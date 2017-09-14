Додано: Нед 22 гру, 2024 17:46

detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав: а про інший процес -- прочитайте отой 402 наказ йосипа.. а про інший процес -- прочитайте отой 402 наказ йосипа.. заодно сравните ресурсы сталина и наши. заодно сравните ресурсы сталина и наши.

Які саме ресурси?

Бо я чомусь вже маю сумніви, що систему примусу не можна в нас створити швидко та легко. Які саме ресурси?Бо я чомусь вже маю сумніви, що систему примусу не можна в нас створити швидко та легко.

detroytred написав: Да до розстрілу ще купа сходинок. Да до розстрілу ще купа сходинок.

цена человеческой жизни. при сталине жизнь не стоила ничего, поэтому нквдисты могли работать за идею + чашку риса, в противном случае расстрел.По той же причине расстрел "врагов народа" не считался чем то запредельно недопустимым. ну расстреляли и всё. Сейчас если власть начнет расстреливать своих последствия будут непредсказуемые.Найти желающих расстреливать своих сейчас тоже тяжелее, есть сми, и если не успеешь спастись, карма настигнет героя. Как например сайт миротворец, да и не только он. Уже известны все фио участников бучанских событий, а значит и адреса, явки пароли. Я встречал в тг канал где про каждого участника сво сливалась вся персональная инфа. Когда утонул крейсер москва сразу слили в сеть фамилии тех, кто там был.Смена режима. Режим сталина был железобетонный и исполнители мало чем рисковали, а наш режим сегодня-завтра смениться и еще неизвестно как обернется судьба "героев тцк".Западная помощь, не нужно думать что она безусловная, тысячи беглецов через тису дают показания, все это где то фиксируется, хранится и когда надо будет всплывёт.кроме конфискации и лишения гражданства ступеней больше нет. И не обязательно расстрелы, есть инъекции сильнодействующих сердечных препаратов, при передозировке - сердечный приступ. Даже честное вскрытие не узнает сам ли пациент принял препарат или помогли.