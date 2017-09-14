Wirująświatła написав:

цена человеческой жизни. при сталине жизнь не стоила ничего, поэтому нквдисты могли работать за идею + чашку риса, в противном случае расстрел.По той же причине расстрел "врагов народа" не считался чем то запредельно недопустимым. ну расстреляли и всё. Сейчас если власть начнет расстреливать своих последствия будут непредсказуемые.Найти желающих расстреливать своих сейчас тоже тяжелее, есть сми, и если не успеешь спастись, карма настигнет героя. Как например сайт миротворец, да и не только он. Уже известны все фио участников бучанских событий, а значит и адреса, явки пароли. Я встречал в тг канал где про каждого участника сво сливалась вся персональная инфа. Когда утонул крейсер москва сразу слили в сеть фамилии тех, кто там был.Смена режима. Режим сталина был железобетонный и исполнители мало чем рисковали, а наш режим сегодня-завтра смениться и еще неизвестно как обернется судьба "героев тцк".Западная помощь, не нужно думать что она безусловная, тысячи беглецов через тису дают показания, все это где то фиксируется, хранится и когда надо будет всплывёт.