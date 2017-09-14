Wirująświatła написав:цена человеческой жизни. при сталине жизнь не стоила ничего, поэтому нквдисты могли работать за идею + чашку риса, в противном случае расстрел.
По той же причине расстрел "врагов народа" не считался чем то запредельно недопустимым. ну расстреляли и всё. Сейчас если власть начнет расстреливать своих последствия будут непредсказуемые.
Найти желающих расстреливать своих сейчас тоже тяжелее, есть сми, и если не успеешь спастись, карма настигнет героя. Как например сайт миротворец, да и не только он. Уже известны все фио участников бучанских событий, а значит и адреса, явки пароли. Я встречал в тг канал где про каждого участника сво сливалась вся персональная инфа. Когда утонул крейсер москва сразу слили в сеть фамилии тех, кто там был.
Смена режима. Режим сталина был железобетонный и исполнители мало чем рисковали, а наш режим сегодня-завтра смениться и еще неизвестно как обернется судьба "героев тцк".
Западная помощь, не нужно думать что она безусловная, тысячи беглецов через тису дают показания, все это где то фиксируется, хранится и когда надо будет всплывёт.
Ще раз -- до розстрілів є купа сходинок. Втретє не буду))
А одна розумна людина сказала вумну річ: Захід Зе не сдасть...., бо тоді виникнуть питання до нього, як він на оте заплющував очі (не реагував).
))))) Погугліть про фітнес-тренара. Без конфіскації та втрати громадянства, зараз мабуть вже добрий вояк)))))))) Знайшлися інструменти)))))))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 22 гру, 2024 17:56, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Потому, что с одной стороны: те внедорожники -- "они кого надо внедорожники". А с другой стороны: на чем по полям рассекать особой роли не играет. Да и смысла особого в мероприятии нет: как и с буссификацией -- просто попрячут дорогие авто по гаражам. А без ключей их заводить -- то еще приключение.
Грає роль навіть на якому легковику розсікати по полях: на 20 річному корчі чи менш 10 річному авто.
В гараж ніхто одразу і не піде. Коли завітають до хати, то самі власники ключі віддадуть.
Як там учора в Будівельника: - не бачив ЖОДНОГО силового затримання. А через декілька сторінок вже: - сам бачив ... коли нема резерву+ потім пакування.
Силове затримання не обов'язково є пакуванням)))
До хаты _жены_?
Но это такое -- философия. Будет оно/не будет -- как грится: "подждем - посмотрим"...
detroytred написав:Ще раз -- до розстрілів є купа сходинок. Втретє не буду))
пересчитайте. у меня вышло 2 - конфискация имущества и лишение гражданства.
Лишения гражданства не будет никогда: во-первых все моб-обязанности касаются только граждан, а во-вторых это лишение _снимет_ проблему просроченного паспорта у выехавших
к лишенным гражданства может быть применен запрет на въезд. Помните как саакашвили не впускали? на самом деле это бы решило все проблемы. несогласные выехали бы без имущества и права вернуться. К остальным уже были бы не нужны жесткие меры. Остались, значит априори готовы воевать. Вместо бусификации неготовых грузят как скот в товарные вагоны и накуй из страны. Мотивации у всех сторон добавляется вагон. Кто не хочет как скот бегут в тцк. И в бригады "скот" не попадает.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 22 гру, 2024 18:04, всього редагувалось 1 раз.