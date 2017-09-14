_hunter написав:Потому, что с одной стороны: те внедорожники -- "они кого надо внедорожники". А с другой стороны: на чем по полям рассекать особой роли не играет. Да и смысла особого в мероприятии нет: как и с буссификацией -- просто попрячут дорогие авто по гаражам. А без ключей их заводить -- то еще приключение.
Грає роль навіть на якому легковику розсікати по полях: на 20 річному корчі чи менш 10 річному авто.
В гараж ніхто одразу і не піде. Коли завітають до хати, то самі власники ключі віддадуть.
Як там учора в Будівельника: - не бачив ЖОДНОГО силового затримання. А через декілька сторінок вже: - сам бачив ... коли нема резерву+ потім пакування.
Силове затримання не обов'язково є пакуванням)))
До хаты _жены_?
Но это такое -- философия. Будет оно/не будет -- как грится: "подждем - посмотрим"...
detroytred написав:Ще раз -- до розстрілів є купа сходинок. Втретє не буду))
пересчитайте. у меня вышло 2 - конфискация имущества и лишение гражданства.
Лишения гражданства не будет никогда: во-первых все моб-обязанности касаются только граждан, а во-вторых это лишение _снимет_ проблему просроченного паспорта у выехавших
к лишенным гражданства может быть применен запрет на въезд. Помните как саакашвили не впускали? на самом деле это бы решило все проблемы. несогласные выехали бы без имущества и права вернуться. К остальным уже были бы не нужны жесткие меры. Остались, значит априори готовы воевать. Вместо бусификации неготовых грузят как скот в товарные вагоны и накуй из страны. Мотивации у всех сторон добавляется вагон. Кто не хочет как скот бегут в тцк. И в бригады "скот" не попадает.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 18:04, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:пересчитайте. у меня вышло 2 - конфискация имущества и лишение гражданства.
Лишения гражданства не будет никогда: во-первых все моб-обязанности касаются только граждан, а во-вторых это лишение _снимет_ проблему просроченного паспорта у выехавших
к лишенным гражданства может быть применен запрет на въезд. Помните как саакашвили не впускали? на самом деле это бы решило все проблемы. несогласные выехали бы без имущества и права вернуться. К остальным уже были бы не нужны жесткие меры. Остались, значит априори готовы воевать. Вместо бусификации неготовых грузят как скот в товарные вагоны и накуй из страны.
Так и сейчас типа есть запрет на _выезд_ -- особо народ это не останавливает...