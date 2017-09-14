Wirująświatła написав:пересчитайте. у меня вышло 2 - конфискация имущества и лишение гражданства.
Лишения гражданства не будет никогда: во-первых все моб-обязанности касаются только граждан, а во-вторых это лишение _снимет_ проблему просроченного паспорта у выехавших
к лишенным гражданства может быть применен запрет на въезд. Помните как саакашвили не впускали? на самом деле это бы решило все проблемы. несогласные выехали бы без имущества и права вернуться. К остальным уже были бы не нужны жесткие меры. Остались, значит априори готовы воевать. Вместо бусификации неготовых грузят как скот в товарные вагоны и накуй из страны.
Так и сейчас типа есть запрет на _выезд_ -- особо народ это не останавливает...
Як пишуть журналісти, причинами цього стали багаторічні санкції, неефективне управління, зношена інфраструктура, надмірне споживання ресурсів, а також цілеспрямовані атаки з боку Ізраїлю.
Промислові підприємства зупинили виробництво через відключення електроенергії, автомагістралі й торгові центри поринули в темряву. Протягом минулого тижня країна фактично перебувала у режимі енергоощадження, що викликало невдоволення серед громадян. Водночас промислові лідери заявляють, що економічні збитки від кризи сягають "десятків мільярдів доларів".
ДТЕК в Ірані немає, Зеленського також немає ... а енергетична криза є
Може до наших хом"ячків дійде, що проблеми з енергетикою в Україні створюються зовнішним ворогом - Росією
Внутрішньо, як раз, намагаються ремонтувати наслідки російських атак На відміну від Ірану, де не ремонтують
ЛАД написав: Другое дело, что вряд ли "примус" будет доходить до таких форм, как у нас сейчас бывает.
Дик, про це і мова. Що форми, як мінімум, не будуть ставати жорсткішими.
Бо без цього навіть сьогоднішній рівень жорсткості через час буде замалий. Прийдеться посилювати...
З.и. хоч і не про саме мобілізацію, а про інший процес -- прочитайте отой 402 наказ йосипа.. Уважно так. Чого і чому. Звернувши увагу, що заградзагони спочатку з'явилися в німців і дали результат. Йосип лише скопіював досвід. (Якщо не збрехав)
с эпохой сталина не стоит сравнивать так как там тогда коммунист должен был идти впереди. хотя бы пресловутое - "все ушли на фронт". а сейчас зеленые где?
ЛАД написав:Несколько смешно звучит разговор о достижениях Хорватии
Треба бути сильно дурним щоб порівнювати генерацію країни з 4 млн мешканців з генерацією країни з 40 млн мешканців.. Ще більшим ідіотом треба бути коли порівнюєш генерацію домашньої СЕС з Атомною електростанцією...
От тільки незадача Вартість СТВОРЕННЯ 1КВТ потужності АЕС - більше 3000 доларів ( і це без вартості палива для генерації і вартості утилізації використаного палива) Вартість створення 4Квт потужності СЕС (бо сонце світить тільки 8 годин а не 24 як в АЕС+є не сонячні дні) - близько 1500 долларів і найближчі пару мільйонів(а може й мільярдів ) років паливо безкоштовне.
Взагалі Гігантизм був модним в третій пятирічці Совка , зараз нафік нікому не цікаві гігінти особливо в генерації(особливо при сусідстві з потенційним агресором) , тому 10 000 домашніх СЕС займуть площі менше ніж 1 АЕС , дадуть стільки ж енергії , і при цьому щоб порушити їх роботу треба в 10000 разів більше засобів ураження.
budivelnik написав:Взагалі Гігантизм був модним в третій пятирічці Совка , зараз нафік нікому не цікаві гігінти особливо в генерації(особливо при сусідстві з потенційним агресором) , тому 10 000 домашніх СЕС займуть площі менше ніж 1 АЕС , дадуть стільки ж енергії , і при цьому щоб порушити їх роботу треба в 10000 разів більше засобів ураження.
отапливвть 12 млн домохозяйств чем, тоже ветряками? с э.э. вопрос решаемый относительно не сложно. Польша до сих пор углём топит.