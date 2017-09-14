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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 22 гру, 2024 17:16
detroytred написав: ЛАД написав:
..........
А якщо "зміняться самі", то, вважаєте, є інший рецепт?
Гадаю, примус це єдиний рецепт для набору массового
війська, навіть при працюючих законах. Єдина різниця в законних чи незаконних методах примусу.
Тоді МОЖЕ й зміниться відношення виконавців.
Мова не про те, щоб запрацювали закони по примусу, а про всі закони. По належній організації, відбору, підготовці-начанню, забезпеченню, виконанню обов'язків вслужби, лікуванню, звільненню.
Ну це ж сюр, на прикладі Успіха --- коли всл має всі підстави та документи на звільнення (за сімейними обставинами), але отримує ігнор-відмову.
приклад Успіха разбирать не могу - не знаю подробностей.
В то, что можно набрать массовую армию, необходимую для полномасштабной войны, не верю. Об этом говорят и опросы, которые проводились, например, в Польше да и в других европейских странах о готовности пойти в армию в случае войны. Здесь когда-то приводились результаты, не впечатляющие. Так это пока абстрактно, в реале будет ещё хуже. При том, что "там" законы, вроде, соблюдаются. Другое дело, что вряд ли "примус" будет доходить до таких форм, как у нас сейчас бывает.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 17:21
ЛАД написав:
Другое дело, что вряд ли "примус" будет доходить до таких форм, как у нас сейчас бывает.
Дик, про це і мова.
Що форми, як мінімум, не будуть ставати жорсткішими.
Бо без цього навіть сьогоднішній рівень жорсткості через час буде замалий.
Прийдеться посилювати...
З.и. хоч і не про саме мобілізацію, а про інший процес -- прочитайте отой 402 наказ йосипа..
Уважно так.
Чого і чому.
Звернувши увагу, що заградзагони спочатку з'явилися в німців і дали результат. Йосип лише скопіював досвід.
(Якщо не збрехав)
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 22 гру, 2024 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 17:24
detroytred написав:
Бо без цього навіть сьогоднішній рівень жорсткості через час буде замалий.
Прийдеться посилювати...
за отказ расстрел? куда уже усиливать. вакантных мест в тюрьмах нет, вдобавок это лишние рты. ситуация выглядит тупиковой. нужны тяжелые решения.
detroytred написав:
а про інший процес -- прочитайте отой 402 наказ йосипа..
заодно сравните ресурсы сталина и наши.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 17:29
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Бо без цього навіть сьогоднішній рівень жорсткості через час буде замалий.
Прийдеться посилювати...
за отказ расстрел? куда уже усиливать. вакантных мест в тюрьмах нет, вдобавок это лишние рты.
Да до розстрілу ще купа сходинок.
Від витягування з хат і конфіскації авто та іншого.
Я вже питав: якщо людину можна отак просто затягнути-забрати в буса та використовувати, і пофіг, то чому досі не забирають отак авто і використовують?
Чому всл досі їздять на корчах, коли на шосе повно добрих позашляховиків?
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Додано: Нед 22 гру, 2024 17:31
Wirująświatła написав: detroytred написав:
а про інший процес -- прочитайте отой 402 наказ йосипа..
заодно сравните ресурсы сталина и наши.
Які саме ресурси?
Бо я чомусь вже маю сумніви, що систему примусу не можна в нас створити швидко та легко.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 17:36
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Додано: Нед 22 гру, 2024 17:37
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Бо без цього навіть сьогоднішній рівень жорсткості через час буде замалий.
Прийдеться посилювати...
за отказ расстрел? куда уже усиливать. вакантных мест в тюрьмах нет, вдобавок это лишние рты.
Да до розстрілу ще купа сходинок.
Від витягування з хат і конфіскації авто та іншого.
Я вже питав: якщо людину можна отак просто затягнути-забрати в буса та використовувати, і пофіг, то чому досі не забирають отак авто і використовують?
Чому всл досі їздять на корчах, коли на шосе повно добрих позашляховиків?
Потому, что с одной стороны: те внедорожники -- "они кого надо внедорожники". А с другой стороны: на чем по полям рассекать особой роли не играет.
Да и моссово это не провернуть: как и с буссификацией народ просто попрячет дорогие авто по гаражам. А без ключей их заводить -- то еще приключение...
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Додано: Нед 22 гру, 2024 17:43
_hunter написав:
Потому, что с одной стороны: те внедорожники -- "они кого надо внедорожники". А с другой стороны: на чем по полям рассекать особой роли не играет.
Да и смысла особого в мероприятии нет: как и с буссификацией -- просто попрячут дорогие авто по гаражам. А без ключей их заводить -- то еще приключение.
Грає роль навіть на якому легковику розсікати по полях: на 20 річному корчі чи менш 10 річному авто.
В гараж ніхто одразу і не піде.
Коли завітають до хати, то самі власники ключі віддадуть.
Як там учора в Будівельника:
- не бачив ЖОДНОГО силового затримання.
А через декілька сторінок вже:
- сам бачив ... коли нема резерву+ потім пакування.
Силове затримання не обов'язково є пакуванням)))
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 22 гру, 2024 17:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 17:45
detroytred написав: _hunter написав:
Потому, что с одной стороны: те внедорожники -- "они кого надо внедорожники". А с другой стороны: на чем по полям рассекать особой роли не играет.
Да и смысла особого в мероприятии нет: как и с буссификацией -- просто попрячут дорогие авто по гаражам. А без ключей их заводить -- то еще приключение.
Грає роль навіть на якому легковику розсікати по полях: на 20 річному корчі чи менш 10 річному авто.
В гараж ніхто одразу і не піде.
Коли завітають до хати, то самі власники ключі віддадуть.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 17:46
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
а про інший процес -- прочитайте отой 402 наказ йосипа..
заодно сравните ресурсы сталина и наши.
Які саме ресурси?
Бо я чомусь вже маю сумніви, що систему примусу не можна в нас створити швидко та легко.
цена человеческой жизни. при сталине жизнь не стоила ничего, поэтому нквдисты могли работать за идею + чашку риса, в противном случае расстрел.
По той же причине расстрел "врагов народа" не считался чем то запредельно недопустимым. ну расстреляли и всё. Сейчас если власть начнет расстреливать своих последствия будут непредсказуемые.
Найти желающих расстреливать своих сейчас тоже тяжелее, есть сми, и если не успеешь спастись, карма настигнет героя. Как например сайт миротворец, да и не только он. Уже известны все фио участников бучанских событий, а значит и адреса, явки пароли. Я встречал в тг канал где про каждого участника сво сливалась вся персональная инфа. Когда утонул крейсер москва сразу слили в сеть фамилии тех, кто там был.
Смена режима. Режим сталина был железобетонный и исполнители мало чем рисковали, а наш режим сегодня-завтра смениться и еще неизвестно как обернется судьба "героев тцк".
Западная помощь, не нужно думать что она безусловная, тысячи беглецов через тису дают показания, все это где то фиксируется, хранится и когда надо будет всплывёт.
detroytred написав:
Да до розстрілу ще купа сходинок.
кроме конфискации и лишения гражданства ступеней больше нет. И не обязательно расстрелы, есть инъекции сильнодействующих сердечных препаратов, при передозировке - сердечный приступ. Даже честное вскрытие не узнает сам ли пациент принял препарат или помогли.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 22 гру, 2024 17:53, всього редагувалось 2 разів.
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