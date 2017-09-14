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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11426114271142811429

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 15:46

  flyman написав:................
файна байка про вітряки, як від акурта про турецький рай, тільки Хорватію

К вопросу о "прогрессивности" Хорватии и Словении:
На конец 2023 года установленная электрическая мощность генерирующих источников* Хорватии - 5489 МВт, в том числе:
Возобновляемые источники - 3980 МВт, из которых: ТЭС, сжигающие биомассу - 161 МВт; ГЭС - 2206 МВт; ВЭС- 1143 МВт; СЭС - 461 МВт; ГеоТЭС - 10 МВт
Невозобновляемые источники - 1509 МВт, из которых: ТЭС, сжигающие органическое топливо - 1509 МВт
https://www.eeseaec.org/energeticheskij-profil-horvatii
На конец 2023 года установленная электрическая мощность генерирующих источников* Словении - 4806 МВт, в том числе:
Возобновляемые источники - 2296 МВт, из которых: ТЭС, сжигающие биомассу - 96 МВт; ГЭС (за исключением ГАЭС) - 1162 МВт; ВЭС- 3 МВт; СЭС - 004 МВт
Невозобновляемые источники - 2510 МВт, из которых: ТЭС, сжигающие органическое топливо - 1640 МВт; ТЭС, сжигающие другие невозобновляемые энергоносители - 2 МВт ; ГАЭС - 180 МВт; АЭС - 622 МВт
https://www.eeseaec.org/energeticheskij-profil-slovenii
Для сравнения мощность разрушенной харьковской ТЭЦ-5 была 2×120 МВт + 1×300 МВт = 540 МВт, Киевской ТЭЦ-5 - 2 х 100 МВт + 2 х 250 МВт = 700 МВт, Запорожской АЭС - 6000 МВт. Все цифры из укр. Вики. Для ТЭЦ привёл только электрическую мощность (они ещё и тепло вырабатывают).
Несколько смешно звучит разговор о достижениях Хорватии и, тем более, Словении в выработке ветровой или солнечной электроэнергии.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 22 гру, 2024 15:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 15:49

  Shaman написав:
  Vadim_ написав:
  холява написав:Мені тяжко сказати що буде далі , але с таким форумним нарідом державі буде тяжко .

Ви ці букви написали сидячи у посадці у траншеї по коліно у воді , чі дома з корочькою УБД ,херой за пів року десь далеко поряд з 0?

мудило, холява своє відвоював, й звільнили його за віком (вибачте, що в так в третій особі). не на 0, але теж на дуже складній ділянці.

а ти що зробив, окрім поливання брудом на форумі? ти не те що 0, тобі до ТЦК глибоко в тилу підійти лячно...

працював і платив податки
ніхто його не звільняв він сам самотужки і осознанно пошёл в ЗСУ і так же осознанно ушол на пенсию, за 6 місяців , хітро сделанный нюхачь?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 16:00

  detroytred написав:Все це куйня.
Спочатку треба зробити працюючими закони. Хоча б ті, що є.

І почати це треба з самої гори.
І вниз.
Якщо управлінці-можновладці не зацікавлені в цьому і не зміняться самі (під впливом, наприклад, втрати держави), то ніякого іншого рецепту, окрім банального примусу однією частиною суспільства іншого, нема.
Хтось когось нагне, примусить...

Все інше це казки Венського лісу.
Поки ж проміжний варіант -- для латання дірок нахиляють вибірково бідних-слабких.

А якщо "зміняться самі", то, вважаєте, є інший рецепт?
Гадаю, примус це єдиний рецепт для набору массового війська, навіть при працюючих законах. Єдина різниця в законних чи незаконних методах примусу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 16:17

Vadim_
працював і платив податки


А чому не пішов «подалі від нуля» за УБД? Це ж не для обраних! Кожному, хто знецінює військовослужбовців «не нуля» ця опція доступна.
Как вы относитесь к тому что бы вас изнасиловать черенком?


Шукаєте братів по нещастю?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 22 гру, 2024 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 16:18

  ЛАД написав:
  detroytred написав:Все це куйня.
Спочатку треба зробити працюючими закони. Хоча б ті, що є.

