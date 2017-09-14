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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 114281142911430114311143211433>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 17:16

  detroytred написав:
  ЛАД написав:..........
А якщо "зміняться самі", то, вважаєте, є інший рецепт?
Гадаю, примус це єдиний рецепт для набору массового війська, навіть при працюючих законах. Єдина різниця в законних чи незаконних методах примусу.

Тоді МОЖЕ й зміниться відношення виконавців.

Мова не про те, щоб запрацювали закони по примусу, а про всі закони. По належній організації, відбору, підготовці-начанню, забезпеченню, виконанню обов'язків вслужби, лікуванню, звільненню.

Ну це ж сюр, на прикладі Успіха --- коли всл має всі підстави та документи на звільнення (за сімейними обставинами), але отримує ігнор-відмову.

приклад Успіха разбирать не могу - не знаю подробностей.
В то, что можно набрать массовую армию, необходимую для полномасштабной войны, не верю. Об этом говорят и опросы, которые проводились, например, в Польше да и в других европейских странах о готовности пойти в армию в случае войны. Здесь когда-то приводились результаты, не впечатляющие. Так это пока абстрактно, в реале будет ещё хуже. При том, что "там" законы, вроде, соблюдаются. Другое дело, что вряд ли "примус" будет доходить до таких форм, как у нас сейчас бывает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 17:21

  ЛАД написав: Другое дело, что вряд ли "примус" будет доходить до таких форм, как у нас сейчас бывает.

Дик, про це і мова.
Що форми, як мінімум, не будуть ставати жорсткішими.

Бо без цього навіть сьогоднішній рівень жорсткості через час буде замалий.
Прийдеться посилювати...

З.и. хоч і не про саме мобілізацію, а про інший процес -- прочитайте отой 402 наказ йосипа..
Уважно так.
Чого і чому.
Звернувши увагу, що заградзагони спочатку з'явилися в німців і дали результат. Йосип лише скопіював досвід.
(Якщо не збрехав)
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 22 гру, 2024 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 17:24

  detroytred написав:Бо без цього навіть сьогоднішній рівень жорсткості через час буде замалий.
Прийдеться посилювати...
за отказ расстрел? куда уже усиливать. вакантных мест в тюрьмах нет, вдобавок это лишние рты. ситуация выглядит тупиковой. нужны тяжелые решения.
  detroytred написав:а про інший процес -- прочитайте отой 402 наказ йосипа..
заодно сравните ресурсы сталина и наши.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 17:29

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Бо без цього навіть сьогоднішній рівень жорсткості через час буде замалий.
Прийдеться посилювати...
за отказ расстрел? куда уже усиливать. вакантных мест в тюрьмах нет, вдобавок это лишние рты.

Да до розстрілу ще купа сходинок.

Від витягування з хат і конфіскації авто та іншого.
Я вже питав: якщо людину можна отак просто затягнути-забрати в буса та використовувати, і пофіг, то чому досі не забирають отак авто і використовують?
Чому всл досі їздять на корчах, коли на шосе повно добрих позашляховиків?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 17:31

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:а про інший процес -- прочитайте отой 402 наказ йосипа..
заодно сравните ресурсы сталина и наши.

Які саме ресурси?
Бо я чомусь вже маю сумніви, що систему примусу не можна в нас створити швидко та легко.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 17:36

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 17:37

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Бо без цього навіть сьогоднішній рівень жорсткості через час буде замалий.
Прийдеться посилювати...
за отказ расстрел? куда уже усиливать. вакантных мест в тюрьмах нет, вдобавок это лишние рты.

Да до розстрілу ще купа сходинок.

Від витягування з хат і конфіскації авто та іншого.
Я вже питав: якщо людину можна отак просто затягнути-забрати в буса та використовувати, і пофіг, то чому досі не забирають отак авто і використовують?
Чому всл досі їздять на корчах, коли на шосе повно добрих позашляховиків?

Потому, что с одной стороны: те внедорожники -- "они кого надо внедорожники". А с другой стороны: на чем по полям рассекать особой роли не играет.
Да и моссово это не провернуть: как и с буссификацией народ просто попрячет дорогие авто по гаражам. А без ключей их заводить -- то еще приключение...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 17:43

  _hunter написав:Потому, что с одной стороны: те внедорожники -- "они кого надо внедорожники". А с другой стороны: на чем по полям рассекать особой роли не играет.
Да и смысла особого в мероприятии нет: как и с буссификацией -- просто попрячут дорогие авто по гаражам. А без ключей их заводить -- то еще приключение.

Грає роль навіть на якому легковику розсікати по полях: на 20 річному корчі чи менш 10 річному авто.

В гараж ніхто одразу і не піде.
Коли завітають до хати, то самі власники ключі віддадуть.

Як там учора в Будівельника:
- не бачив ЖОДНОГО силового затримання.
А через декілька сторінок вже:
- сам бачив ... коли нема резерву+ потім пакування.

Силове затримання не обов'язково є пакуванням)))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 22 гру, 2024 17:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 17:45

  detroytred написав:
  _hunter написав:Потому, что с одной стороны: те внедорожники -- "они кого надо внедорожники". А с другой стороны: на чем по полям рассекать особой роли не играет.
Да и смысла особого в мероприятии нет: как и с буссификацией -- просто попрячут дорогие авто по гаражам. А без ключей их заводить -- то еще приключение.

Грає роль навіть на якому легковику розсікати по полях: на 20 річному корчі чи менш 10 річному авто.

В гараж ніхто одразу і не піде.
Коли завітають до хати, то самі власники ключі віддадуть.

абирвалг
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 17:46

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:а про інший процес -- прочитайте отой 402 наказ йосипа..
заодно сравните ресурсы сталина и наши.

Які саме ресурси?
Бо я чомусь вже маю сумніви, що систему примусу не можна в нас створити швидко та легко.

цена человеческой жизни. при сталине жизнь не стоила ничего, поэтому нквдисты могли работать за идею + чашку риса, в противном случае расстрел.

По той же причине расстрел "врагов народа" не считался чем то запредельно недопустимым. ну расстреляли и всё. Сейчас если власть начнет расстреливать своих последствия будут непредсказуемые.

Найти желающих расстреливать своих сейчас тоже тяжелее, есть сми, и если не успеешь спастись, карма настигнет героя. Как например сайт миротворец, да и не только он. Уже известны все фио участников бучанских событий, а значит и адреса, явки пароли. Я встречал в тг канал где про каждого участника сво сливалась вся персональная инфа. Когда утонул крейсер москва сразу слили в сеть фамилии тех, кто там был.

Смена режима. Режим сталина был железобетонный и исполнители мало чем рисковали, а наш режим сегодня-завтра смениться и еще неизвестно как обернется судьба "героев тцк".

Западная помощь, не нужно думать что она безусловная, тысячи беглецов через тису дают показания, все это где то фиксируется, хранится и когда надо будет всплывёт.
  detroytred написав:Да до розстрілу ще купа сходинок.
кроме конфискации и лишения гражданства ступеней больше нет. И не обязательно расстрелы, есть инъекции сильнодействующих сердечных препаратов, при передозировке - сердечный приступ. Даже честное вскрытие не узнает сам ли пациент принял препарат или помогли.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 17:53, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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