиний рецепт для набору массового війська, навіть при працюючих законах. Єдина різниця в законних чи незаконних методах примусу.
Тоді МОЖЕ й зміниться відношення виконавців.
Мова не про те, щоб запрацювали закони по примусу, а про всі закони. По належній організації, відбору, підготовці-начанню, забезпеченню, виконанню обов'язків вслужби, лікуванню, звільненню.
Ну це ж сюр, на прикладі Успіха --- коли всл має всі підстави та документи на звільнення (за сімейними обставинами), але отримує ігнор-відмову.
detroytred написав:Все це куйня. Спочатку треба зробити працюючими закони. Хоча б ті, що є.
І почати це треба з самої гори. І вниз. Якщо управлінці-можновладці не зацікавлені в цьому і не зміняться самі (під впливом, наприклад, втрати держави), то ніякого іншого рецепту, окрім банального примусу однією частиною суспільства іншого, нема. Хтось когось нагне, примусить...
Все інше це казки Венського лісу. Поки ж проміжний варіант -- для латання дірок нахиляють вибірково бідних-слабких.
А якщо "зміняться самі", то, вважаєте, є інший рецепт? Гадаю, примус це єдиний рецепт для набору массового війська, навіть при працюючих законах. Єдина різниця в законних чи незаконних методах примусу.
Як пишуть журналісти, причинами цього стали багаторічні санкції, неефективне управління, зношена інфраструктура, надмірне споживання ресурсів, а також цілеспрямовані атаки з боку Ізраїлю.
Промислові підприємства зупинили виробництво через відключення електроенергії, автомагістралі й торгові центри поринули в темряву. Протягом минулого тижня країна фактично перебувала у режимі енергоощадження, що викликало невдоволення серед громадян. Водночас промислові лідери заявляють, що економічні збитки від кризи сягають "десятків мільярдів доларів".
ДТЕК в Ірані немає, Зеленського також немає ... а енергетична криза є
Може до наших хом"ячків дійде, що проблеми з енергетикою в Україні створюються зовнішним ворогом - Росією Внутрішньо, як раз, намагаються ремонтувати наслідки російських атак