І почати це треба з самої гори.
І вниз.
Якщо управлінці-можновладці не зацікавлені в цьому і не зміняться самі (під впливом, наприклад, втрати держави), то ніякого іншого рецепту, окрім банального примусу однією частиною суспільства іншого, нема.
Хтось когось нагне, примусить...

Все інше це казки Венського лісу.
Поки ж проміжний варіант -- для латання дірок нахиляють вибірково бідних-слабких.

А якщо "зміняться самі", то, вважаєте, є інший рецепт?
Гадаю, примус це єдиний рецепт для набору массового війська, навіть при працюючих законах. Єдина різниця в законних чи незаконних методах примусу.

Тоді МОЖЕ й зміниться відношення виконавців.

Мова не про те, щоб запрацювали закони по примусу, а про всі закони. По належній організації, відбору, підготовці-начанню, забезпеченню, виконанню обов'язків вслужби, лікуванню, звільненню.

Ну це ж сюр, на прикладі Успіха --- коли всл має всі підстави та документи на звільнення (за сімейними обставинами), але отримує ігнор-відмову.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 16:27

  ЛАД написав:
  detroytred написав:Все це куйня.
Спочатку треба зробити працюючими закони. Хоча б ті, що є.

І почати це треба з самої гори.
І вниз.
Якщо управлінці-можновладці не зацікавлені в цьому і не зміняться самі (під впливом, наприклад, втрати держави), то ніякого іншого рецепту, окрім банального примусу однією частиною суспільства іншого, нема.
Хтось когось нагне, примусить...

Все інше це казки Венського лісу.
Поки ж проміжний варіант -- для латання дірок нахиляють вибірково бідних-слабких.

А якщо "зміняться самі", то, вважаєте, є інший рецепт?
Гадаю, примус це єдиний рецепт для набору массового війська, навіть при працюючих законах. Єдина різниця в законних чи незаконних методах примусу.

#дакакаяразніца
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 16:42

  Wirująświatła написав:
  холява написав:Покажіть запис де я казав що паталогоанатом ?!
Віталя ,гроші ставлю проти вашій видумки ...
  холява написав:А ось знаєте що я перше зроблю під час вашого розтину ?
Обов,язково понюхаю чим тхнуть ваші мізки .(це при розтині обов,язково ) )))

номер карты дать? или песдеть не мешки ворочать


От чого зразу "патологоанатом"? Може це хобі?
"Вообще то я эндокринолог, так иногда пилот".©
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 16:57

  alibob написав:
  Wirująświatła написав:
  холява написав:Покажіть запис де я казав що паталогоанатом ?!
Віталя ,гроші ставлю проти вашій видумки ...
  холява написав:А ось знаєте що я перше зроблю під час вашого розтину ?
Обов,язково понюхаю чим тхнуть ваші мізки .(це при розтині обов,язково ) )))

номер карты дать? или песдеть не мешки ворочать


От чого зразу "патологоанатом"? Може це хобі?
"Вообще то я эндокринолог, так иногда пилот".©

Так, якщо не помиляюсь, ще пролунало колись про морг і не влаштуватись туди.
Звісно це не підстава для твердження, що паталогоанатомом.
Ба там посади різні мабуть є.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 17:04

  detroytred написав:Ба там посади різні мабуть є.
санитары по любому есть. Кто то ж покойников носит с места на место, не сами же они ходят :D
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 17:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не працюють підприємства й установи, закриті школи. NYT розповіло про енергокризу в Ірані
Як пишуть журналісти, причинами цього стали багаторічні санкції, неефективне управління, зношена інфраструктура, надмірне споживання ресурсів, а також цілеспрямовані атаки з боку Ізраїлю.

Промислові підприємства зупинили виробництво через відключення електроенергії, автомагістралі й торгові центри поринули в темряву. Протягом минулого тижня країна фактично перебувала у режимі енергоощадження, що викликало невдоволення серед громадян. Водночас промислові лідери заявляють, що економічні збитки від кризи сягають "десятків мільярдів доларів".

ДТЕК в Ірані немає, Зеленського також немає ... а енергетична криза є

Може до наших хом"ячків дійде, що проблеми з енергетикою в Україні створюються зовнішним ворогом - Росією
Внутрішньо, як раз, намагаються ремонтувати наслідки російських атак
pesikot
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