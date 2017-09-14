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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11430114311143211433>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:05

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:
  Wirująświatła написав:пересчитайте. у меня вышло 2 - конфискация имущества и лишение гражданства.

Лишения гражданства не будет никогда: во-первых все моб-обязанности касаются только граждан, а во-вторых это лишение _снимет_ проблему просроченного паспорта у выехавших :wink:

к лишенным гражданства может быть применен запрет на въезд. Помните как саакашвили не впускали? на самом деле это бы решило все проблемы. несогласные выехали бы без имущества и права вернуться. К остальным уже были бы не нужны жесткие меры. Остались, значит априори готовы воевать. Вместо бусификации неготовых грузят как скот в товарные вагоны и накуй из страны.

Так и сейчас типа есть запрет на _выезд_ -- особо народ это не останавливает...
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:06

  _Mykola_ написав:З Днем Енергетика![/size][/b]

ого, надо купить бутылку энергетика.
  _hunter написав:Так и сейчас типа есть запрет на _выезд_ -- особо народ это не останавливает...
снять его и запретить въезд м 18-60.выехал всё, досвидос, родина тебя не любит. типа как белая эмиграция.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:09

Звісно це джін з бутилки.
І випускати його не наважуються.
Можновладці.

Але, якщо притисне чи зміняться цілі, або ситуація стане неконтрольованою часткою з них, то випустять, вискоче сам аж бігом...

Ну а там класичне: ліс рублять, щепи летять.
Полєнья полетять...
Бо загнило вже все занадто.

Хоча спочатку спробують контрольовано випускати.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 22 гру, 2024 18:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:12

  pesikot написав:Не працюють підприємства й установи, закриті школи. NYT розповіло про енергокризу в Ірані
Як пишуть журналісти, причинами цього стали багаторічні санкції, неефективне управління, зношена інфраструктура, надмірне споживання ресурсів, а також цілеспрямовані атаки з боку Ізраїлю.

Промислові підприємства зупинили виробництво через відключення електроенергії, автомагістралі й торгові центри поринули в темряву. Протягом минулого тижня країна фактично перебувала у режимі енергоощадження, що викликало невдоволення серед громадян. Водночас промислові лідери заявляють, що економічні збитки від кризи сягають "десятків мільярдів доларів".

ДТЕК в Ірані немає, Зеленського також немає ... а енергетична криза є

Може до наших хом"ячків дійде, що проблеми з енергетикою в Україні створюються зовнішним ворогом - Росією

Внутрішньо, як раз, намагаються ремонтувати наслідки російських атак
На відміну від Ірану, де не ремонтують

Вот ссылка на оригинал - статью в NYT - https://www.nytimes.com/2024/12/21/world/middleeast/iran-economy-energy-crisis.html. Там, действительно, упоминается о том, что в феврале Израиль взорвал два газопровода в Иране, но ни слова о том, что они не ремонтируются. Вот более подробная статья об этом подрыве - https://www.nytimes.com/2024/02/16/world/middleeast/iran-israel-attacks-gas-pipelines.html.
И в оригинальной статье NYT говорится в основном о внутренних причинах проблем с энергетикой и санкциях.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:14

  detroytred написав:
  ЛАД написав: Другое дело, что вряд ли "примус" будет доходить до таких форм, как у нас сейчас бывает.

Дик, про це і мова.
Що форми, як мінімум, не будуть ставати жорсткішими.

Бо без цього навіть сьогоднішній рівень жорсткості через час буде замалий.
Прийдеться посилювати...

З.и. хоч і не про саме мобілізацію, а про інший процес -- прочитайте отой 402 наказ йосипа..
Уважно так.
Чого і чому.
Звернувши увагу, що заградзагони спочатку з'явилися в німців і дали результат. Йосип лише скопіював досвід.
(Якщо не збрехав)


с эпохой сталина не стоит сравнивать так как там тогда коммунист должен был идти впереди. хотя бы пресловутое - "все ушли на фронт".
а сейчас зеленые где?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:14

  detroytred написав:Погугліть про фітнес-тренара.
Без конфіскації та втрати громадянства, зараз мабуть вже добрий вояк))))))))
Знайшлися інструменти)))))))
в сми однобокая информация. ни вы ни я не знаем, он мог откупиться, сми написали что служит и всем хорошо.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Несколько смешно звучит разговор о достижениях Хорватии
Треба бути сильно дурним щоб порівнювати генерацію країни з 4 млн мешканців з генерацією країни з 40 млн мешканців..
Ще більшим ідіотом треба бути коли порівнюєш генерацію домашньої СЕС з Атомною електростанцією...

От тільки незадача
Вартість СТВОРЕННЯ 1КВТ потужності АЕС - більше 3000 доларів ( і це без вартості палива для генерації і вартості утилізації використаного палива)
Вартість створення 4Квт потужності СЕС (бо сонце світить тільки 8 годин а не 24 як в АЕС+є не сонячні дні) - близько 1500 долларів і найближчі пару мільйонів(а може й мільярдів ) років паливо безкоштовне.

Взагалі
Гігантизм був модним в третій пятирічці Совка , зараз нафік нікому не цікаві гігінти особливо в генерації(особливо при сусідстві з потенційним агресором) , тому 10 000 домашніх СЕС займуть площі менше ніж 1 АЕС , дадуть стільки ж енергії , і при цьому щоб порушити їх роботу треба в 10000 разів більше засобів ураження.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:19

  tester7336 написав:с эпохой сталина не стоит сравнивать так как там тогда коммунист должен был идти впереди. хотя бы пресловутое - "все ушли на фронт".
а сейчас зеленые где?

А в Голодомор комуністи, завколхоспа та хремляді теж останню корку (зернину) від себе віддавали і помирали з голоду?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:19

  budivelnik написав:Взагалі
Гігантизм був модним в третій пятирічці Совка , зараз нафік нікому не цікаві гігінти особливо в генерації(особливо при сусідстві з потенційним агресором) , тому 10 000 домашніх СЕС займуть площі менше ніж 1 АЕС , дадуть стільки ж енергії , і при цьому щоб порушити їх роботу треба в 10000 разів більше засобів ураження.
отапливвть 12 млн домохозяйств чем, тоже ветряками? с э.э. вопрос решаемый относительно не сложно. Польша до сих пор углём топит.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 18:21

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Погугліть про фітнес-тренара.
Без конфіскації та втрати громадянства, зараз мабуть вже добрий вояк))))))))
Знайшлися інструменти)))))))
в сми однобокая информация. ни вы ни я не знаем, он мог откупиться, сми написали что служит и всем хорошо.

Так в якому моменті ви нереалістичність і складність в даній історії вбачаєте?
detroytred
 
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