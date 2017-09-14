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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1142911430114311143211433>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 17:51

  Wirująświatła написав:цена человеческой жизни. при сталине жизнь не стоила ничего, поэтому нквдисты могли работать за идею + чашку риса, в противном случае расстрел.

По той же причине расстрел "врагов народа" не считался чем то запредельно недопустимым. ну расстреляли и всё. Сейчас если власть начнет расстреливать своих последствия будут непредсказуемые.

Найти желающих расстреливать своих сейчас тоже тяжелее, есть сми, и если не успеешь спастись, карма настигнет героя. Как например сайт миротворец, да и не только он. Уже известны все фио участников бучанских событий, а значит и адреса, явки пароли. Я встречал в тг канал где про каждого участника сво сливалась вся персональная инфа. Когда утонул крейсер москва сразу слили в сеть фамилии тех, кто там был.

Смена режима. Режим сталина был железобетонный и исполнители мало чем рисковали, а наш режим сегодня-завтра смениться и еще неизвестно как обернется судьба "героев тцк".

Западная помощь, не нужно думать что она безусловная, тысячи беглецов через тису дают показания, все это где то фиксируется, хранится и когда надо будет всплывёт.

Ще раз -- до розстрілів є купа сходинок.
Втретє не буду))

А одна розумна людина сказала вумну річ: Захід Зе не сдасть...., бо тоді виникнуть питання до нього, як він на оте заплющував очі (не реагував).

)))))
Погугліть про фітнес-тренара.
Без конфіскації та втрати громадянства, зараз мабуть вже добрий вояк))))))))
Знайшлися інструменти)))))))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 22 гру, 2024 17:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 17:54

  detroytred написав:
  _hunter написав:Потому, что с одной стороны: те внедорожники -- "они кого надо внедорожники". А с другой стороны: на чем по полям рассекать особой роли не играет.
Да и смысла особого в мероприятии нет: как и с буссификацией -- просто попрячут дорогие авто по гаражам. А без ключей их заводить -- то еще приключение.

Грає роль навіть на якому легковику розсікати по полях: на 20 річному корчі чи менш 10 річному авто.

В гараж ніхто одразу і не піде.
Коли завітають до хати, то самі власники ключі віддадуть.

Як там учора в Будівельника:
- не бачив ЖОДНОГО силового затримання.
А через декілька сторінок вже:
- сам бачив ... коли нема резерву+ потім пакування.

Силове затримання не обов'язково є пакуванням)))

До хаты _жены_? :wink:

Но это такое -- философия. Будет оно/не будет -- как грится: "подждем - посмотрим"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 17:54

  detroytred написав:Ще раз -- до розстрілів є купа сходинок.
Втретє не буду))
пересчитайте. у меня вышло 2 - конфискация имущества и лишение гражданства. Если креативно еще можно предложить на обмен русским. На кавказе есть рабство, будут выполнять тяжелые с/х работы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 17:57

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ще раз -- до розстрілів є купа сходинок.
Втретє не буду))
пересчитайте. у меня вышло 2 - конфискация имущества и лишение гражданства.

Вище дописав.
Про фітнес-тренера, як яскравий приклад.
Діючий інструмент.
Перевірений практикою.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 17:58

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ще раз -- до розстрілів є купа сходинок.
Втретє не буду))
пересчитайте. у меня вышло 2 - конфискация имущества и лишение гражданства.

Лишения гражданства не будет никогда: во-первых все моб-обязанности касаются только граждан, а во-вторых это лишение _снимет_ проблему просроченного паспорта у выехавших :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:00

Кстати -- там кто-то хотел позитивных новостей? -- как по заказу ДПСУ отчитались:
150 000 українців за добу — це рекордний пасажиропотік за останні роки, — ДПСУ
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:01

  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ще раз -- до розстрілів є купа сходинок.
Втретє не буду))
пересчитайте. у меня вышло 2 - конфискация имущества и лишение гражданства.

Лишения гражданства не будет никогда: во-первых все моб-обязанности касаются только граждан, а во-вторых это лишение _снимет_ проблему просроченного паспорта у выехавших :wink:

к лишенным гражданства может быть применен запрет на въезд. Помните как саакашвили не впускали? на самом деле это бы решило все проблемы. несогласные выехали бы без имущества и права вернуться. К остальным уже были бы не нужны жесткие меры. Остались, значит априори готовы воевать. Вместо бусификации неготовых грузят как скот в товарные вагоны и накуй из страны. Мотивации у всех сторон добавляется вагон. Кто не хочет как скот бегут в тцк. И в бригады "скот" не попадает.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:02

https://tsn.ua/exclusive/ydi-dali-voyuy ... 16969.html
як тренер з Одеси сідає в бус, підписавши, що той вже їде на військово-лікарську комісію.

Десь є і:
Фітнес-тренер з Одеси, який побажав смерті українським військовим, вже сам став до лав ЗСУ. Він воюватиме в одному з підрозділів 3-ї штурмової бригади.

З.и.
Не бачу жодних проблем реалізації масштабізації даного ефективного засобу........
За умов появи такого бажання в можновладців.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 22 гру, 2024 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:03

  _hunter написав:Кстати -- там кто-то хотел позитивных новостей? -- как по заказу ДПСУ отчитались:
150 000 українців за добу — це рекордний пасажиропотік за останні роки, — ДПСУ

Водночас немає значної різниці між в’їздом в Україну та виїздом з неї, заявили у ДПСУ. Щодня кордон перетинають у середньому по 75 000 осіб в обидва напрямки.

Різдво скоро, як поїхали так і повернулись )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:03

  pesikot написав:Внутрішньо, як раз, намагаються ремонтувати наслідки російських атак
На відміну від Ірану, де не ремонтують

До речі, всіх причетних до енергетики вітаю

З Днем Енергетика!
_Mykola_
 
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